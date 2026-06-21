‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, pide perdón a su esposa en medio de escándalo de infidelidad: “No voy a perder a mi familia para nada”

El exparticipante de ‘La Granja VIP’ no se quedó callado ya seguró que este momento no afectará su relación, ni mucho menos destruirá a su familia | TikTok

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, se encuentra en el centro de la controversia tras la difusión de imágenes que lo vinculan con una presunta infidelidad. El primo del exfutbolista Jefferson Farfán eligió su pódcast junto a Diego Chávarri y Gabriela Herrera para exponer su versión y responder a las acusaciones que han puesto en jaque su vida personal.

El exintegrante de ‘La Granja VIP Perú’ reconoció ante la audiencia que sus actos han causado un daño profundo, en particular a su esposa, madre e hijo.

“Recientemente han salido imágenes de mi vida personal, ha afectado bastante a mi esposa, a mi madre más que todo, mi mamá estaba mucho más preocupada que yo, mi hijito...”, expresó el conductor digital.

La imagen muestra a 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, y a la mujer relacionada con el escándalo de infidelidad, en un recuadro dividido.

A través de este testimonio, Martínez Guadalupe dejó en claro que la exposición mediática superó cualquier expectativa y que las consecuencias han sido especialmente duras para sus seres queridos.

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Durante la transmisión, el presentador subrayó que no busca excusas y que su principal objetivo es recomponer los vínculos familiares.

“No voy a perder a mi familia para nada, voy a seguir pegado a mi familia, pegado a ellos. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a mi familia, sé que los errores tienen consecuencias, nada me duele más que haber causado tristeza a los que amo. Pido perdón por no haber estado a la altura de los valores que me enseñaron. Mi compromiso es trabajar para recuperar la confianza que he dañado”, afirmó ‘Cri Cri’ frente a los oyentes de su programa.

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El mensaje más personal estuvo dirigido a Fabiola, su pareja y madre de sus hijos. El conductor insistió en que su arrepentimiento será evidente a través de sus acciones cotidianas y no solo por palabras.

‘Cri Cri’. YouTube: ¿Y, qué?

“A Fabiola, te pido directamente disculpas de corazón. Y si he tenido errores, te lo voy a demostrar con acciones, más que con palabras. Si estoy sacrificando mi tiempo en un trabajo, encerrado y alejándome de los bebés, es por y para ustedes”, manifestó el comunicador durante el pódcast.

Martínez Guadalupe evitó pronunciarse sobre la mujer que declaró haber mantenido una relación con él desde 2022 y que afirmó haber perdido un hijo suyo antes de su ingreso a ‘La Granja VIP Perú’. Ante la insistencia sobre este tema, el primo de Farfán optó por aclarar los límites de lo que considera pertinente abordar en público. “No pretendo justificar mis errores. Hay una parte muy delicada que no podría hablarla, no voy a hablar de terceras personas”, concluyó.

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Cri Cri se defiende con audio donde supuestamente ‘lo sembraron’

La polémica en torno a ‘Cri Cri’ se amplió tras la difusión de un audio en el programa de streaming ‘Ya, ¿y?’, que conduce junto a Gabriela Herrera y Diego Chávarri. En ese espacio, el conductor presentó un material sonoro donde se escucha a un supuesto reportero de Magaly TV La Firme dialogando sobre un plan para grabarlo de manera encubierta y obtener imágenes comprometedoras en el contexto de las recientes elecciones.

En el audio difundido, una voz masculina instruye a una mujer sobre cómo acercarse a Martínez Guadalupe y buscar un beso que pueda ser captado por cámaras. “Es que ahí ya la friegas toda, pues. Si tú le haces bulla ahí, nos… cag** el plan. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mejor hagámosle un ampay. ¿Me entiendes? Voy a mandar a grabar caleta y tú trata de darle un beso, acercarte de manera distinta a él. Trata de darle un beso en la boca”, se escucha en el material presentado por el propio conductor.

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‘Cri Cri’ difundió en su streaming Ya, ¿y? un audio que atribuye a un supuesto reportero de Magaly TV La Firme y en el que se habla de “cagar el plan” y de “mejor hagámosle un ampay”. El primo de Jefferson Farfán sugirió que quisieron “sembrarlo” y que el objetivo era captar un beso para exponer un romance.

El audio sugiere que existió una estrategia premeditada para exponer a ‘Cri Cri’ en un “ampay” y alimentar la narrativa de una supuesta relación paralela. La voz, identificada como la de un presunto reportero, explica que el objetivo era dejar de lado una entrevista para enfocarse en obtener imágenes que luego serían difundidas en televisión.

“Cosa que ya no hacemos la entrevista y lo hacemos por llamada. Pero nos preguntamos con las imágenes quién es esta mujer que le da un beso a Cri Cri el día de las votaciones. Y ahí sales a contar tu historia”, agrega el fragmento.

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