“Es el congresista el que menos gana”, Enrique Wong se queja del sueldo que recibe

Enrique Wong, congresista de la República.

Durante el debate del retorno de la bicameralidad en el Congreso de la República, el parlamentario Enrique Wong aprovechó su intervención para quejarse del sueldo que gana como legislador a comparación de otros funcionarios públicos.

El primer vicepresidente de la Mesa Directiva, alegó que, como parte del “segundo poder del Estado”, debería de percibir de una remuneración más ya que en la jerarquía de poderes se encuentran en el segundo lugar, sin embargo, otras instituciones tienen mejores salarios.

“Es el congresista el que menos gana. En la constitución establecen una jerarquía, que nosotros somos los segundos. Sin embargo, somos los que (menos) ganamos al final. Miles de funcionarios ganan más que nosotros. Y muchas instituciones, siendo un poder del Estado, tienen las remuneraciones más bajas”, dijo en el pleno.

Continuando con su argumento, Wong manifestó que, pese a tener uno de los presupuestos más bajo entre las instituciones públicas, en distintas partes del Perú les piden dinero para ayudar a enfermos o para realizar pequeñas obras públicas.

“El presupuesto del Congreso es de los más bajos de las instituciones. A pesar de que es el primer poder del Estado, tiene 0.6%. Y todos ustedes congresistas son conscientes que cuando vamos a nuestras regiones somos a los que más piden apoyo. Nos solicitan a veces por familiares enfermos o para hacer unas pequeñas obras de agua y desagüe”, manifestó.

Hay que precisar que un congresista gana al mes 15.600 soles, sin embargo, debido a los descuentos de ley recibe S/ 10.920. A este monto se le debe aumentar los S/ 6.460 netos que perciben por concepto de representación.

A ello, se suma que, en julio y diciembre, reciben doble sueldo. Estos no están sujetos a ningún descuento. Por ejemplo, este mes, Enrique Wong ganará más de 30.000 soles netos, lo que equivale a 30 veces un sueldo mínimo en Perú.

Enrique Wong se queja del sueldo que recibe: “Es el congresista el que menos gana”

MÁS CONGRESISTAS QUE SE QUEJAN POR GANAR POCO

Un episodio similar ocurrió en septiembre de 2021, cuando la legisladora María Agüero, de Perú Libre, dijo que el sueldo que recibía no le alcanzaba. “Yo cuando he sido candidata y me dijeron si estaría dispuesta a bajarme el sueldo de congresista mi respuesta siempre ha sido que la vida en Lima siempre ha sido cara y si uno quiere realmente trabajar, realmente el sueldo del congresista que a veces lo vemos demasiado, el costo de vida en Lima es bastante caro”, manifestó a la prensa en relación a la posibilidad de una reducción de sueldo.

“Si queremos hacer una buena gestión, representar lo más posible a los lugares más alejados de nuestras provincias, yo le diría que el sueldo de congresista a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba. Yo estoy permanentemente en el Congreso y no he visto la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo”, agregó.

Mientras que, el pasado mes de abril, el congresista del partido de Alianza por el Progreso, Alejandro Soto Reyes, se quejó de lo que gana como parlamentario en un programa dominical de la televisión cusqueña al cual asiste con regularidad como co-conductor.

El representante cusqueño sostuvo que, a él como congresista, también le afecta la crisis económica y política que vive el país, pues “apenas gana 10,200 soles” como monto bruto en comparación a los 30 mil soles que percibe un ministro.

“Yo también estoy del lado del pueblo, yo también siento la pegada del pan, el arroz, del azúcar, porque seré congresista, pero no gano una millonada. Nosotros ganamos apenas 10,200 soles porque el salario bruto de un congresista es 15,600, pero un ministro gana 30 mil soles sin haber sido elegido por el pueblo, entonces hay derecho de exigirles de que trabajen en beneficio del pueblo”, manifestó en el programa dominical.

María Agüero se vuelve a quejar del sueldo de congresista. VIDEO: CongresoTV

SEGUIR LEYENDO