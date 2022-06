Elecciones 2022: Podemos Perú habría cobrado S/70 mil a mujer que pretendía ser candidata a regidora

José Luna Gálvez, presidente de Podemos Perú, estaría involucrado en la distribución de candidatos.

Meses previos a las elecciones, los partidos políticos tienen la obligación de consultar a sus bases, a través de una elección, cómo se conformarán las listas de candidatos a presentar. Sin embargo, un audio revelaría que en el caso del partido Podemos Perú de José Luna Gálvez, sería el dinero la herramienta que determinaría quién tentará un puesto de elección popular.

Roger Parra, candidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores por Podemos Perú, aparece en una conversación con Harold Inga y la madre de este, Juana Pichigua. Los dos últimos le reclaman el no aparecer en la lista de candidatos a regidores cuando estos habrían entregado hasta S/ 70,000 soles para postular. “Es mi voz”, dijo Parra a Latina Noticias confirmando haber participado en la conversación.

En un primer audio del 13 de marzo, fecha anterior al desarrollo de elecciones internas de todos los partidos políticos programado por la ONPE, se escucha a Parra decir “A mí me interesa la liquidez”, además de señalar que quien pretendía obtener en la lista de candidatos a regidores había otorgado poco más de S/100,000 mientras que el número 2 tendría un costo de S/ 50,000.

Podemos Perú habría cobrado S/70 mil a mujer que pretendía ser candidata a regidora (Captura: Latina Noticias)

El segundo número habría sido ofrecido a Juana Pichigua, mujer dedicada al rubro de las mototaxi, pero esto no habría sido del agrado de José Luna Gálvez, presidente de la agrupación política. Ante el peligro de perder la oportunidad de participar en las elecciones de octubre de este año, el hijo de la aspirante a candidata, Harold Inga, propuso entregar un poco más de dinero. “S/70,000 sí te puedo asegurar”, se oye en la grabación.

DEFENSA DEL CANDIDATO

A pesar de que el candidato Roger Parra habría insistido con la incorporación de Pichigua a su lista, José Luna se habría negado y puesto a otra candidata. “El presidente es el señor Luna y después de haberme dicho que agarre el 1 y el 2, resulta que ha hecho esto. A mí no me conviene la señora Corina que no me va a dar un real”, se le oye decir en referencia a la candidata que hoy figura como número 2 en su lista.

“(El cambio) lo ha hecho el doctor Luna. No tengo la culpa”, dice Parra en el audio, pero ante el equipo de Latina este señaló que lo dijo con el fin de despistar a Pichigua a fin de que no se resintiera con su equipo. “El mismo Luna me lo ha cambiado. Me ha quitado el 2 y me está perjudicando”, señala en el otro momento de la conversación difundida a través de los medios de comunicación.

La justificación de Parra a la aspirante a candidata fue decir que él solo cumplió órdenes mientras que a latina señaló que nunca pidió dinero. “En el mes de marzo nos juntamos 17 personas y hemos debatido cómo confeccionamos la lista conmigo. Uno levantaba voluntariamente la mano y decidía aportar. Ella (Juana Pichigua) ha participado y ofrecido voluntariamente”, señaló.

Parra mostró supuestas pruebas de que habría devuelto el dinero entregado por la aspirante a candidata, pero las imágenes mostraban que devolvió S/ 25,000. “S/50,000 era una proyección de lo que ella ofreció voluntariamente”, recalcó. Por su parte, Pichigua corroboró que la voz del audio donde se le oye reclamando a Parra es suya, pero desconoce quién haya podido grabar. Se presume que fue su hijo Harold Inga.

