Congresista Carlos Anderson renuncia a Podemos Perú por considerar que son cercanos al Gobierno

Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú.| Foto: Agencia Andina

El congresista Carlos Anderson anunció este miércoles que tomó la decisión de renunciar a la bancada de Podemos Perú, partido liderado por el empresario José Luna Gálvez.

El congresista señaló que su decisión se basa en que la bancada a la que aún pertenece tendría una “cercanía demasiado estrecha” con el Gobierno a cambio de algún beneficio.

“Más tarde van a ver mi carta de renuncia (a Podemos Perú). Ayer dije, que esperaba que me dieran algunas satisfacciones acerca de esta cercanía demasiado estrecha (con el Gobierno): utilizar, de alguna forma puestos y acceso al poder como moneda de cambio. Yo estoy muy lejos de esas cosas y no quiero pertenecer a una bancada de esa naturaleza. No se me ha dado ninguna satisfacción” dijo a la prensa en el frontis del Congreso.

Consultado por si han pensado pasarse a otra bancada, el legislador indicó que no lo hará. “Prefiero estar solo que mal acompañado”, mencionó.

Congresista Carlos Anderson anuncia que renunciará a Podemos Perú

Por la tarde, se hizo pública la carta de renuncia de Carlos Anderson la cual está dirigida al vocero y líder de Podemos Perú, José Luna.

“Me dirijo a usted para saludarlo y, al mismo tiempo, comunicar mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Podemos Perú. Asimismo, extiendo mi sincero agradecimiento por la confianza otorgada al suscrito”, menciona en el documento presentado a las 4:22 de la tarde.

Carta de renuncia de Carlos Anderson a Podemos Perú

PODEMOS PERÚ DEJARÍA DE SER BANCADA

Con la renuncia de Carlos Anderos, la agrupación política Podemos Perú se queda solo con cuatro integrantes, por lo que no podrá ser una bancada parlamentaria al no cumplir con el mínimo de miembros (cinco).

Algo similar ocurre con los congresistas del Partido Morado, que no son bancada por tener solo tres integrantes.

De acuerto al Congreso, los congresistas de un mismo o diferente partido político que comparten ideas o intereses comunes, integran grupos o bancadas parlamentarias. Su coordinación y desarrollo queda a discreción de sus integrantes. La constitución de un grupo parlamentario requiere un mínimo de cinco legisladores.

Los tres integrantes del Partido Morado solicitaron, en enero, a la presidenta del Congreso que puedan ser consideradas como una bancada especial y así poder: presentar proyectos de ley con el respaldo de la mayoría de sus miembros, tener vocería en la Junta de Portavoces, contar con representación en la Comisión Permanente y poder participar como miembros titulares en las comisiones del Legislativo. ¿Hará lo mismo Podemos Perú?

NO DEFIENDE A JOSÉ LUNA

En cuanto a las acusaciones contra José Luna, líder de Podemos Perú acusado de haberse beneficiado de pagos ilícitos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña municipal a la alcaldía de Lima con Solidaridad Nacional en 2014; el congresista Carlos Anderson indicó que es el propio Luna quien debe responder a los cuestionamientos ante la justicia.

“Yo no soy miembro de Podemos (...) Esas son cosas que tiene que responder en el ámbito de la Justicia y el ámbito político el propio señor Luna. No yo. Yo no soy su cuidador”, manifestó.

SIEMPRE VOTÓ DISTINTO

Cabe señalar que el congresista Carlos Anderson muchas veces ha votado distinto al resto de integrantes de Podemos Perú. Sobre todo, cuando se ha tratado darle la confianza a los gabinetes que ha tenido Pedro Castillo en su gestión, al momento de interpelar y censurar ministros, y a la hora de aprobar mociones de vacancia contra el jefe de Estado.

SEGUIR LEYENDO