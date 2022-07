Alex Valera habló del penal errado con Perú: “Quizás nunca lo voy a olvidar, pero tengo que salir adelante”

Valera registra dos goles en ocho partidos oficiales con la selección peruana.

Alex Valera volvió a marcar con Universitario. Esta vez ante Cantolao en el Monumental. Sin embargo, no todo es felicidad, pues el delantero terminó enojado por el resultado: 1-1 con su gente. Y no es lo único, también hay otro tema que espera ‘superar’. Nos referimos al tema selección peruana y la tanda de penales con Australia.

Tras haber culminado el partido, el ‘crema’ de 26 años estuvo presente en la conferencia de prensa y contestó a las diferentes dudas de los comunicadores. Una de ellas le dio pie a hablar directamente de su experiencia con la ‘bicolor’: “Para mí es importante seguir marcando goles porque ayudo al equipo y en lo personal también me ayuda a tener confianza y reponerme del mal momento que pasé en la selección, que quizás nunca en la vida lo voy a olvidar. Pero tengo que salir adelante, no me queda de otra. Día a día trabajo en lo que me falta o en lo que hago mal y en el campo lo plasmo”, reveló.

Valera falla penal en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

La frustración e impotencia permanecen en el sentir de Alex Valera, quien el pasado 13 de junio falló el último penal de Perú que posibilitaba la continuación de la tanda para la clasificación al Mundial Qatar 2022. Los ‘Socceroos’ sacaron adelante su marcador con cinco anotaciones, mientras que la ‘blanquirroja’ solo tuvo cuatro a favor. El otro que falló fue Luis Advíncula.

Más allá de lo acontecido con la selección peruana, el ‘20′ también enfocó sus declaraciones en el presente con Universitario de Deportes, equipo con el que milita desde 2020. Respecto al partido, el goleador ‘crema’ admitió haber cerrado el duelo frente a Cantolao con un sinsabor: “Fue un partido raro, donde tuvimos ocasiones en el primer tiempo, pero no las aprovechamos. En la segunda mitad quizás el encuentro fue más parejo. Es el comienzo, es el primer partido del torneo. Fuimos intensos los 90 minutos, pero no entró el gol. Se viene otra fecha más y tenemos que sacarla adelante”, indicó. Asimismo, agregó una reflexión: “En el segundo tiempo Cantolao se recuperó. Esto es fútbol, los partidos son así. No fue un mal encuentro, pero no me voy contento por el resultado. Queríamos más y debíamos sacar los 3 puntos”, concluyó.

El delantero terminó muy molesto con el resultado ante Cantolao. (Video: GOLPERU).

De los próximos 4 partidos de Universitario, 3 los jugará en la capital. Su única salida será a Trujillo para medirse con César Vallejo del técnico José Guillermo del Solar. Conoce aquí abajo la programación. Todos con horario peruano.

- San Martín vs Universitario: sábado 16 de julio a las 8:00 p.m.

- Universitario vs Carlos Stein: domingo 24 de julio a las 3:30 p.m.

- César Vallejo vs Universitario: miércoles 27 de julio a las 8:00 p.m.

- Universitario vs Deportivo Municipal: sábado 30 de julio a las 6:00 p.m.

PALABRAS DE CARLOS COMPAGNUCCI

El DT argentino tuvo su segundo partido en el Monumental. Sin embargo, el resultado obtenido no fue el anhelado. Al respecto, Compagnucci dio el siguiente mensaje: “No me voy preocupado, me voy dolido por no haber ganado. Hacemos un gol al inicio del partido y a los dos minutos nos empataron. No pudimos sostener eso que nos hubiera dado más aire al final del partido. Creo que el equipo hasta dando pasos hacia adelante”, señaló.

Durante los próximos partidos, el estratega ‘crema’ tendrá la tarea de sacar adelante al equipo y posicionarlo dentro de la zona de competencia por el torneo local y así llegar al fin de temporada en los primeros lugares del Acumulado.

Pastorini, de penal, anotó el 1-1 en Universitario vs Cantolao por Liga 1. (Video: GOLPERU).

