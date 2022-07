Técnico de Chivas de México habló acerca de Santiago Ormeño y cómo va su fichaje

Técnico de las Chivas, Ricardo Cadena, habló del fichaje de Santiago Ormeño.

Santiago Ormeño es uno de los jugadores peruanos que apareció en el radar de la selección hace poco más de un año. Su continuidad y goles en el Puebla eran noticia en ese entonces, aunque todo cambió en este lapso. Esto debido a que se encuentra cerca de firmar por las Chivas de Guadalajara, cuyo técnico, Ricardo Cadena, ya ha tenido palabras acerca de su fichaje.

“ Tengo entendido que está en conversaciones, que está en tratos. No sé si ya se cerró o no. Finalmente, a mí me ocupa el que con los elementos que tengo busquemos esa opción de convertir”, aseguró el especialista en conferencia de prensa luego de la derrota de su equipo ante Atlético San Luis.

Del mismo modo, habló acerca de los jugadores que ya tiene en el plantel, específicamente en la zona ofensiva. “Tenemos a Chelo (Ángel Zaldívar), Paolo (Yrizar), Tepa (Jesús González), Chevy (Sebastián Martínez), tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir buscando”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que considera que es fundamental que el cuadro del ‘Rebaño Sagrado’ tiene la urgencia de que se le abra el arco, sin importar si alinea a uno o dos atacantes. “Tenemos que empezar a ser un equipo que empiece convertir. Si es con un nueve, si es con dos nueves, buscaremos la manera como sí el equipo tenga que resolver los partidos con goles. Finalmente, esto se gana con goles”, agregó.

Ricardo Cadena, DT del 'Rebaño Sagrado', se refirió a la incorporación del atacante peruano. | Video: El Universal Deportes

Y es que el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX empezó hace una semana y ya lleva 2 fechas disputadas. En esos partidos, el saldo de los ‘rojiblancos’ no es muy alentador: un empate (0-0 con Juárez) y una derrota (0-1 con Atlético San Luis). Evidentemente, no han podido marcar ni un gol en este arranque, lo cual es un indicador de que deberán mejorar el funcionamiento para no quedarse relegados en la tabla de posiciones y luchar en la parte alta.

En cuanto a los elementos que Cadena cuenta en el ataque, Zaldívar y Alexis Vega conforman la pareja que ha utilizado en este segundo certamen del año, aunque sin éxito. En el caso de Yrizar, González y Martínez, han tenido poca participación y han sido empleados como piezas de recambio. De ahí que viene la necesidad de contratar un ‘9′ con urgencia.

Sin embargo, la cuestión también pasa porque el delantero referencia del combinado ‘rayado’, Juan José Macías, sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, además de otra lesión en el menisco lateral que lo dejaron fuera de las canchas por todo el año. De hecho, el artillero llevaba anotados 4 dianas en 11 encuentros, por lo que su equipo empezó a buscar en el mercado de transferencias.

Juan José Macías, delantero de Chivas que sufrió una grave lesión en la rodilla. | Foto: Imago Images

SOLO JUGADORES MEXICANOS

Con este club hay una particularidad importante de mencionar. Y es que solo contratan jugadores mexicanos. En esa línea, hay un reglamento que avala esta tendencia. “Solo pueden jugar mexicanos por nacimiento, es decir, gente nacida en territorio nacional o con algún padre de nacionalidad mexicana, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política de México”, se lee dentro de los estatutos establecidos.

No obstante, esto tuvo un cambio el 2012 y con una mayor restricción. “En Guadalajara única y exclusivamente se admitirán a jugadores mexicanos y quienes elijan jugar con la Selección Mexicana”.

Aunque con el transcurso de los años, esto fue cambiando hasta llegar a la siguiente conclusión: “En Chivas sólo juegan (y jugarán) elementos que sean mexicanos por nacimiento, dejando de lado el hecho de que elijan jugar para otra selección que no sea la mexicana, gracias a su doble nacionalidad”. De esta manera, Santiago Ormeño encaja en el perfil, ya que nació en Ciudad de México el 4 de febrero de 1994.

DATO:

El delantero peruano anotó 1 gol y brindo 1 asistencia en 31 duelos disputado en la última temporada. De ahí que tenga la intención de mejorar sus números en las Chivas.

SEGUIR LEYENDO