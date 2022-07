Peter Arévalo resaltó la importancia de traer laterales del extranjero al fútbol peruano

Peter Arévalo habló de los laterales extranjeros a propósito del fichaje de Gino Peruzzi por Alianza Lima.

Alianza Lima realizó una de las contrataciones más sorpresivas del mercado de pases en el Perú. Y no nos referimos al nombre del jugador, sino más bien a la posición que ocupa. Se trata de Gino Peruzzi, quien la pasada semana fue anunciado como nuevo integrante del plantel ‘blanquiazul’ y viene a reforzar el lateral derecho. En ese sentido, el periodista Peter Arévalo resaltó la importancia de que se fichen defensores por las bandas e indicó sus argumentos.

Antes que todo, es importante mencionar que en la Liga 1 se han traído, regularmente, futbolistas para mejorar la zaga central, el mediocampo y, sobre todo, el ataque. Sin embargo, el relator consideró que la posición del lateral, por ambas bandas, es una zona que no está bien desarrollada.

“A mí me parece que tenemos esa costumbre de pensar de que del extranjero solo tiene que llegar un ‘9′, un ‘10′ o un central. ¿Por qué no traer laterales? Y desgraciadamente en el fútbol peruano lo que adolecemos es de laterales , incluso a nivel de selección”, comentó en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

En eso, nombró los ejemplos que se pueden apreciar en la ‘bicolor’. “El suplente de Advíncula es Corzo. ¿Corzo tiene una proyección internacional? No la tiene. En el otro lado, López y Trauco. Lo que le cuesta a este último afirmarse en el extranjero”, dijo.

Del mismo modo, el narrador considera que en territorio nacional no se trabaja de forma correcta en menores, motivo por el cual los carrileros que aparecen muchas veces tienen carencias que salen a la vista, algo que no sucede en otros países vecinos, donde la formación y la genética provocan una mayor producción de jugadores en dicho puesto.

“No estamos como en Colombia o Ecuador donde salen laterales a cada rato. Me parece que es un tema necesario al momento de elegir las contrataciones y traer del extranjero, laterales. Porque hoy, en el fútbol actual, los laterales prácticamente son dos atacantes más”, sostuvo.

De pronto, Percy Olivares, exfutbolista y otro de los panelistas del espacio televisivo, puso una condicional para que un lateral venga del exterior. “No está mal traer un lateral, pero para traerlo, para mí, tiene que subir 9 veces por partido, sino no”, agregó.

En efecto, esta zona defensiva del campo ha sido una de las falencias en el balompié nacional. Pero no solo de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Solo ha habido figuras esporádicas como el mismo Olivares, Juan Manuel Vargas, Martín Hidalgo y ahora Miguel Trauco con Marcos López.

En el caso del cuadro ‘íntimo’, Oslimg Mora se ha desempeñado en ese puesto, al igual que Renato Rojas e incluso Yordi Vílchez, pero ninguno ha destacado. De ahí que la dirigencia se haya lanzado por el exSan Lorenzo.

FICHAJES EXTRANJEROS EN EL FÚTBOL PERUANO

Por otro lado, Arévalo también tuvo palabras sobre Carlos Compagnucci, técnico de Universitario de Deportes que mencionó la dificultad de fichar jugadores del exterior. “Cuesta venir al fútbol peruano. No es fácil traer jugadores acá. Resulta muy complicado convencer al jugador para que venga. Entonces es bien fácil decir: “solamente traen jugadores de 35, 36″, declaró.

No obstante, Erick Osores manifestó que habría opciones en otros países de donde pueden indagar y encontrar jugadores. “A Brasil no miramos nunca y debe haber 500 jugadores que no tienen espacio en Fluminense, Botafogo y que tienen 22 años. Claro, hay un jugador de otro corte que es la experiencia, con Copa Libertadores”, señaló.

