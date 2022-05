Víctor Hugo, reportero de La Banda del Chino, es agredido en el Mundialito de El Porvenir

Víctor Hugo Dávila es recibido de la peor manera en evento deportivo. (Foto: Instagram/ ATV)

Magaly Medina emitió un informe del Mundialito de El Porvenir, donde se conglomeraron muchos amantes del fútbol y al cual asistieron diferentes medios de comunicación, entre ellos las cámaras de Magaly TV La Firme y La Banda del Chino.

Sin embargo, la llegada del medio de América TV no fue del agrado de los asistentes, pues no dudaron en tirar botellas e insultar al reportero Víctor Hugo Dávila.

“Fue abucheado por la gente, la gente que estaba ahí lo abuchearon, le tiraron latas de cerveza, le dijeron que se vaya de ahí y creo que fue un poco desafiante, para qué vas si sabes que no te van a querer ahí” , contó Magaly Medina, quien resaltó que tras el ampay de Aldo Miyashiro no fue una buena decisión ir al evento deportivo.

Según se puede ver en las imágenes que emitió Magaly TV La Firme, Víctor Hugo reaciona de manera ofuscada luego que uno de las asistentes le tira una botella, sin embargo, lo que genera es enfurecer más al público.

“Te has dado cuenta que todo un país se ha vuelto saco largo en las pichangas y ¿quién lo ocasionó?, el ampay de Miyashiro” , acotó la conductora de TV.

“Y Víctor Hugo, uno de los patas de Miyashiro se va hacer una nota y lógicamente la gente reaccionó. No es lo correcto botar botellas y se puso un poco patán y los paró. Es un poco ingenuo pensar que no te van hacer algo si vas” , indicó Magaly Medina al ver estas imágenes.

Como se recuerda, el último ampay que protagonizó Magaly Medina en su programa fue protagonizado por Aldo Miyashiro y su reportera Fiorella Retiz. La pareja luce en besos y caricias mientras Érika Villalobos, esposa y madre de los hijos del actor, lo esperaba en casa.

Actualmente, la conduccción de La Banda del Chino está a cargo de los reporteros Luigi Monteghirfo y Víctor Hugo Dávila. Esto mientras América TV regulariza la situación laboral del actor, quien indicó que acatará la decisión que tomen sus empleadores.

“Lamento haberles decepcionado. Lamento no ser perfecto (...). Y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner. La que sea”, expresó en ese entonces Aldo Miyashiro.

Reportero Víctor Hugo Dávila asiste al Mundialito de El Porvenir y le tiran botellas y recibe insultos. (Video: ATV)

VÍCTOR HUGO Y LA VEZ QUE FUE AMPAYADO CON REPORTERA

El reportero Víctor Hugo Dávila, quien forma parte de La Banda del Chino, en el 2013 fue captado por el desaparecido programa Amor, Amor, Amor mientras le era infiel a su esposa con su excompañera Paola Ordóñez.

Este escándalo causó que el periodista presente su carta de renuncia a Enemigos Públicos. Fue el mismo Aldo Miyashiro el que anunció que sus dos reporteros ya no formaban parte de su programa debido a la crisis familiar que se originó.

“Estamos devastados como equipo por lo que han causado esas imágenes en dos familias: la de Víctor Hugo y la de Paola. Las imágenes del programa de la tarde han causado mucho dolor a ambas familias y nos han hecho pasar momentos difíciles porque ambos ya no forman parte del equipo de Enemigos Públicos, pues presentaron su renuncia al programa. Entiendo que tiene que ver con el momento emocional que están viviendo”, dijo el ‘Chino’.

