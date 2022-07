Ethel Pozo no pudo cumplir su sueño de ser actriz, pese a ser hija de Gisela Valcárcel: “Sigo llamando y pidiendo casting”

Ethel Pozo quiso convertirse en actriz desde niña. (Foto: Captura)

Ethel Pozo confesó que desde niña su sueño era convertirse en actriz. La conductora de ‘América Hoy’ estuvo en una entrevista con Verónica Linares para su canal de YouTube y reveló que se presentó en varios casting para actuar en televisión, pero solo ha podido conseguir pequeños roles.

A pesar de ser la hija de Gisela Valcárcel y tener varios conocidos en el medio, no logró correr con la misma suerte de su madre. Como se recuerda, la popular ‘Señito’ ha participado en varias series demostrando su talento en distintos personajes.

Según contó Ethel Pozo, desde que salió del colegio se sintió atraída por la actuación y no dudó en tomar clases para perfeccionar sus técnicas. Sin embargo, no pudo continuar con su objetivo porque tuvo que estar a cargo de Amarige Salon & Urban Spa, negocio que inauguró su mamá y cerró en el 2009.

“Yo siempre quería estar frente a cámaras, quería ser actriz. Yo quería trabajar, pero también quería actuar. Sin embargo, entendí que no podía vivir de la actuación. Con el dolor de toda mi pasión, dejé de actuar y me fui por el lado corporativo”, comenzó relatando la presentadora televisiva.

Asimismo, contó que después de su divorció intentó nuevamente cumplir con sus sueños y asistió a múltiples convocatorias de extras. “Yo dije que tenía que volver a lo que me hace vibrar y toqué las puertas de Fiorella Rodríguez, Adolfo Aguilar, y les digo que me hagan un casting. Es así como agarré un papel en “Loco cielo de abril”. Fui muy feliz y desde ahí comencé a buscar. Hice cameos chiquitos”.

“Yo siempre he querido (ser actriz), pero cuesta así seas hija de famosa. ¡Quien me iba a llamar!”, agregó, para luego asegurar que Gisela Valcárcel no la podía ayudar con su productora, GV Producciones, porque no hacía ficción ni películas o series.

Finalmente, señaló que no la tuvo nada fácil, pues fue a los 32 años que tuvo su primer personaje y resaltó que hasta la fecha aún sigue llamando a directores para que le hagan un casting. Además, recalcó que no por ser hija de una figura del espectáculo iba a conseguir todos los papeles.

“Aún en este 2022 sigo tocando puertas. No soy actriz, pero ese es mi gran sueño. Yo sigo llamando y pidiendo casting. Empezar con lo que sea, un papel chiquito. Me encantaría de mala, buena, extra o un cameo. Hay mucha gente que piensa que es fácil, que llamó o mi mamá, pero no porque he entrado desde los 36 a la televisión”, agregó.

¿CÓMO INGRESÓ A LA CONDUCCIÓN TELEVISIVA?

Durante la misma entrevista, Ethel Pozo relató como la seleccionaron para ser la conductora del recordado programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Y es que se encontraban en la búsqueda de una persona que cumpla con algunos requisitos y no perdió la oportunidad de pasar por el casting.

“Comenzaron a hacer muchos días de casting. Pasaron muchas duplas, hasta que un día estábamos en reunión y les dije para hacer el casting. Mi mamá fue la primera que volteó y toda la mesa (se sorprendió). Yo les dije que era mamá, sé cocinar y soy comunicadora”, dijo Pozo.

A pesar de que le advirtieron que su vida iba a cambiar, pues iba a estar expuesta a las críticas y ya no iba a tener tanta privacidad, decidió comenzar a conducir al lado de Yaco Eskenazi, quien ha sido su dupla desde el 2016.

