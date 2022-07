Andrea San Martín feliz por su primer día de trabajo como maquilladora profesional

Andrea San Martín trabaja como maquilladora profesional. (Foto: Composición)

Andrea San Martín apareció en sus redes sociales mostrando la que sería su nueva faceta laboral. La exchica reality se mostró contenta en su primer día de trabajo de un nuevo rubro, pues ahora se dedica al maquillaje y realiza sesiones personalizadas con sus clientas.

Mediante su cuenta de Instagram, la pareja de Sebastián Lizarzaburu mostró unas imágenes de su primer trabajo en el mundo de la belleza y reveló sentirse muy contenta con el resultado y la felicidad de sus clientas.

Además, promocionó su trabajo que, según cuenta, se hace por citas y se dedica al 100% a cada una de las personas que la buscan. Sin embargo, en su primer día también reveló lo agotada que se sintió luego de atender a dos mujeres el último sábado 9 de julio.

“Muerta, muerta. Estoy en la cama, me duele horrible mi espaldita, pero ya me tengo que ir a la casa para hacerlas dormir (a sus hijas). Así llegamos después de una maratón de día de trabajo, estoy muy feliz sobre todo por lo felices que quedaron las dos clientas”, señaló emocionada la modelo.

Andrea San Martín cuenta como fue su primer día como maquilladora. (Video: Instagram)

Como se recuerda, Andrea San Martín renunció al programa La Banda del Chino en el 2021, luego de que su expareja, Juan Víctor Sánchez, la acusara de maltratar físicamente a la hija que tienen en común. Por ello, mandó un comunicado para anunciar su ausencia.

“Con mucha pena, quiero comunicarles que he decidido dar un paso al costado del programa por respeto a todo el equipo maravilloso de trabajo que confió en mí, así como también por cariño a mis compañeros que lamentablemente se han visto envueltos en un problema de índole familiar que jamás debió de cruzar la puerta de mi hogar . Agradezco la confianza como persona y trabajadora que se me brindó hasta el momento, pero creo que así como decidí y fui firme en mantener la calma y el silencio para manejar dichas situaciones, creo que es momento de aclarar algunos puntos que vienen perjudicando mi imagen, pero sobre todo exponiendo a mis dos menores hijas”, decía el comunicado.

Ese fue el último trabajo público que tuvo Andrea en televisión, tras ello prefirió mantenerse alejada de todo lo que sea público. Hasta el momento continúan los conflictos con el padre de su segunda hija.

ESTUDIA MAQUILLAJE

En mayo del 2022, Andrea San Martín usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que había decidido iniciar una nueva faceta profesional. La joven madre comenzó a estudiar maquillaje para dedicarse al rubro de la belleza de forma experta.

Fue entonces que, mediante su cuenta de Instagram, escribió un emotivo mensaje de este cambio en su vida y publicó una fotografía de sus prácticas de las clases que venía llevando hasta ese momento.

Andrea San Martín estudia maquillaje profesional.

“Saben que no soy de muchos post, pero estoy emocionada de compartirles mis inicios como estudiante. Para mí no hay nada más gratificante que aprender, aprender y seguir aprendiendo. Soy apasionada de emprender nuevos rumbos, de crecer, de multiplicar mis conocimientos y por supuesto de lograr nuevas metas. Caray! Vi a mi madre hacer de todo, jamás dijo no a nada y creo que lo he mencionado varías veces pero ¿saben por qué? Porque cada nuevo reto y cada logro se lo atribuyo a su ejemplo y por supuesto a mis dos impulsos para que ese legado continúe y sean mujeres de éxito. Aún el camino es largo, pero quería compartirlo con ustedes que además han sido mi apoyo incondicional. 2da clase y vamos por más”, escribió en aquel entonces.

