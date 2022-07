Edson Dávila apenado con Rodrigo González por llamarlo ‘Fariselo’: “Yo no leo la pauta”

Edson Dávila apenado con Rodrigo González por llamarlo ‘Fariselo’ | VIDEO: Youtube / Edson Pa' Que Más

Fiel a su estilo, Edson Dávila respondió a Rodrigo Gonzalez por llamarlo ‘el nuevo Fariselo’, en relación a su imitación a Gisela Valcárcel. En su propio programa de entrevistas, llamado ‘Edson Pa’ Que Más’, el animador de América Hoy aclaró que él no lee la pauta que le brinda la producción de América TV, sino que improvisa frente a cámaras.

En medio de su conversación con Ángela Courich, el popular ‘Giselo’ aseguró que “las cosas deben ser orgánicas, nada de lo que hago es planeado”. Tras ello, se dirigió de manera frontal a Rodrigo González para aclararle que no es el ‘nuevo Fariselo’, como así lo mencionó el conductor en Amor y Fuego en su momento.

“Estoy apenado. Tengo que decirlo con nombre propio, ‘Peluchín’ me ha dicho que soy el nuevo ‘Fariselo’. No es así tampoco. ¡Cómo me va a decir eso, Peluchín!”, indicó ofendido el presentador de América TV, sin dejar de usar su característico humor para sobrellevar la situación.

Tras ello, explicó que las personas que trabajan con él en su canal de Youtube pueden asegurar que él es una persona auténtica y sin filtros, que no tiene la necesidad de seguir indicaciones para hacer reír al público.

“Yo vengo acá, tengo que confesar algo, aquí en mi programa saben que es verdad, yo no leo la pauta porque se pierde esa cosa original, innata. Hay que improvisar. Por eso cuando me dan las preguntas, algunas las leo y otras las cambio yo. Yo no tengo que pelearme con nadie. Eso (cuando hay talento, se puede improvisar)”, añadió en su espacio digital.

‘GISELO’ DEBUTÓ EN AL FONDO HAY SITIO

Edson Dávila, el divertido animado de América Hoy, participó en el cuarto capítulo de la novena temporada junto a Diego Montalván (Giovanni Ciccia) y Kevin ‘Pollo gordo’ (Junior Silva). Su presencia asombró a sus seguidores, pues es la primera vez que aparece en la serie de América TV. a

Su personaje es compañero de conducción de Diego Montaván el reality gastronómico, ‘Va o no van con ontalván’. También se menciona que es un influencer gastronómico con una gran cantidad de seguidores.

En dicho episodio, ambos visitan la pollería ‘El Pollo Empoderado’ para hacer sus críticas con respecto a la calidad del pollo a la brasa. Mientras que ‘Giselo’ dice que el plato de comida está muy rico, Diego Montalván descalifica el emprendimiento del popular Pollo Gordo.

Edson Dávila participa en Al Fondo Hay Sitio. Video: América TV/ América Hoy

El destacado actor que da vida a Diego Montalvan en Al Fondo Hay Sitio aplaudió la participación de Edson Dávila en la teleserie y lo calificó como una persona “muy divertida”. Así lo aseguró para las cámaras de América Espectáculos, donde expresó sus deseos de verlo más tiempo en pantalla a futuro.

“‘Giselo’ es lo máximo, muy divertido, recién lo conocí allí y es un tipo tan fresco, tan divertido, con una sonrisa hermosa. Nos hemos divertido y me encantaría que tenga más escenas porque lo hace genial”, sostuvo Giovanni a América Espectáculos.

