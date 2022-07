Crisis en EsSalud: el largo camino de una paciente para conseguir una atención médica

Clara llegó al Hospital Alberto Leonardo Barton, en el Callao, aproximadamente a las 3 a.m. del día miércoles 6 de julio. Un fortísimo cólico estomacal y los continuos vómitos obligaron a la joven a acudir a emergencia, pero no todo salió como se esperaba. El personal médico rechazó a la joven y la derivó al Hospital Alberto Sabogal, según cuenta su padre Frank Andonayre. “No la quisieron atender [en el hospital]. Nos entregaron un documento donde nos indicaron que ella tiene que atenderse en el Hospital Sabogal. Como fui con mi esposa, insistimos que tenían que atenderla ahí porque era ella su tratamiento a la vesícula allí, pero no la quisieron recibir. Inclusive, le pusieron una una pulserita que le ponen a todos los pacientes y luego se la cortaron”, mencionó.

A las 3:40 a.m., Clara junto a sus padres llegó al área de emergencia del Hospital Sabogal. Sin embargo, el estado de la joven le impedía movilizarse por sí misma. Por ello, su padre Frank solicitó una silla de ruedas, pero el hospital no contaba con sillas disponibles. “Recién la conseguimos casi media hora después de ingresar”, refirió el papá.

Frank Andonayre, padre de Clara, brindó a Infobae documentos de la atención de su hija en el Hospital Alberto Barton.

Minutos más tarde, una ecografía reveló que Andonayre padecía de un cuadro de apendicitis y debía ser operada de emergencia. No obstante, cuando llegó el cambio de turno del personal médico, un nuevo especialista le recomendó hacer todos los exámenes de nuevo. “Le mandaron nuevamente a practicarse análisis, a pesar de que ya habían resultados. Lo peor pasó cuando la mandan a hacer un interconsulta con ginecología. Mi esposa preguntó para qué la mandan a ginecología si el doctor que la había atendido en emergencia temprano había dicho que era apendicitis” , contó Frank.

A las 9 de la mañana, los resultados vuelven a revelar que Clara tenía apendicitis. Aún así, le señalaron que la operación tardaría. “La doctora me dijo ‘Primero están programadas las cesareadas y después de vemos la operación de su hija’, así me dijo. Eso fue más o menos como a las nueve de la mañana”, señaló.

Siete horas después de haber confirmado —nuevamente— el diagnóstico de Clara, a las 3:30 p.m. la mujer ingresó a la sala de operaciones. Desde entonces, pasaron casi 24 horas que los familiares de la universitaria no recibieron ningún informe de parte del personal médico acerca del estado de salud de su hija. El padre se enteró mediante personal de seguridad que a las 10 p.m. su primogénita salió de la operación.

“Un amigo que trabaja en seguridad me llama y me dice ‘Fran, sabes que ya tu hija ya salió. Está en recuperación’. Recién ahí me entero. Otro de seguridad me dijo que estaba en recuperación y debía traerle sus cosas porque la iban a internar. Entre las 3:30 p.m. y casi 10 de la noche no hemos sabido absolutamente nada”, comentó Frank.

Este medio mantuvo comunicación con la familia de Andonayre hasta la 1:30pm del 7 de julio. Hasta entonces, 22 horas después, los padres no tenían conocimiento de la evolución de Clara. “Estamos ahorita [1:30 p.m.] en mi casa. Estamos esperando la llamada del médico, pero no llaman. Yo voy a regresar a las 4 de la tarde con mi esposa a preguntar por el estado de mi hija”, manifestó su papá.

Asimismo, Infobae intentó comunicarse con la autoridad correspondiente de EsSalud para que ofrezcan sus descargos sobre este caso. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

CENTROS DE SALUD NO CUENTAN CON CITAS MÉDICAS DISPONIBLES

Eran las 6:38 a.m. cuando el medio ATV realizaba una cobertura especial de las enormes colas que se registraban en el Policlínico Chincha de EsSalud en el Cercado de Lima. Gran parte de las personas eran adultos mayores que referían no poder separar una cita médica por teléfono porque estos no funcionaban. “Estoy mal de la cadera y tengo que estar parada acá. No es justo. Si venimos, nos pasamos un día aquí, al día siguiente ya no nos atienden”, comentó una de ellas.

Hoy, 7 de julio de 2022, Infobae se comunicó con la Línea 01 411-8000 de EsSalud para corroborar las fechas disponibles para acceder a una cita médica. En el caso de la especialidad de Ginecología, el operador reveló que no cuentan con cupos libres para atención médica.

En el caso de Obstetricia, en un primer momento el operador mencionó que no contaban con espacios disponibles. Sin embargo, luego se retractó y dijo que la cita más cercana estaba programada para el 8 de julio.

Asimismo, desde EsSalud informaron que no hay disponibilidad para acceder a una cita en Medicina General. Al preguntar en qué momento se habilitarían los cupos para las especialidades mencionadas, respondieron que no hay una fecha exacta.

Infobae se comunicó con el área de prensa de EsSalud para consultar acerca de la falta de atención médica en los centros hospitalarios, pero indicaron que no es posible acceder a un vocero pues “varios medios están pidiendo lo mismo [conocer más acerca de esta problemática], pero por el momento no tenemos [personal que informe sobre ello]”.

ESSALUD RECONOCIÓ DESTABASTECIMIENTO EN MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

A inicios de julio, la Contraloría General de la República informó que EsSalud pasa por un desabastecimiento de 59 medicamentos oncológicos y la condición de stock crítico de 41 fármacos de este tipo. Es decir, hay disponibilidad para cubrir el consumo de solo dos meses.

Esta problemática está presente en los hospitales nacionales Edgardo Rebagliati Martins, Guillermo Almenara Irigoyen y Alberto Sabogal del Seguro Social de Salud. Mediante un comunicado, EsSalud reconoció que esta situación es causada por el mercado local e internacional debido a la pandemia por la COVID-19 y a la coyuntura política internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania). Según indicó, esto ha ocasionado problemas en la provisión de fármacos oncológicos.

