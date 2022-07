Todo lo que se sabe del caso Marllory Riveros

Marllory Riveros.

La noche del 15 de mayo fue la última vez que Marllory Riveros fue vista en Huancayo. La universitaria pasó la noche en una discoteca junto a sus amigos y su hermana Thalia. Las cámaras la captaron retirándose del lugar con ella a las 3:45 a.m. Desde entonces, tal video se convirtió en el último registro de la joven. Este caso se hizo conocido pues su padre, Moisés Riveros, viajaba en un camión que portaba una gigantografía con la fotografía de su hija. Este accionar conmovió a las redes sociales y medios de comunicación. “Estoy buscando a mi hija, ayúdame a encontrarla”, describía el cartel. Hoy, más de dos semanas después, él, junto a su hermana Thalia y su cuñado Jordan Organ, son los principales sospechosos de la desaparición de Marllory.

“Pido a toda la población que me apoyen en busca en ubicar a mi hija. En fechas, han pasado más de 25 días y no tengo respuesta a la aparición de mi hija. Pido a todas las entidades, pido a toda la población que me apoyen a difundir y dar con el paradero de mi hija, ya que soy madre y madre para mis hijas. Yo tengo dos hijas (....) Me siento desesperado al no saber nada de mi hija, ya que yo nunca las descuidé, estuve pendiente a ellas y hoy me toca vivir esto”, mencionaba Moisés Riveros en un video de Facebook el pasado 10 de junio.

Padre pide el apoyo de sus amigos choferes para encontrar a su hija.

Por otro lado, su hermana realizaba actividades como misas y marchas a favor de la aparición de su hermana. Sin embargo, la palabra de Thalia se convirtió en poco fiable tras las contradicciones que evidenció la joven en su declaración ante la fiscalía.

De acuerdo a un informe del programa Cuarto Poder, la primera versión de la joven afirmaba que Marllory salió de su hogar por última vez a una reunión por el cumpleaños de un amigo el 15 de mayo a las 2:00 p.m. No obstante, luego negó esta afirmación y precisó que la universitaria dejó su casa a la 1:25 p.m. después de toparse con su cuñado Yordan Orga Carrasco.

Asimismo, ante la Quinta Fiscalía Provincial aseguró que su hermana no recibió llamadas el 15 de mayo, pero el registro de llamadas del celular de Marllory reveló que mantuvo una comunicación con Thalia al mediodía. Sin embargo, durante ese periodo de tiempo, supuestamente, ambas se encontraban juntas.

Además, el reporte fiscal mencionó que Thalia “manipuló la computadora de la agraviada borrando toda evidencia suficiente que pudiera servir en la búsqueda y localización de la agraviada”. La Fiscalía Provincial también dio conocimiento de un video donde se escucha a la hermana coordinar con otras personas para eliminar la información de la computadora de la fémina de 20 años. “Aló, aló. ¿Ya ha ingresado su primo? Por eso, ya ha estado manipulándola [la laptop]. Sí, porque se ha empezado a mover [la pantalla] y yo me he asustado. Yo quiero hacer lo mismo con mi bronca. Exponerlo. Coshita, caracho, coshita. Ja ja ja”, se oye.

Durante el proceso policial, la joven tampoco permitió la revisión de su celular. Según la nota de Cuarto Poder, el efectivo de la PNP solicitó el dispositivo de Thalia para “poder obtener alguna información o registro que ayude a la ubicación de su señorita hermana Marllory”. Pero no hubo una respuesta clara. “¿Bajo qué circunstancia me hace ese pedido?”, “Me hace un escrito, por favor, primero”, “Voy a permitir [la revisión del celular] bajo un escrito donde se cerciore el motivo del porqué van a revisar mi celular”, señaló.

FISCALÍA ALLANÓ CASA DE MARLLORY Y DE CUÑADO

La noche del martes por la noche, la Fiscalía junto a efectivos policiales allanaron la casa de Marllory Riveros y de su cuñado Jordan Organ. Infobae se comunicó con la periodista Zaida Luya de Huancayo, quien informó que en la intervención no se encontró al cuñado de la mujer desaparecida.

“En horas de la noche se han allanado dos casas: la casa del señor Moisés Riveros, que es el papá de de Marjorie, y la casa del del joven Yordan Organ Carrasco, que está casi en la misma cuadra, en el distrito de Sopayac. El allanamiento ha estado a cargo del fiscal Frank Calvin Arteaga”, explicó.

Según comunicó Zaida, las diligencias iniciaron a las 7 p.m. hasta las 11:30 p.m. aproximadamente. En el proceso participaron peritos de criminalística, personal de trata de personas, la DEPINCRI y el jefe de este departamento, el coronel César Ramos Chaguayo.

La periodista resaltó que, durante el allanamiento, las autoridades encontraron “tierra removida” en el patio de la familia. Sin embargo, no se encontraron indicios. “Al hallar un poco de tierra removida en el área del patio donde la familia siembran algunas hortalizas, han picado hasta cierta profundidad”, alertó.

Respecto a la ausencia de Jordan Organ, cuñado de Marllory, Luya indicó que no existe orden de captura en su contra. “No hay ninguna orden de captura, ninguna orden de detención preliminar en contra del cuñado de Marllory, pero lo que sí pasó ayer es que durante la dirigencia él no estaba en la casa. Tampoco estaban en casa los papás de Marllory”, dijo.

“SI ALGÚN FAMILIAR ESTÁ IMPLICADO, QUE SE CASTIGUE CON EL PESO DE LA LEY”

Durante el allanamiento a la casa de Marllory, en Huancayo, Luis Pérez Peralta, tío de la joven desaparecida, se pronunció sobre la situación de su familiar y refirió que iniciarán acciones legales en contra de medio Cuarto Poder por el reportaje publicado sobre su sobrina.

“Nosotros vamos iniciar una acción legal contra Cuarto Poder el día de mañana o en el transcurso de estos días. Vamos a iniciar una acción legal porque fácil es justificar la inoperancia de las autoridades y echar la culpa”, manifestó.

Por otro lado, Pérez Salas aseguró que la familia desea encontrar la verdad aunque el culpable sea un familiar. “Nosotros no vamos a tolerar que se cierre este caso. Que se llegue a la verdad. Si algún familiar está involucrado, que se castigue con el peso de la ley porque tampoco podemos estar jugando con los sentimientos de toda la familia”, recalcó.

