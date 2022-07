Rodrigo González arremete contra Lady Guillén por exponer audio de Melissa Paredes en el médico legista

Rodrigo González criticó a Lady Guillen por exponer audio de Melissa Paredes con su hija en el médico legista. (Foto: Captura)

Rodrigo González no dudó en criticar a Lady Guillen por difundir el audio donde se escucha a Melissa Paredes junto a su hija en el médico legista el último 04 de julio. Y es que, la conductora de “Dilo Fuerte” transmitió el preciso momento donde la pequeña estaba llorando, pues no quería someterse a la revisión médica.

En un principió, Gigi Mitre señaló que no hay que tener muchos años en la televisión para saber que difundiendo dicho material audiovisual se está exponiendo a una menor de edad. Por su parte, el popular ‘Peluchín’ mostró su desacuerdo cuestionando el accionar de la presentadora de televisión.

Según dijo Rodrigo González en la reciente emisión de Amor y Fuego, Lady Guillén intentó que su espacio televisivo se vuelva ‘conocido’ y no tuvo reparo en publicar el audio donde la hija de 4 años de la exreina de belleza llora por no querer entrar al consultorio del médico legista.

“Yo creo que en su afán de que se enteren que está en televisión, con su programa pedorro que va de defensora y lo primero que hace es exponer de esa manera a una niña llorando delante de la policía, sin mosaico, sin pito, sin nada”, dijo el periodista este 05 de julio.

Asimismo, señaló que en toda su experiencia en la televisión, no ha visto que una conductora no se preocupe por la privacidad de una niña. “Tengo casi 14 años en la televisión y nunca he visto algo de básico 1 que no se han preocupado en cuidar”.

Cabe resaltar que, Magaly Medina también criticó a Lady Guillen y hasta el momento, la figura de Panamericana TV no se ha pronunciado al respecto. Recordemos que, la investigación está a cargo del Ministerio Público.

Rodrigo González arremete contra Lady Guillen por exponer audio de Melissa Paredes en el médico legista. (VIDEO: Willax TV)

¿QUÉ DIJO LADY GUILLÉN SOBRE MELISSA PAREDES?

La conductora de Panamericana se pronunció en su programa Dilo Fuerte, mostrándose indignada por todos los audios que se han viralizado en la última semana. Además, aclaró que se refería el tema por primera vez porque es madre de familia al igual que Melissa Paredes.

“Muy pocas veces, cuando me han preguntado de este tema, he querido pronunciarme porque soy mamá y tengo una hija de la misma edad que la hija de esta señora. Le digo ‘esta señora’ porque muchas veces dicen por qué juzgan, por qué cuestionan, si es mujer igual que tú”, comenzó diciendo.

Por otro lado, Lady Guillén aclaró que no tiene ninguna relación con la exesposa de Rodrigo Cuba y que tampoco le gustaría entabalr una relación con ella. Y es que cuando la conoció en persona, no fue de su total agrado.

“Mi indignación y mi dolor como madre... No tengo una amistad con Melissa Paredes, ni la quiero tener nunca porque mi perspectiva como persona en algún momento que la conocí no fue buena, no soy hipócrita; sin embargo, cuando ya tocas a los menores, me duele en el corazón”, dijo, mientras agregaba que sintió rabia y cólera al escuchar el audio difundido en su programa.

Lady Guillén critica a Melissa Paredes. (Foto: Composición)

