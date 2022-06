Día del Orgullo LGBT: Diego Bertie, Adolfo Aguilar y más artistas que hicieron pública su orientación sexual

Diversas figuras del medio artístico hablaron sobre su orientación sexual sin tapujos. (Foto: Composición)

En los últimos años, varias figuras de la farándula han decidido hacer pública su orientación sexual, ya sea para animar a otros a hacerlo o para concientizar a la población sobre el respeto hacia la comunidad LGBT. Diego Bertie, Adolfo Aguilar y Merly Morello forman parte de esta lucha por una sociedad más igualitaria.

A propósito del Día del Orgullo LGTB, que se celebra cada 28 de junio, te hacemos un recuento de los artistas peruanos que, luego de varios años, admitieron al mundo que son gays o bisexuales; e incluso presentaron a sus parejas. Echa un vistazo a la lista:

ADOLFO AGUILAR

A inicios de 2022, el conductor de TV hizo pública su homosexualidad por primera vez después de 30 años de silencio. “Ojalá le sirva a alguien. Es lo único que me importa. A un niño o una niña que no pueden decírselo a sus padres”, dijo a Somos. Incluso, confesó haber mantenido un largo romance con Daniel René, exintegrante de Menudo.

El exconductor de Yo Soy se declaró abiertamente homosexual. (Foto: Instagram)

RICARDO MORÁN

En marzo de 2015, el actual jurado de Yo Soy usó sus redes sociales para admitir su homosexualdad en el marco del debate por el proyecto de ley de la unión civil en el Congreso de la República. “Soy peruano, y homosexual desde el día en que nací, hecho así por la naturaleza. Nada ni nadie me ‘volvió’ homosexual”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Ricardo Morán es padre de gemelos gracias a la técnica de vientre de alquiler. (Foto: Difusión)

MERLY MORELLO

La actriz de 18 años sorprendió a sus seguidores al admitir en TikTok que era bisexual. “Lo vengo diciendo años de años. Realmente no hay novedad, es algo normal. Nunca he tenido problema en decirlo”, expresó a Infobae. En otro momento, aseguró que supo que le gustaban las mujeres desde los 4 años, pero recién lo admitió cuando se cambió a un colegio agnóstico.

Merly Morello, actriz peruana de 18 años, habló abiertamente sobre su orientación sexual. (Foto: Captura Youtube)

DIEGO BERTIE

Aunque evitó por años referirse al tema, el actor y cantante nacional de 54 años se declaró gay en el programa de Magaly Medina. También admitió que su hija sabe que es homosexual desde que tenía 6 años, por lo que su familia lo acepta plenamente. “Soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”, dijo en el set luego de hablar sobre su rumoreado romance con Jaime Bayly.

Este 2022, Diego Bertie se declaró abiertamente gay. (Foto: Instagram)

KATTY GARCÍA

Durante su participación en El Valor de la Verdad, la exchica reality confesó que era bisexual, pero dijo que jamás había mantenido una relación sentimental con una mujer. “Me gustan las mujeres, pero toda la vida voy a tener una pareja hombre”, dijo con apenas 20 años. En 2016, se casó con Karim Vidal en Estados Unidos y tuvieron un hijo juntas.

Pese a los rumores de separación, Katty García sigue en una relación con Karim Vidal. (Foto: Difusión)

BRUNO PINASCO

Tras una ola de especulaciones que lo persiguieron por varios años, el conductor de Cinescape dijo ser homosexual de una manera bastate sutil. “No voy a escribir una editorial, no voy a ponerme a debatir nada. Es mi cumple, la vida es una, soy una persona plena y feliz. La torta lo dice todo jajajaja ¡Sean felices siempre!”, escribió junto a una imagen de una torta con los colores del arcoíris.

Bruno Pinasco se declaró gay con un post en redes sociales. (Foto: Instagram)

BRUNO ASCENZO

El cctor y director de cine utilizó su cuenta de Facebook para dar a conocer su orientación sexual, según dijo, cansado de tanta discriminación contra la comunidad LGTB. “Soy gay desde que tengo uso de razón y soy feliz de serlo. Si tuviera que volver a nacer, elegiría repetir el plato. Me gusta ser como soy”, indicó. Actualmente, mantiene una relación con Adrián Bello.

El cantante Adrián Bello es pareja de Bruno Ascenzo, actor y director de la criticada cinta "Hasta que nos volvamos a encontrar".

RODRIGO GONZÁLEZ

Hasta el 2015, ‘Peluchín’ había mantenido en reserva su orientación sexual. Sin embargo, decidió aclarar los rumores que corrían en redes sociales para respaldar la iniciativa de la unión civil entre personas del mismo sexo. “No me perdono ante ustedes no evidenciar lo que ustedes ya saben”, detalló junto a una fotografía de su entonces pareja.

Peluchín anunció la fecha de retorno de su programa de espectáculos. (Foto: Instagram/@rodgonzalezl)

GIOVANNA VALCÁRCEL

La exconductora de Mujeres al Mando presentó a su novia en 2019, confirmando así que es bisexual. La relación amorosa no funcionó y terminaron dos años después. Desde entonces, Valcárcel se ha encargado de animar a la gente a no ocultar su orientación sexual. “Es importante que te aceptes, porque yo vivía escondida debajo de una cama o me quedaba en el carro durmiendo porque no podía subir a la casa (de su pareja en ese entonces)”, expresó.

En el 2019, Giovanna Valcárcel anunció su relación amorosa con Kim Zollner Schöster. (Foto: Instagram)

