Vladimir Cerrón a Pedro Castillo: “Es un mal presidente”

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. | Foto: Presidencia de la República

Vladimir Cerrón, líder y secretario general de Perú Libre, volvió a descargar sus críticas contra el presidente de la República, Pedro Castillo, quien renunció a su partido el viernes último tras un pedido expreso de la dirigencia por haber fracturado a la bancada, no implementar el ideario e impulsar la creación de dos agrupaciones en el seno del lápiz.

En una entrevista con Diario Uno, el sentenciado exgobernador regional de Junín reconoció que Castillo es “un mal presidente” y que se confió en aceptar al profesor como candidato de su partido en las pasadas elecciones generales cuando debió apostar por un militante de base.

“Si, debo asumir parcialmente una autocrítica, en el sentido que él ha sido buen candidato y su triunfo valida esta aseveración, pero, hasta el momento, mal presidente. Mi autocrítica parte por no haber formado más cuadros en el partido, sabiendo mi condición de inhabilitado, no haber confiado en un militante propio del partido y haber permitido un invitado, también aquí incluimos a los congresistas tránsfugas”, indicó Cerrón.

El líder de Perú Libre recordó que conoció a Castillo en Huancayo allá por el 2017. En esa oportunidad, el jefe de Estado le manifestó a Cerrón que deseaba ser congresista por Cajamarca. Sin embargo, agregó, se tenía la necesidad de presentar una plancha presidencial para no perder la inscripción. Por ello, mencionó que se apostó por Castillo “aún con cuestionamientos de las bases y también del magisterio”.

Cerrón enfatizó que la militancia de Castillo fue meramente electoral. “El Presidente no era un militante orgánico, no asistía a las reuniones, no votaba al interior, no se sometía al centralismo democrático, ni mantenía comunicación fluida, su militancia fue electoral. En realidad, no llevaba vida militante, es más cuando golpeaban al partido con allanamientos, encarcelamientos, pedidos de prisión, confiscaciones, etc., nunca tuvo una palabra de solidaridad. Por el otro lado, tampoco hubo un saludo por el aniversario partidario”, explicó.

El ex gobernador regional descartó el pedido de renuncia sea un acto de presión para recuperar su cuota de poder en el Gobierno. Además, tildó como “desagradecido” a Castillo. “No nos interesa en absoluto, ningún espacio en el gobierno, nuestros “críticos” lo que hacen es una proyección, es decir, se ven en nosotros y estando en esas condiciones ellos sí actuarían así. No nos interesan los ministerios, nunca fue cuestión de estado”, indicó.

“Es desagradecido, no reconoce que sin Perú Libre ni él ni los tránsfugas congresistas serían nada. Es expresión de lo que en Cuba se dice la autosuficiencia insuficiente”, apuntó contra el presidente de la República.

Cerrón negó que haya pedido la salida de Castillo por las acusaciones de corrupción en su contra por el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado.

“Hay que tener mucho cuidado cuando etiquetamos como corrupto a alguien en una investigación preliminar, sabiendo cómo actúan los órganos de justicia, los medios de comunicación hegemónicos, los servicios de inteligencia estatal, los intereses empresariales y financieros, habría que ser ingenuo para sumarse a un coro de ese tipo hasta no tener un avance real de la investigación”, añadió.

POSICIÓN FRENTE AL GOBIERNO Y EL CONGRESO

De otro lado, el líder de Perú Libre anunció que su bancada no se sumará a los intentos de la oposición por vacar al presidente Castillo. “Nuestra posición partidaria y de bancada es no al golpismo, nuestra crítica siempre es constructiva, no hay crítica destructiva, la crítica es una hermosa herramienta y siempre es constructiva por antonomasia”, mencionó.

Además, enfatizó que no apoyaría un eventual cierre del Parlamento. “No somos partícipes del cierre congresal tampoco, porque así sea de composición derechista mayoritaria es lo que ha elegido el pueblo y debemos respetar. No podemos agitar por un lado no al golpismo, cuando por otro lado, estimulamos el cierre del Congreso, que también sería un golpe”, dijo.

