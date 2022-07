Municipalidad de Chadín se pronuncia tras denuncia contra cuñada de Pedro Castillo

La cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, ha sido duramente criticada durante las últimas horas tras difundirse un video donde estaría ofreciendo obras de saneamiento en el distrito de Chadín, ubicado en la provincia de Chota en Cajamarca, tierra natal del jefe de Estado y su familia. Al respecto, la municipalidad de la zona negó que Paredes haya tenido participación en la realización de esas obras.

César Castillo, alcalde de Chadín, señaló que el proyecto mencionado por la cuñada de Castillo ya estaría encaminado y buscaría favorecer a los pobladores de los centros poblados. Así trató de desvincular a Yenifer Paredes de las acusaciones que se vienen vertiendo en su contra tras la difusión del video. La grabación fue captada en septiembre del año pasado.

En aquella fecha, Paredes habría participado de una reunión con los pobladores de Chadín siendo presentada como hija de Pedro Castillo. Antes de iniciar su intervención, Yenifer Paredes pidió a los asistentes que eviten grabar las declaraciones que estaba por dar y que no subieran ningún tipo de contenido a las redes sociales. El video de la aparición de Paredes fue compartido por la misma municipalidad a través de sus redes sociales.

Yenifer Paredes es hermana de Lilia Paredes, primera dama y esposa de Pedro Castillo.

“Estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto. Entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito”, se le escucha decir a la hermana de la primera dama Lilia Paredes. En aquella visita se le ve junto Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. y lleva puesto un chaleco con el nombre y logo de esa compañía proveedora del Estado.

CITACIÓN AL CONGRESO

La Comisión de Fiscalización del Congreso oficializó la citación la citación a Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes y quien fue criada como hija del presidente de la República, Pedro Castillo, tras la denuncia pública que habría ofrecido y garantizado que se haría una obra de saneamiento a los pobladores de San Miguel, provincia de Cajamarca. Tendrá que comparecer ante el mencionado grupo de trabajo el próximo miércoles 13 al igual que la primera dama y el empresario Hugo Espino.

Este último es representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C. Además, este registra cinco visitas a Palacio de Gobierno durante agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2021. Una de las visitas fue con Yenifer Paredes y la otra, con la esposa del presidente Castillo Terrones.

La empresa de Espino, JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C ganó una licitación para ejecutar la obra del proyecto recuperación de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa n° 220984 en la provincia de Cajatambo (Lima) por un monto de S/ 3 876 061 73.

Por su parte, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación con Yenifer Paredes. La pesquisa contra la pariente del mandatario estará a cargo del fiscal Jony Peña, de la Primera Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, por el presunto delito de tráfico de influencias.

“Lo que yo he visto con la cuñada es una ciudadana identificada con una localidad, con un pueblo que quiere canalizar las obras de infraestructura que no tienen. No es una persona que está en Tumbes o en Tacna, donde no pertenece ni tiene sentido de pertenencia”, fueron las palabras del ministro de Cultura, Alejandro Salas.

