Abogado de Pedro Castillo asegura que Yenifer Paredes no cometió tráfico de influencias

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, fue consultado sobre el último informe periodístico de Cuarto Poder en donde aparece la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes, ofreciendo obras de saneamiento para la ciudad de Cajamarca. Ante esto, el letrado señaló que no habría cometido el presunto delito de tráfico de influencias.

Durante una entrevista en RPP Noticias, Espinoza sostuvo que es muy importante que la Fiscalía de la Nación prosiga con las investigaciones y saber el contexto de la visita de la cuñada del mandatario a dicho lugar, pero sobre todo conocer el contenido del material audiovisual completo.

“Si la pregunta es, por ejemplo, desde el punto de vista penal, yo encontraría que en realidad esa conducta que hemos visto en el video, que ojo merece una explicación, podría decirse que esa es una prueba, una evidencia objetiva, que hay tráfico de influencias, yo diría que no”, instó.

El abogado del presidente Pedro Castillo, precisó que el delito de tráfico de influencias que está estipulado en el artículo 400 del Código Penal castiga a la persona que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar, o promete, para esta persona o para un tercero, algún donativo o promesa o ventaja con el fin de interceder ante una autoridad judicial o administrativa.

“El núcleo del tipo penal del tráfico de influencias es que la persona necesariamente o reciba dinero, ventaja o beneficio alguna o una promesa para la influencia, eso se llama vender la influencia, es una compra y venta de influencia, mientras no exista eso no hay tráfico de influencia”, dijo Benji Espinoza.

En ese sentido, la defensa legal de Castillo Terrones analizó, desde el punto de vista del Código Penal, que no se cumplen con los elementos de tipicidad que exige la ley para acusar y afirmar que Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, cometió el presunto delito de tráfico de influencias.

“No está ofreciendo una obra, lo que está haciendo es explicar un tema de un censo, pero finalmente la investigación profundizará. Lo que yo te digo es que de ese video no se ha escuchado o no se ha visto a la señorita Yenifer Paredes diciendo ‘me van a pagar tanto o voy a recibir tanto o comuníquense con esta persona para que me entreguen algo o prometan algo, que es el núcleo del tráfico de influencias”, agregó.

Antes de concluir, el letrado recomendó a la cuñada de Castillo brindar las explicaciones necesarias del caso a fin de esclarecer qué es lo que hacía en aquella ocasión y con qué intención.

“A veces, cuando las cosas se sacan fuera de contexto, la historia se puede contar mal”, expresó.

María del Carmen Alva solicita que se investigue a la cuñada de Pedro Castillo

María Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, fue abordada por los medios de comunicación para que se pronuncie sobre el último destape periodístico en donde se muestra a la cuñada del presidente Pedro Castillo, ofreciendo obras para la ciudad de Cajamarca.

“Lamentable. He tomado conocimiento ahora en la mañana y bueno, hay que investigar. La familia no puede participar, eso es tráfico de influencias. Evidentemente, hay que ser transparentes, lamentablemente siguen saliendo temas muy delicados alrededor de la familia del presidente”, expresó para los medios de comunicación.

“Seguimos con esta falta de transparencia y creo que el presidente no se ha dado cuenta de que él es la autoridad máxima del país y es él que debe de dar el ejemplo. Ser presidente no significa poder hacer lo que uno quiere. Estamos bajo normas de transparencia, sobre todo por el cargo que tiene debe cumplir”, agregó Alva.

VIDEO RECOMENDADO

La hija no biológica de Pedro Castillo habría ofrecido obras de saneamiento en San Miguel, Cajamarca.|Video: Cuarto Poder

SEGUIR LEYENDO