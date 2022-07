Martín Liberman aclaró su declaración acerca del vínculo de Ricardo Gareca con la selección peruana

Martín Liberman habló sobre Ricardo Gareca y la selección peruana.

Hace unas horas, el periodista Martín Liberman, soltó una bomba en forma de declaración sobre Ricardo Gareca. En ella indicaba que el técnico argentino no seguía al mando de la selección peruana y que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pensaban en Sebastián Beccacece como su reemplazante. Sin embargo, el mismo comunicador dio a conocer otra versión, en la que dijo que sus palabras fueron en un contexto diferente.

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido personaje de prensa esclareció el panorama y señaló que el ‘Tigre’ no es entrenador de la ‘bicolor’ porque no tiene contrato. En ese sentido, espera que pueda seguir en el cargo, pero lo considera un hecho complicado. “Aclaró que para mí Gareca es único e insustituible. Técnicamente no es más el DT de Perú ya que su contrato está vencido. Ojalá decida quedarse, aunque lo veo difícil”, se lee en la publicación.

Eso no fue todo, ya que añadió que Jorge Sampaoli (libre tras salir del Olympique de Marsella de Francia) sería un buena opción en caso de que la dirigencia nacional no logre prolongar el contrato del ‘Flaco’. Esto a pesar de que el actual DT de Defensa y Justicia recibiría una preferencia por parte de los altos mandos del organismo peruano, según información del propio Liberman. “La mejor opción sería Sampaoli aunque la dirigencia piensa en su excolaborador Beccacece. No tengo más para decir”, colocó.

¿Qué se sabe de Ricardo Gareca?

Hace algunos días, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, informó en Canal N que aún está dialogando con el técnico, aunque en la siguiente semana podría haber alguna novedad. “Estamos en conversación de ello. Ricardo Gareca está pasando días de vacaciones y seguramente la próxima semana me reuniré nuevamente con él y tendremos algunas noticias”, declaró.

Del mismo modo, el mandatario aseguró que ambas partes se están tomando un breve descanso, para luego retomar conversaciones y ver la chance de una extensión del vínculo contractual. “Estamos conversando y dialogando mucho con él. Creo que a ambos nos hace bien, tanto a la FPF como a él, tomarnos un tiempo, y eso es lo que hemos hecho de manera prudente e inteligente, pero con paciencia porque creo que así se hacen bien las cosas”, añadió.

Actualmente, Gareca se encuentra en territorio nacional, al que llegó la semana anterior con miembros de su familia. La idea era descansar luego del momento de tensión que vivió la ‘blanquirroja’ luego de la eliminación por el repechaje a manos de Australia. De hecho, a los pocos días se reunió con Lozano y acordaron en mantener charlas en el transcurso de las semanas.

Sin embargo, la última información que se pudo conocer fue que la decisión final del estratega la comunicará a más tardar la próxima semana. Justamente, de acuerdo con el diario ‘Depor’, habrá una reunión en Buenos Aires entre representantes del DT (estará su hijo Milton Gareca y su abogado Mario Cupelli) con encargados de la FPF (el presidente Agustín Lozano y el secretario general, Jean Marcel Robilliard.

En esa línea, habría buena predisposición por parte de Ricardo de continuar del elenco nacional. El mismo organismo peruano le manifestó su intención de que se quede a los pocos días de que la selección cayó ante los ‘Socceroos’, pero Gareca pidió un tiempo para reflexionar sobre su estadía, tomando en cuenta que se trata de un proyecto de cuatro años más.

Ahora, entre las sugerencias que dio y no necesariamente condicionó a su renovación, es la reestructuración del fútbol de menores del país. Dejas las bases sentadas para que más adelante un mejor porvenir y el universo de jugadores mejor formados se amplíe. Quedará esperar a lo que suceda en los próximos días.

