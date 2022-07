Melissa Paredes asegura que Rodrigo Cuba no quiere ver el video de su hija. “Se lo puse y me sacó la mano”

Melissa Paredes dice que Rodrigo Cuba no quiere ver el video que grabó a su hija. (Foto: Composición)

Melissa Paredes aparece una vez más en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre para defenderse. Como se recuerda, los conductores de Amor y Fuego indicaron el último viernes que, esta vez, creían en la palabra de la exreina de belleza, pues les mostró el video de su hija acusando a su padre de haber cometido un acto indebido. Cabe indicar que este material está en investigación, pues el futbolista lo ha negado rotundamente.

La modelo asegura que ha querido mostrarle el video a Rodrigo Cuba, pero éste se ha rehusado a hacerlo, indicando que ni es necesario. “Y bueno, cuando vino a recoger el otro día a su hija también le dije: “Mira el video”. Se lo puse y me sacó la mano. Y me dijo: “No Melissa, yo no necesito ver nada”” , se le escucha decir a a Melissa Paredes en el avance que difundió el programa de Willax TV.

La entrevista completa se emitirá este 4 de julio a partir de la 1:50 p.m. en el programa de Amor y Fuego. En otro momento, la actual pareja de Anthony Aranda aclara que ella no es mala y que, si bien es cierto ha cometido errores, no es justo que la tachen así.

“Como sea quieren verme a mi como la mala. Osea, yo sé que he cometido errores y he hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso”, se le puede escuchar en el audio que expuso el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Como se recuerda, Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes de extorsión y chantaje por una llamada que le hizo la modelo a la 1 de la madrugada, donde le pide encontrarse para hablar sobre su hija. En esta conversación de 9 minutos, la actriz le dice que tiene un video de su pequeña diciendo que él ha cometido un acto indebido, por lo que necesita que le explique que ha pasado. Asimismo, señaló que estaba afuera de una comisaria, pues su abogado y su madre le están pidiendo que lo denuncie.

Finalmente, Rodrigo Cuba no acudió al llamado y Melissa no lo denunció. Fue el deportista quien sí acusó legalmente a su exesposa de extorsión y chantaje, y más adelante - según contó el abogado - la querelló por difamación.

