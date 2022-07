Lady Guillén indignada critica a Melissa Paredes por exponer sus problemas personales con Rodrigo Cuba

Lady Guillén critica a Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Lady Guillén se sumó a la ola de críticas contra Melissa Paredes por la exposición de sus problemas legales con Rodrigo Cuba, los mismos que involucran a su menor hija. La conductora de Dilo Fuerte se mostró indignada por todos los audios que se han viralizado y aclaró que no tiene nada que ver con la modelo.

Es así que, en su programa, se refirió a la exesposa de Rodrigo Cuba y explicó que en más de una oportunidad no ha querido referirse a este tema, pero esta vez decidió hacerlo porque es madre de familia al igual que la modelo.

PUEDES LEER: Melissa Paredes asegura que Rodrigo Cuba no quiere ver el video de su hija: “Se lo puse y me sacó la mano”

“Muy pocas veces, cuando me han preguntado de este tema, he querido pronunciarme porque soy mamá y tengo una hija de la misma edad que la hija de esta señora. Le digo ‘esta señora’ porque muchas veces dicen por qué juzgan, por qué cuestionan, si es mujer igual que tú”, comenzó diciendo.

Por otro lado, aclaró que no tiene ninguna relación con Melissa Paredes. Pero, reveló que no le gustaría entablar una amistad con ella porque cuando la conoció no le pareció una buena persona.

“Yo no tengo una amistad con Melissa Paredes, no la quiero tener nunca. Porque mi perspectiva como persona, en algún momento que la conocí, no fue buena. Y no soy hipócrita, soy clarísima”, sentenció Guillén.+

MELISSA PAREDES SE INDIGNÓ POR FILTRACIÓN DE AUDIO

El último viernes, a través de las redes sociales se viralizó el audio de la llamada entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. En este material sería la prueba de una supuesta amenaza de la modelo hacia el futbolista. Sin embargo, se dio a conocer que este archivo había sido entregado a Fiscalía.

Frente a ello, la exconductora de televisión salió al frente y expresó su molestia por estas acusaciones. Además, aseguró que hará todo lo posible para encontrar a la persona que se encargó de difundir esta grabación.

Melissa Paredes dice que Rodrigo Cuba no quiere ver el video que grabó a su hija. (Foto: Composición)

“Estoy consultando a la policía de la alta tecnología de dónde ha salido ese audio. Si bien yo he grabado esto; hay personas que se les ha ofrecido para que se hagan las investigaciones pertinentes. Ahora hay que ver quién de estas personas ha sido tan desgraciado de ponerlo en todo el Perú para exponer a mi hija. A mí qué me digan lo que quieran, pero exponerla de esa manera, no; y menos cuando no tienen idea de toda la investigación que hay detrás. No es una amenaza, pero voy a llegar hasta la persona que lo ha hecho”, dijo al programa Amor y Fuego.

Por otro lado, aclaró que nunca le ha pedido dinero a su exesposo a cambio de absolutamente nada, tal como lo habría dejado entrever Magaly Medina. “Como ha dicho la otra señora que me da dinero a cambio, que me dinero a cambio, yo no necesito ni un sol, nunca le he pedido dinero porque eso no va y no está en nuestra reconciliación”, agregó.

SEGUIR LEYENDO