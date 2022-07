Jaime Chincha debutó como conductor de Cuarto Poder, en reemplazo de Sol Carreño

Jaime Chincha apareció en Cuarto Poder. (Foto: Composición)

El periodista de Canal N, Jaime Chincha, sorprendió este domingo con su aparición en el dominical Cuarto Poder. Esta vez, el conductor reemplazó a su colega Sol Carreño quien se ausentó de su programa. Rápidamente en redes sociales los comentarios no se hicieron emperar.

Jaime Chincha debutó en la conducción del programa de domingo de América Televisión, sin embargo, en su debut aclaró que se trata de un reemplazo ocasional y que el siguiente fin de semana Sol Carreño volvería a su puesto, como es de costumbre.

PUEDES LEER: Aldo Miyashiro y su inesperada respuesta sobre las ‘pichangas’: “Si no te dejan ir al fútbol es porque eres huev...”

“¿Cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Jaime Chincha y hoy reemplazaré a Sol Carreño en Cuarto Poder. Ella vuelve el próximo domingo”, comentó antes de comenzar con el contenido de la noche durante su programa.

Jaime Chincha debutó en Cuarto Poder. (Video: América TV)

Cabe precisar que, se desconoce el motivo de la ausencia de Sol Carreño en su programa. Jaime Chincha no ahondó en detalles sobre su reemplazo, pero se encargó de remarcar que solo es por esta ocasión. Incluso, en su programa de viernes en Canal N, contó que iba a aparecer este fin de semana en el dominical.

USUARIOS REACCIONAN EN REDES

A través de las redes sociales, diversos usuarios expresaron su opinión sobre Jaime Chincha. Muchos se refirieron a su desempeño como conductor de este espacio diferente al que los tiene acostumbrados. Por otro lado, algunos señalaban que esta sería una forma de quitarle el puesto a Carreño, pese a que al inicio aclaró que no sucedería así.

Otro usuarios, se mostraron contentos con esta aparición e incluso aseguraban que les gustaba más estas presentaciones a diferencia de las de Sol. También, hubo quienes señalaban que podía ser una buena idea tener a ambos conductores juntos.

“Jaime Chincha debe quedarse en Cuarto Poder”, “Me gusta hoy la dinámica del programa con Jaime Chincha, me quede pegada al programa con cada reportaje. No puedo decir lo mismo cuando veo a Sol Carreño, le falta energía al programa con ella”, “Lo prefiero a él ,antes que a Sol”, “Huele a serruchazo Jaime. Eso no se hace a los colegas”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores en redes sociales.

Usuarios reaccionan a aparición de Jaime Chincha en Cuarto Poder.

Usuarios reaccionan a aparición de Jaime Chincha en Cuarto Poder.

Usuarios reaccionan a aparición de Jaime Chincha en Cuarto Poder.

Usuarios reaccionan a aparición de Jaime Chincha en Cuarto Poder.

Usuarios reaccionan a aparición de Jaime Chincha en Cuarto Poder.

Usuarios reaccionan a aparición de Jaime Chincha en Cuarto Poder.

SEGUIR LEYENDO