Periodista Jaime Chincha es amedrentado en las afueras de su vivienda

La violencia y la amenaza nunca tendrán cabida en una democracia, mucho menos el perturbar la tranquilidad pública como lo ha hecho un grupo de ultraderecha acostumbrado a este tipo de acciones. El movimiento conocido como La Resistencia acudió a los exteriores de la casa del periodista Jaime Chincha para lanzar insultos en su contra. Estos aseguraron que el hombre de prensa era un “vendido al gobierno de Pedro Castillo”.

Esta no es la primera vez que este grupo de individuos invaden rodean la vivienda de un periodista o una figura pública. La rutina a la que están acostumbrados es la de publicar la dirección del domicilio de algún personaje en las redes sociales para organizar una visita a la misma. Portando carteles, pancartas y polos con los distintivos de su agrupación, se apersonan hasta las viviendas para propinar insultos y amenazas. En ocasiones anteriores han ingresado a la misma vivienda.

El periodista conocido por conducir el programa “Nada está dicho” en RPP noticias dio cuenta del hecho a través de una noticia compartida en redes sociales. Esta informaba que su vivienda ubicada en Miraflores, fue acorralada por integrantes del grupo de ultraderecha. Los vecinos también denunciaron el hecho a través de las redes. Desde setiembre del año pasado, personas allegadas al colectivo venían incitando para que este tipo de acciones se realicen en contra del conductor de televisión.

Por su parte, Chincha compartió el mensaje de apoyo publicado por su casa televisiva. “Desde RPP noticias condenamos que hoy, martes 22 de febrero, integrantes del movimiento autodenominado La Resistencia llegaran hasta el domicilio de nuestro compañero”, señala la publicación que asegura que la familia y vecinos de Chincha estuvieron en riesgo.

“Exhortamos a las autoridades a ponerle fin a estos actos de violencia. Los miembros de La Resistencia, que actúan desde hace meses amedrentando ciudadanos en sus propios domicilios, están plenamente identificados. No debemos esperar a que la violencia escale y La Resistencia siga actuando con impunidad”, sentencia el comunicado.

ACTITUD REITERATIVA

Otros periodistas como Gustavo Gorriti y Glatzer Tuesta también ha sido víctimas de las visitas amenazantes del controversial grupo. En el caso de estos dos miembros de IDL se presentó una denuncia en setiembre de 2019, la misma que recién a finales de noviembre del año pasado empezó a citar a las personas implicadas.

Juan Muñico Gonzales, Flor Contreras León, Mary Cabrera Valdivia y Gregory Gallegos Ibarburu fueron citados por la División de Investigación de Denuncias del Ministerio Público; sin embargo, no se presentaron al encuentro pactado para el 25 de noviembre en las oficinas de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público, en la avenida Aramburú, San Isidro.

Miembros de La Resistencia en Breña.

Según el abogado de los dirigentes de este grupo, Humberto Abanto, el mismo que defiende a Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori, señaló que sus defendidos recibieron las notificaciones, pero no han podido acceder a la carpeta fiscal. “Mientras no se tenga acceso a la misma, y no se conozca qué dice la denuncia, no puedo dar ninguna opinión”, señaló entonces.

Otra figura que ha recibido insultos por parte de La Resistencia ha sido el excandidato presidencial Yonhy Lescano, quien participó de las elecciones generales del 2021. Este denunció que uno de los manifestantes ingresó brevemente a su cochera y que recibió golpes con los palos que estos portaban.

Por su parte, el expresidente Francisco Sagasti también recibió la visita de este grupo, pero esta vez en las afueras del local donde presentaba su más reciente libro. El local tuvo que ser cerrado por el temor a que los integrantes de este grupo agredieran al exmandatario y a los asistentes del evento.

