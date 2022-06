Dimitri Semanche es el sexto ministro del Interior que sale en el gobierno de Pedro Castillo

Dimitri Senmanche, el sexto ministros del Interior que deja el cargo. Foto: Andina

Este 30 de junio el Congreso censuró al ministro del Interior, Dimitri Semanche, con 78 votos a favor, 29 en contra, y 8 abstenciones. El funcionario fue cuestionado por la fuga del ex titular del MTC, Juan Silva, y el ex Secretario General, Bruno Pachecho. Ambos exfuncionarios del Perú, se encuentran siendo investigados por presuntos delitos de corrupción durante sus mandatos.

Cabe señalar que Semanche se convirtió en el sexto titular que abandona esta cartera en los 11 meses de gestión del presidente Pedro Castillo. Los anteriores funcionarios han sido también censurados por el Congreso y en otros casos han tenido que renunciar por duros cuestionamientos.

A continuación haremos un breve repaso por los ministros del Interior que han sido parte del gobierno de Pedro Castillo desde que asumió la presidencia el 28 de julio del 2021.

Juan Carrasco Millones

El 29 de julio del 2021, Juan Carrasco Millones asumió por primera vez en el gobierno de Pedro Castillo la cartera del ministerio del Interior, recordemos que como titular de la PCM estaba Guido Bellido. Sin embargo, los cuestionamientos hacia Carrasco iniciaron por una supuesta irregularidad en la inspección realizada en la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

Sobre su salida del ministerio de Interior a pocos meses de comenzar en el cargo, Carrasco reveló que él había pedido su renuncia al ministerio del Interior por motivos personales y que este se dio en el contexto del cambio al interior del gabinete de Pedro Castillo (De Guido Bellido a Mirtha Vásquez).

“Lo único que tengo es agradecimiento hacia él por darme la confianza. No me he ido por nada malo, ni por un tema controversial que manche mi imagen ni mi trabajo como fiscal. Estoy atento a cualquier llamado”, expresó para diario Correo el 13 de octubre del 2021.

Juan Carrasco niega conocer a Karelim Lopez. Foto: Andina.

Luis Barranzuela

Luego de Carrasco Millones, llegó Luis Barranzuela, pero desde que juramentó para asumir el cargo en el nuevo gabinete, fue duramente criticado por la investigación que tiene en la Fiscalía, donde se le acusó de peculado y de integrar la agrupación criminal ‘Los incas del azúcar.

De acuerdo a la denuncia, Barranzuela habría realizado cobros por informes ilegales que no habrían tenido sustento técnico para su elaboración durante la irregular administración de la azucarera de Marcelino Llontop Suyón, entre septiembre de 2015 a septiembre de 2016.

Sin embargo, los duros cuestionamientos iniciaron cuando en plena emergencia sanitaria y pese a las restricciones que su propia cartera había delimitado, decidió hacer una fiesta en su vivienda para festejar el día de la Canción Criolla y Halloween. Ante este escándalo tuvo que presentar su renuncia ante el jefe de Estado, luego de casi una semana.

Renuncia de Luis Barranzuela al cargo de ministro del Interior.

Avelino Guillén

El segundo ministro del Interior del ex Gabinete de Mirtha Vásquez fue el exfiscal supremo Avelino Guillén, quien formó parte del equipo técnico de Pedro Castillo durante la campaña de la segunda vuelta del 2021. Su llegada trajo algo de “tranquilidad” al gobierno tras la inestabilidad política que se vivía con los continuos cambios en este sector.

El compromiso de Guillén fue el fortalecer a la Policía Nacional del Perú para seguir luchando contra la delincuencia en nuestro país, que ha venido creciendo en grandes índices en los últimos meses.

El punto de quiebre de su gestión fue la polémica ocasionada por diferencias que mantenía con el entonces comandante general de la PNP, Javier Gallardo. Guillén no estuvo de acuerdo en reasignar personal y debilitar diferentes divisiones como la Diviac, desde rompieron los nexos.

Sobre Avelino Guillén también pesó una interpelación ante el Congreso de la República para que responda los cuestionamientos en torno al sector que lideró.

Guillén debió responder 70 preguntas, las cuales se segmentan en inseguridad ciudadana, el nombramiento de prefectos, su relación con el actual comandante general de la Policía, Javier Gallardo, y los avances en la búsqueda de prófugos por el caso Dinámicos del Centro.

Tras varias semanas entre idas y venidas en este choque interno en el sector Interior, el viernes 28 de enero del 2022, presentó su carta de renuncia, la cual recién fue aceptada por Pedro Castillo el 31 del mismo mes.

Javier Gallardo y Avelino Guillén. Foto: Composición.

Alfonso Chávarry

El tercer ministro del Interior del Gabinete de Mirtha Vásquez fue Alfonso Chávarry, esta designación habría causado la abrupta renuncia de la Presidenta del Consejo de Ministros, y desencadenó en el cambio de la mayor parte del gabinete con el ingreso de Héctor Valer como primer ministro.

Los cuestionamientos inician contra Chávarry por la manera en como se manejó la crisis social del mes de abril de este año, cuando se inició el paro de transportistas y de agricultores en la Región Junín. Posteriormente, estas manifestaciones se extendieron por diversas regiones del Perú, incluyendo Lima. Lamentablemente, el saldo de los fallecidos en estas protestas fueron 6 personas.

“Resulta cuestionable el manejo de los conflictos sociales suscitados en el mes de marzo del presente año (paro de transportistas), que trajo consigo el fallecimiento de cinco compatriotas”, así como la medida de la inmovilización obligatoria establecida por el Gobierno el 5 de abril.

Ministro del Interior, Alfonso Chavarry.

Ante estas controversias y tras los cambios efectuados por Pedro Castillo, decidieron removerlo de su cargo y en su reemplazo ingresó Dimitri Senamanche.

Tras la decisión del Congreso, esta situación pone en jaque al país, ya que según los expertos, estas “movidas” lo único que genera es que no haya una continuidad en los puntos estratégicos a delimitar para combatir la ola delincuencial en el Perú.

