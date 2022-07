Pedro Castillo lamentó censura del ministro del Interior: “Quienes pierden más son nuestros ciudadanos”

Juramentación de Dimitri Senmache el pasado 23 de mayo.

El presidente del Perú, Pedro Castillo, se refirió a la censura que sufrió el aún titular del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache, por parte del Congreso de la República. Según consideró, primaron “razones políticas” para definir su continuidad en el cargo, en el cual solo permaneció poco más de un mes.

Estas declaraciones las realizó desde la ciudad de Trujillo, en donde llegó esta mañana, desde Áncash, para inaugurar la Unidad de Flagrancia en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ), en el distrito de El Porvenir, región La Libertad.

“No puedo dejar de referirme en esta oportunidad a la decisión que ha tomado en la víspera el Congreso de la República, que ha censurado al ministro del Interior, Dimitri Senmache, apenas a cinco meses (semanas) de haber asumido el cargo”, manifestó.

“Como presidente de la república, lamento que en esta decisión hayan primado razones políticas antes del propósito de fiscalizar con objetividad la labor del Ejecutivo”, agregó.

En esa línea, criticó que el Poder Legislativo no haya pensado en que la ciudadanía es quien más sale perjudicado con esta decisión. Por lo que espera que, más adelante, ambos poderes puedan trabajar en el marco de la unidad y luchar contra la delincuencia.

“Con estas decisiones, quienes pierden más son nuestros ciudadanos. Esperamos avanzar en el marco de la unidad y en la lucha contra la delincuencia, que esos son los grandes objetivos nacionales que tenemos”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien se encuentra en la zona de emergencia tras el deslizamiento de un sector del cerro Cruz de Shallapa, en Chavín de Huántar, ubicada en Áncash, también dio su punto de vista sobre la no continuidad de Senmache al frente de la cartera del Interior.

Según manifestó, el Congreso no lo dejó trabajar ni una semana al censurarlo ayer, 30 de junio, cuando se consiguieron más de 78 votos a favor de que deje el cargo. Asimismo, comentó que tenían una buena relación laboral en pro de hallar soluciones a la problemática de la inseguridad ciudadana, por lo que queda bastante apenado con su salida.

“Realmente, a mí me da bastante pena. Lamentablemente, la decisión que ha tomado la mayoría del Congreso ha sido en un momento muy dramático. Estamos luchando contra un flagelo como es la inseguridad ciudadana. No lo dejaron trabajar, pero ni una semana al ministro del Interior en situación de crisis. Lamento bastante esta situación, pero tenemos que seguir para adelante. No que de otra”, indicó en entrevista con Canal N.

“Bastante apenado. Estuvimos trabajando con Dimitri (Senmache) el tema de seguridad ciudadana, que es uno de los más importantes y uno de los mayores problemas, pero es la decisión del Congreso y debemos aceptarlo”, acotó.

Al igual que el jefe de Estado, Gavidia también consideró que ya es momento de que los miembros del Parlamento trabajen de la mano con el Poder Ejecutivo para solventar las distintas problemáticas sociales que suscitan en el país.

“Espero que ya nos sentemos a trabajar un poco más unidos para afrontar las cosas más importantes como es la inseguridad ciudadana y seguridad alimentaria”, expresó el funcionario.

