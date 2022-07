Alejandro Salas no descarta reemplazar a Dimitri Senmache como ministro del Interior: “Dispuesto a servir al país”

Alejandro Salas, titular del Ministerio de Cultura.

El puesto de titular del Ministerio del Interior (Mininter) está disponible a falta de que Dimitri Senmache presente su renuncia al cargo, luego que el Congreso de la República lo censurara, principalmente, por la fuga del exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva.

Entre los candidatos para suplir a Senmache, un nombre suena con fuerza según trascendidos de Palacio de Gobierno, y es el del actual ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien se ha mostrado participativo dentro del Ejecutivo al salir a defender al presidente Pedro Castillo de todas las acusaciones que recaen en su contra.

Al respecto, Salas dijo estar consciente de los rumores que lo colocan al frente de la cartera del Interior e indicó que está dispuesto a asumir lo que el jefe de Estado disponga para él.

“Son rumores. En realidad, no he sido comunicado en lo absoluto de ello y no he tenido ninguna versión oficial. Sin embargo, trabajo para un Gobierno democrático y lo que el Gobierno determine para mi persona, siempre estoy dispuesto a trabajar por el país. Son rumores que están allí, son rumores”, expresó.

“Soy un demócrata y trabajo en un Gobierno en democracia. Lo que el presidente de la República disponga para con mi persona, estoy siempre dispuesto a servir al país”, añadió.

Al igual que otros miembros del gabinete liderado por Aníbal Torres, el titular de Cultura lamentó la decisión del Parlamento, además, calificó este accionar como “una sentencia política”.

“El ministro no tenía ni un mes, había presentado una política nacional para poder establecer el tema de la inseguridad ciudadana, sin embargo, ni siquiera lo ha podido implementar. Creo que hay cosas en el país, como la seguridad ciudadana, que no esperan”, manifestó.

“Sin embargo, el Congreso ha tomado nuevamente una determinación de esta manera, el campo constitucional, pero sí consideramos que es una situación que lamentablemente está paralizando mucho el trabajo del Poder Ejecutivo”, agregó.

En cuanto al informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso que recomienda a Castillo Terrones constitucionalmente, Alejandro Salas dijo no estar sorprendido con el actuar de este grupo de trabajo, y cuestionó que lo mismo esté atravesando la vicepresidenta Dina Boluarte.

“Se está actuando con una celeridad muy rápida y esta situación definitivamente nos hace ver y encontrar en una situación donde toda situación que venga del Congreso para con el Ejecutivo, simplemente priman los votos, no prima la objetividad ni la razonabilidad ni la proporcionalidad. Estamos sometidos a eso, pero seguimos trabajando sobre la base de eso”, sentenció.

CASTILLO LAMENTA CENSURA A SENMACHE

El mandatario Pedro Castillo se refirió a la censura que sufrió el aún titular del Ministerio del Interior por parte del Congreso de la República. Según consideró, primaron “razones políticas” para definir su continuidad en el cargo, en el cual solo permaneció poco más de un mes.

Estas declaraciones las realizó desde la ciudad de Trujillo, en donde llegó esta mañana, desde Áncash, para inaugurar la Unidad de Flagrancia en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ), en el distrito de El Porvenir, región La Libertad.

“No puedo dejar de referirme en esta oportunidad a la decisión que ha tomado en la víspera el Congreso de la República, que ha censurado al ministro del Interior, Dimitri Senmache, apenas a cinco meses (semanas) de haber asumido el cargo”, manifestó.

“Como presidente de la república, lamento que en esta decisión hayan primado razones políticas antes del propósito de fiscalizar con objetividad la labor del Ejecutivo”, agregó.

SEGUIR LEYENDO