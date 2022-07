Colectivos no formarán parte del paro de transporte este 4 de julio

Taxis colectivos en Perú

A pocas horas de realizarse el paro de transporte urbano a nivel nacional, la Federación de Autos Colectivos del Perú, dejó en claro que este gremio no formará parte de esta paralización, ya que ellos tienen demandas distintas y que sus exigencias son otras a comparación de lo que hoy solicitan estas organizaciones.

Ante esto, Luis Huaracha Cobos, secretario general de esta federación, indicó que su gremio, que acoge a miles de pequeños empresarios de transporte interdistrital, interprovincial e interregional en autos M1, ven que esta medida está “politizada”, por lo que no asistirán a la convocatoria.

“ No vamos a participar de ese paro del 4 de julio . Tenemos un pliego de reclamos enfocado en los autos colectivos, pero esta marcha está politizada por los gremios y nosotros no estamos de acuerdo en este sentido. Por eso no vamos a participar”, manifestó Luis Huaracha Cobos, en entrevista con Andina.

“La última vez que hubo un paro similar, programado por estos gremios, los tildaron de delincuentes e incluso contrataron a personas equivocadas y efectuaron vandalismo. Nosotros no queremos intervenir en este tema porque es político”, manifestó el líder gremial.

Por su parte, el presidente de la Federación de Autos Colectivos del Perú, Marco Mejía, a través de un comunicado, indicó que la convocatoria de paro para este lunes 4 de julio no los representa, como tampoco la autodenominada Unión de Gremios.

En lo que concierne a los autos colectivos M1, Mejía Medrano exigió al Congreso y al Gobierno plantear proyectos de ley exclusivamente para este tipo de vehículos, deslindado que su agrupación promueva la autorización de los vehículos M2, los cuales debes someterse a lo establecido en la normativa vigente.

Anteriormente, se había aprobado la ejecución de un padrón para colectivos. | Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán

Tres puntos que aún no se resuelven a pocas horas del paro de transporte

Recordemos que, el titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, anunció que solo quedan por resolver tres de los diez planteamientos presentados por los transportistas que dirigen el paro nacional el próximo 4 de julio. Esto refleja un avance importante en las negociaciones para evitar esta medida de protesta.

“A nivel de consejos de ministros hemos constituido una comisión de alto nivel para que vea el tema del transporte y ya hemos intervenido con bastante éxito en la primera fase, con los transportistas de carga pesada, y para el paro del 4 seguimos trabajando. De los 10 requerimientos o planteamientos que ellos han desarrollado, hemos resuelto 7. Los otros 3 están se están trabajando en el seno de la PCM”, sostuvo Barranzuela desde el Aeropuerto Jorge Chávez.

Sobre las medidas de seguridad, el ministro de transporte aseguró que ha realizado la coordinación respectiva con el Ministerio del Interior para que la policía y fuerzas armadas estén alertas a fin de garantizar el libre tránsito en Lima y regiones.

Siguen los reclamos

El vocero de la CTU, Ricardo Pareja, lamentó que a la fecha ninguna autoridad del Gobierno haya mostrado interés en comunicarse con los gremios de transporte urbano de Lima y Callao para iniciar un diálogo y evitar que el paro se concrete.

“Nosotros hace ya 10 días que venimos anunciando esta medida para el 4 de julio y no sé cómo calificar: de irresponsables o de poca preocupación. No hemos recibido ni una sola llamada de parte de alguna autoridad. Realmente es lamentable, porque, de no haber una solución, el público es el principal perjudicado”, señaló.

En esa línea, hizo un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo a “dejar el enfrentamiento de todos los días y que se dediquen a solucionar los problemas del país”.

Ministro Juan Barranzuela: “son muy pocos los lugares donde se acató el paro de transportistas” el lunes

