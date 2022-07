Censuras, renuncias y otros cambios ministeriales: ¿Cómo la continua designación de funcionarios públicos afecta a la población?

| Foto: PCM

La reciente censura del ministro del Interior, Dimitri Senmache, ha causado revuelvo entre la población, pues es el quinto ministro que ocupa este cargo en menos de un año de gestión presidencial. Sin embargo, este no es el dato más importante. En 11 meses se han instaurado cuatro gabinetes ministeriales, se han presentado siete mociones de censura y se han renunciado, al menos, diez ministros de Estado. Asimismo, cuatro personas diferentes han asumido la Presidencia del Consejo de Ministros. De acuerdo a especialistas consultados por Infobae, este cambio continuo de funcionarios afecta en gran medida la prestación de servicios públicos y el desarrollo de políticas.

AL MENOS DIEZ MINISTROS HAN RENUNCIADO

El número de funcionarios públicos que han renunciado a su cargo durante el gobierno de Pedro Castillo es alto en comparación a períodos pasados. Tras una serie de denuncias por corrupción, cuestionamiento y falta de un idóneo perfil profesional, los especialistas escogidos por el Jefe de Estado en más de una ocasión han optado por dejar de lado su carrera en el Estado.

1. Héctor Bejar (Ministerio de Relaciones Exteriores). A tan solo 19 días de haberse instaurado el primer Gabinete Ministerial, Héctor Béjar, presentó su renuncia al ministerio de Asuntos Exteriores.

2. Guido Bellido (Presidencia PCM). A inicios de octubre de 2021, Guido Bellido, ex primer ministro, presentó su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros. La decisión se tomó en el marco de una serie de cuestionamientos en su contra.

3. Iber Maraví (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). El funcionario público, tras ser denunciado por una serie de irregularidades en su designación, presentó su renuncia a su título en la carta del MTC.

4. Luis Barrenzuela (Ministerio del Interior). En noviembre de 2021, el policía renunció a su cargo en el Mininter tras haberse descubierto una fiesta en su casa cuando existía la prohibición de reuniones sociales para evitar la propagación del COVID-19.

5. Walter Ayala (Ministerio de Defensa). Luego de casi cuatro días de poner su cargo a disposición, el 14 de noviembre de 2021 el abogado anunció su renuncia a través de su cuenta de Twitter.

6. Avelino Guillén (Ministerio del Interior). El exfiscal renunció a su cargo a finales de enero. Él mantuvo una relación conflictiva con los altos mandos de la Policía Nacional durante su gestión, lo cual ocasionó una crisis dentro del ministerio que dirigió.

7. Mirtha Vásquez (Presidencia del Consejo de Ministros). La gestión de la abogada culminó en medio de una serie de acusaciones en contra de Pedro Castillo.

8. Héctor Valer (Presidencia del Consejo de Ministros). El ex primer ministro duró tan solo cuatro días a cargo de la PCM. Su renuncia fue presentada el 6 de febrero de 2022.

9. Javier Arce (Ministro de Desarrollo Agrario y Riego). El nombramiento del funcionario recibió muchos reclamos, pues omitió información sobre sus antecedentes judiciales. Su renuncia fue publicado el pasado 5 de junio de 2022.

10. Juan Silva (Ministro de Transportes y Comunicaciones). Aunque no se publicó el documento de la renuncia Silva, el 28 de febrero de 2022, Pedro Castillo escribió un tweet donde anunció que aceptó la renuncia de parte de Juan Silva.

CUATRO MOCIONES DE CENSURAS EN 11 MESES

Las mociones de censura presentadas por el Congreso han influido considerablemente en la permanencia de los ministros de Estado en los gabinetes ministeriales. Hasta la fecha, se han registrado un total de siete mociones de censura. Sin embargo, solo han sido aprobadas cuatro. La primera de ellas fue el 17 de diciembre de 2021.

| Foto: Congreso de la República

1. Carlos Gallardo, ex ministro de Educación, fue el primer ministro censurado durante el período gubernamental de Pedro Castillo.

2. Hernan Condori el entonces titular de la cartera de Salud fue censurado por el Congreso de la República con 71 votos a favor y el motivo principal fue su idoneidad para el cargo.

3. Bettsy Chávez fue retirada de su puesto tras ser aprobada la moción de censura en su contra el pasado 26 de mayo de 2022.

4. Dimitri Senmache, del Ministerio del Interior, fue censurado recientemente por el parlamento. El exfuncionario estuvo implicado en la fuga del exministro Juan Silva, según congresistas.

CUATRO GABINETES MINISTERIALES DESDE QUE INICIÓ SU GESTIÓN

Dentro de los cambios que ha realizado Pedro Castillo respecto a su equipo en el Poder Ejecutivo son los cambios de Gabinete Ministerial. Desde que inició su período en julio de 2021 hasta la fecha, el mandatario ha juramentado, en menos de un año, cuatro nuevos gabinetes.

El nuevo cuestionado gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres. Foto: Andina

El primer gabinete juramentó el 30 de julio de 2021 y estuvo liderado por Guido Bellido. Una de las principales observaciones que tuvo fue la poca presencia femenina en el equipo. Pocos meses después, en noviembre, Pedro Castillo tomó juramento al nuevo gabinete ministerial, el cual tuvo a la cabeza a Mirtha Vásquez.

A inicios del año siguiente, en 2022, el mandatario decidió renovar todo el gabinete y optó por nombrar como Presidente del Consejo de Ministros a Aníbal Torres. Sin embargo, duró poco. Dos meses después, Castillo Terrones juramentó un nuevo grupo ministerial que continuó siendo liderado por el abogado chotano.

CAMBIO CONSTANTE DE MINISTROS AFECTA DIRECTAMENTE A LOS PERUANOS

Desde el acceso que tenemos a un medicamento o los precios que presenciamos al hacer compras, la falta de continuidad de políticas públicas es una de las consecuencias de cambiar constantemente a los funcionarios en las instituciones estatales, según el Director de la Maestría en Gestión Pública en la Escuela de Postgrado de la UPC.

Foto de archivo. Elena Rodríguez lleva una lista de productos y dinero para hacer compras para el comedor social donde trabaja en Pamplona Alta, un barrio de bajos recursos en las afueras de la capital peruana donde los altos precios de los alimentos están poniendo las proteínas animales fuera del alcance de los más vulnerables. residentes, en Lima, Perú, 11 de abril de 2022. Foto tomada el 11 de abril de 2022. REUTERS/Daniel Becerril

Infobae consultó con Mauricio Cuadra, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), acerca del impacto de las modificaciones ministeriales recurrentes en Perú. De acuerdo a lo señalado por el especialista en Gestión Pública, esta problemática afecta directamente a los peruanos, pues puede perjudicar los servicios públicos a los que millones de ciudadanos acceden a diario.

“Esa alta rotación tiene una afectación práctica real concreta severa en la calidad de la vida [...] la gestión pública del día a día que la realizan los directores generales los viceministros, los directores de línea es decir, un conjunto de funcionarios que tiene responsabilidades en el día a día para que tú y yo, por ejemplo, tengamos la posibilidad de irnos a un hospital, para que la familia del del distrito de San Juan de Lurigancho pueda mandar tranquilamente el colegio público a sus hijos. Es decir, para que el sistema público camine requieres de personal, requieres de funcionarios capacitados”, informó.

Según indicó el experto, el problema del cambio continuo de ministros recae también en la falta de capacidad del Estado para elegir funcionarios que puedan lidiar con las demandas sociales y demás crisis que enfrenta el país en estos momentos.

“Es importante destacar no la idoneidad de los funcionarios públicos que son designados finalmente por el Presidente de la República por el Poder Ejecutivo. Los mecanismos de control o de fiscalización se activan cuando no son satisfactorias las respuestas o las gestiones también de los de estos funcionarios designados. Entonces, también hay un deber no solamente de que estos mecanismos sean usados de que prudentemente por el Congreso sino también hay un deber del Poder Ejecutivo para buscar que los profesionales que se designan sean idóneos para la posición que van a liderar”, añadió.

Cuadra explicó que separar a un ministro de una institución pública no solo representa el cambio de puesto del titular, sino que, en muchas ocasiones, este viene acompañado de modificaciones en el equipo que conforma tal entidad y ello también representa un posible retroceso en las políticas públicas.

“Lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses creo que es un problema que trasciende al gobierno durante muchos años. Cuando cambia una cabeza de un ministerio, cambian todos los funcionarios o, al menos, hay muchos cambios de funcionarios”, precisó.

Para solucionar esta problemática, el docente recomendó contratar funcionarios públicos que tengan una visión de trabajo a largo plazo, de manera que, aunque los titulares de los ministerios sean removidos, el resto del equipo pueda continuar cumpliendo su función independientemente.

“Si nosotros apostamos por la profesionalización del servicio público, es decir, voy a estar como director de un área, independientemente de quien sea ministro. Eso es apostar por el profesionalismo. Apostar por una función pública en el mediano y largo plazo que es lo que deberíamos atender prioritariamente”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO