Nana denuncia a Ale Venturo y al ‘Gato’ Cuba por el delito de coacción

La niñera de la hija de Ale Venturo reveló audio en el que se puede escuchar a la empresaria y a Rodrigo Cuba exigiéndole que no cuente detalles de su relación.

¿Nuevos problemas para Rodrigo Cuba y su pareja? La nana de Ale Venturo salió a hacer una fuerte acusación contra el futbolista y la empresaria, quienes habrían intentado hacer que la niñera firme una declaración en la que se comprometía a no hablar con el papá de la hija de la chef.

En la última edición del programa Amor y Fuego, se revelaron unos audios que probarían que existió una coacción por parte de la mejor amiga de Natalie Vértiz y el ‘Gato’. Ellos en todo momento le piden su teléfono para que borre y bloquee el contacto de Daniel León.

Como se recuerda, la expareja de Ale Venturo salió a contar al magazine de Willax Televisión que mientras él pedía poder ver a su pequeña y pasar más tiempo con ella, la empresaria se lo negaba y acostaba en la misma cama a la menor con Rodrigo Cuba.

Al escuchar dicha declaración, la pareja habló con la niñera ya que Daniel León la menciona como su fuente de información. “ A ver Francisca, como te decía, si no lo tienes claro, es que la persona que te contrata es Alexandra ¿cierto? porque el señor no da ni un sol para tu pago, lo que es tu sueldo. A la persona que tú le tienes que informar, decir, contar, hasta chismear, es a ella, no a él”, se le escucha decir al futbolista.

Asimismo, la chef le pide a su nana que desmienta la versión del padre de su hija firmando un documento notariado. Ella al negarse a hacerlo, habrían tomado la decisión de llevarla a la casa del ‘Gato’ y no dejarla salir hasta que estampe su firma sobre el papel.

“ Lo único que necesitamos es que simplemente desmientas eso escrito y listo... es un papel que se hace notariado, notarizado y con eso es suficiente, no hay necesidad de salir a hablar nada en televisión ”, dice la empresaria.

En otro momento se puede escuchar a Ale Venturo decir que necesita que desmienta lo dicho por su expareja, pues si en algún momento ella estuvo echada en la cama con Rodrigo Cuba y las niñas fue solo para compartir un momento de ocio como ver películas.

“Necesitamos una declaración jurada tuya escrita o un audio no sé, si es que no quieres exponerte tanto pero, no es así nomás decir cualquier cosa, uno tiene que tener pruebas. Si hemos estado echados con las bebes viendo dibujos, eso no tiene absolutamente nada de malo”, señaló.

NANA PRESENTÓ DENUNCIA

La nana de la hija de Ale Venturo pidió ayuda a Daniel León luego que la empresaria y Rodrigo Cuba la llevaran a la casa del futbolista, pues no querían que ella se quede en dicho lugar hasta que no firme un papel.

“ Se comunicó conmigo asustada, porque dicen que la habían subido a un carro y que la estaban llevando a la casa de Rodrigo (Cuba) y que no la estaban dejando donde ella quería quedarse... en la casa de Alexandra, le han quitado el teléfono ”, dijo Daniel León para Amor y Fuego.

De inmediato, el papá de la hija de la empresaria se comunicó con su abogada y la comisaría de Monterrico para que auxilien a Francisca, quien supuestamente estaba retenida. Los efectivos llegaron hasta el departamento y le explicaron al portero que había una denuncia por amenaza psicológica en flagrancia. Mientras, la mamá de Rodrigo, Ale Venturo y el futbolista observaban desde la ventana.

Los efectivos policiales la llevaron hasta la comisaría, donde la nana presentó una denuncia contra la pareja por el delito de coacción, el cual en estos momentos se encuentra en investigación.

SEGUIR LEYENDO: