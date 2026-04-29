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“Ella es más hincha que Lolo”: Universitario busca retener a Coraima Gómez tras consolidarse como referente

Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo del club ‘crema’, aseguró que se trabaja en la renovación de la atacante por una quinta temporada consecutiva, pese al rol secundario que actualmente ocupa en el equipo

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Fabrizio Acerbi se refiere a la posible continuidad de la atacante, quien se ha convertido referente del club. (Video: Tribuna Crema)

El futuro de Coraima Gómez en Universitario de Deportes aún no está definido. Sin embargo, desde el club tienen clara su intención: apostar por su continuidad. Así lo expresó Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la institución ‘crema’, quien confirmó que ya trabajan en su renovación por una temporada más, aunque por ahora no existe un acuerdo cerrado.

“Ella creo que tiene otra intención, pero nos queda una conversación pendiente, porque de nuestra parte sí queremos que siga en el equipo. Ya veremos qué pasa en el desenlace”, señaló en una reciente entrevista para el canal de YouTube 'Tribuna Crema’, dejando entrever que la continuidad de la jugadora no depende únicamente de la directiva.

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Más allá de lo contractual, el vínculo entre Coraima Gómez y Universitario trasciende lo deportivo. Acerbi resaltó el impacto humano que ha tenido la atacante nacional dentro del equipo en los últimos años y recordó una frase que lo marcó profundamente.

“Sea cual sea el desenlace final, me emocionó hasta las lágrimas la frase que dijo que ‘muchos creían que yo salvé a Universitario y Universitario me salvó’. O sea, al final esas son las cosas con las que uno se queda, poder haberle cambiado la carrera a alguien con un llamado, o haberla salvado de una depresión u otra cosa”, confesó.

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Coraima Gómez se ha convertido en referente de Universitario.
Coraima Gómez se ha convertido en referente de Universitario. Crédito: Instagram

En esa línea, el directivo puso en valor el lado humano del deporte y dimensionó el impacto de Gómez en la institución. “A veces idealizamos que los deportistas son robots, pero no es así. Coraima es una jugadora a la que, si le toca irse, hay que estarle eternamente agradecidos. Creo que merecerá todos los honores del club en su momento, porque es parte de este logro y de habérsela jugado cuando nadie creía en esto”, señaló.

Coraima Gómez, referente de Universitario

El camino de Coraima Gómez en Universitario no fue sencillo. Según recordó Acerbi, la atacante llegó en un momento complicado de su carrera, cuando existían dudas sobre su continuidad en el alto nivel. Con el paso del tiempo, esa apuesta del club ‘crema’ por ella se transformó en una historia de crecimiento mutuo.

“Ahora venir es fácil, porque ya sabes que la ‘U’ va a pelear el título. En su momento era arriesgar tu carrera, que ya estaba pulida, porque hay que recordar en qué momento estaba Coraima en su carrera. Decían que era una jugadora retirada, que ningún club la quería, que tenía problemas en su rodilla... Y vino y demostró profesionalismo. Esperemos que se pueda quedar y si no, agradecerle eternamente”, explicó.

Durante su etapa en Universitario, la jugadora no solo destacó por su rendimiento en la cancha, sino también por su compromiso con el proyecto. Fue parte fundamental del crecimiento institucional del equipo y protagonista en la obtención del primer podio nacional en la historia del club en el vóley peruano.

Cenaida Uribe descartó regreso de Coraima Gómez a Alianza Lima.
Coraima Gómez ascendió con Universitario a la máxima categoría y ha sido clave en los recientes logros del club.

¿Es hincha crema?

Uno de los aspectos más llamativos de su historia es la evolución de su identificación con el club. Pese a que en el pasado fue vinculada con su simpatía hacia Alianza Lima, su paso por Universitario terminó fortaleciendo un vínculo especial con la institución.

Ahora ella es más hincha que ‘Lolo’ (Fernández, ídolo histórico de la ‘U’). Yo creo que ya cambió su hinchaje, aunque no me lo quiera reconocer la ‘Negra’, como le digo con cariño. Su corazoncito ya late crema”, comentó Acerbi entre risas, destacando la conexión que la jugadora ha generado con las ‘pumas’.

Por ahora, el futuro de Coraima Gómez sigue siendo una incógnita. Universitario mantiene la intención de renovarla, pero todo dependerá de la decisión final de la jugadora y de la conversación pendiente entre ambas partes. Sea cual sea el desenlace, en el club tienen claro que su paso dejó una huella importante y que, de concretarse su salida, la despedida estaría cargada de reconocimiento.

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