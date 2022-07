Expareja de Ale Venturo la denuncia por presunta violencia psicológica hacía su hija

Ale Venturo fue denunciada en la comisaria por el padre de su hija. (Foto: Instagram)

Daniel León es el nuevo protagonista de una polémica más en la farándula peruana. La expareja de Ale Venturo, novia de Rodrigo Cuba, se encuentra en la lucha por la tenencia compartida de su menor hija y utilizó las cámaras de Amor y Fuego para exigirla.

Asimismo, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre emitió un informe este 30 de junio donde se da a conocer que Daniel León denunció por violencia psicológica hacía su primogénita a la empresaria luego de enterarse de que su pequeña duerme en la misma cama junto a su madre y el futbolista.

“¿Qué tipo de hipocresía es? ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del Gato y me esté tratando como si yo fuese un padre que no vale ni un sol? Mi hija no puede dormir conmigo, pero duerme en la cama con su enamoradito de hace unos meses”, expresó Daniel León para el magazine de Willax TV ante de dirigirse a la comisaria.

Según cuenta la reportera, la producción de Amor y Fuego recibió una llamada para comunicarles que Diego León estaba en la comisaria de Monterrico interponiendo la denuncia a Ale Venturo por violencia familiar.

“Este miércoles (29 de junio) a las 10 de la noche recibimos una llamada alarmante y es que Daniel León, la expareja de Ale Ventura y padre de su hija, tras de denunciarla por el delito de violencia familiar”, se le escucha decir a la reportera.

En la nota difundida esta tarde, también se puede leer un fragmento de la constancia de la denuncia. “ (Daniel León está) denunciando un presunto hecho de violencia psicológica en agravio de la menor, ejercido por su conyugue, Alexandra Venturo. El recurrente refiere que la menor, ejercido por su progenitora en fecha 18/06/22 a las 2:00 p.m., tomo conocimiento de que su menor hija está durmiendo en la misma cama donde duerme la denunciada con su enamorado; sin embargo, la denunciada no permite que la menor duerma en la casa del recurrente (padre)”, se lee.

Hasta el momento, Ale Venturo ha preferido guardar silencio y todo parece indicar que hace caso omiso a las acusaciones de su expareja, pues en sus redes sociales continúa compartiendo su día a día.

ACUSA A JORGE CUBA DE METERSE EN SUS PROBLEMAS LEGALES

Jorge Cuba sería el intermediario entre los enfrentamientos legales que tienen Ale Venturo y su expareja Daniel León. El papá de la hija de la empresaria mostró las conversaciones que tuvo con el popular ‘Don Gato’, quien en todo momento le recomendó que cumpla económicamente.

Daniel León sostuvo que el expolìtico sería la persona que asesora a la empresaria en los problemas legales que tienen, además que siempre le pedía elevados montos de dinero para que pueda ver a su pequeña. El joven mostró las conversaciones que tuvo con el exviceministro. De acuerdo al chat mostrado, el papá del futbolista le dice que para que él hable con la pareja de su hijo, primer debe de cumplir con un depósito de dinero.

“Como te dije, abona la parte económica apenas llegas y yo me comprometo a hablar y convencer a Ale para que puedas verla (a tu hija) el viernes (...) Ayer estuve con ella y no acepta que se firme si no se paga completo, por eso te digo mejor completa el importe y se procede a la firma (de conciliación) la próxima semana “, se lee en el mensaje.

Daniel León se mostró molesto por la postura de Ale Venturo, quien está de acuerdo con la tenencia compartida que goza el ‘Gato’ Cuba, pero no su expareja.

