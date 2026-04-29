Qué se celebra el 29 de abril en el Perú: memoria, sociedad y desafíos en la historia del Perú

Las efemérides del día señalan fallecimientos de figuras literarias y periodísticas, el nacimiento de un influyente músico criollo, un caso financiero relevante, la celebración laboral de vendedores y un evento diplomático con Venezuela (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 29 de abril reúne episodios que cruzan la cultura, la política y la economía del Perú. En 1925 murió Modesto Molina, figura de las letras tacneñas.

En 1949 nació Andrés Soto, referente de la música criolla. En 1993 estalló el caso CLAE, una de las mayores estafas financieras del país. En 1999 se recordó a Félix Pasache con la repatriación de sus restos y falleció el periodista Manuel D’Ornellas. En 2006 se produjo una crisis diplomática con Venezuela.

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Además, se celebra el Día del Vendedor, en reconocimiento a quienes impulsan el comercio nacional con esfuerzo diario constante.

29 de abril de 1925 – Muere Modesto Molina, patriarca de las letras tacneñas y voz de la memoria peruana

El fallecimiento de Molina marcó el fin de una vida dedicada a narrar la guerra, la ciudad herida y la dignidad de un pueblo que se negaba al olvido. (Facebook / Tacna, Ciudad de Héroes)

El 29 de abril de 1925 falleció Modesto Molina Paniagua, destacado poeta, periodista y profesor nacido en Tacna en 1844. Su vida estuvo marcada por la lucha, la persecución política y una intensa producción literaria vinculada al sentimiento patriótico.

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Participó en la Guerra del Pacífico y dejó obras que retratan ese periodo, además de impulsar el periodismo regional. Integrante de la Bohemia Tacneña, su pluma defendió la identidad de una ciudad herida por la guerra.

Su legado permanece como testimonio cultural y símbolo de resistencia en la historia del sur peruano.

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29 de abril de 1949 – Nace Andrés Soto, cantautor que dejó huella en la música criolla peruana

La llegada de Soto al mundo marcó el inicio de una obra que conectó tradición y calle, dejando huella en generaciones que encontraron en sus letras una identidad. (Recovery Crew)

El 29 de abril de 1949 nació en Lima el cantautor Andrés Soto, figura clave de la música criolla y autor de composiciones que trascendieron generaciones.

Fundador del grupo Manos Duras, su obra fue reconocida por artistas e intelectuales, consolidando un estilo que mezcló tradición y sensibilidad urbana.

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Canciones como “El Tamalito” y “Negra Presuntuosa” lo convirtieron en referente del cancionero popular. Falleció en 2017, dejando un legado vigente en la identidad musical peruana.

29 de abril de 1993 – Estalla el caso CLAE y se destapa la mayor estafa financiera del Perú

El escándalo de CLAE estalló en 1993 y reveló una red que prometía riqueza fácil, pero terminó arrastrando a miles de peruanos a la pérdida de sus ahorros. (GEC)

El 29 de abril de 1993 marcó el inicio del fin para el imperio financiero de Carlos Manrique Carreño, cuando las autoridades intervinieron el Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE), tras detectar graves irregularidades.

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La entidad operaba como un esquema piramidal que prometía altos intereses y llegó a captar millones de dólares de miles de peruanos.

El colapso dejó a más de 200 mil personas sin sus ahorros, evidenciando una de las mayores crisis de confianza en el sistema financiero del país y un episodio que aún resuena en la memoria colectiva.

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29 de abril de 1999 – Restos de Félix Pasache regresan al Perú para despedida del gran compositor criollo

Lima recibió los restos de Pasache en un homenaje cargado de emoción, donde su música volvió a sonar como despedida y celebración de su legado. (TV Perú)

El 29 de abril de 1999 llegaron a Lima los restos de Félix Pasache, compositor fundamental de la música criolla fallecido días antes en Nueva York.

Su retorno cumplió el deseo de ser enterrado en su país y generó un emotivo homenaje a su trayectoria. Autor de valses como “Nuestro Secreto”, “Déjalos” y “Se Acabó y Punto”, dejó una obra ampliamente difundida por intérpretes como Los Embajadores Criollos.

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Nacido en La Victoria en 1940, su legado permanece como parte esencial del cancionero popular peruano y de la memoria cultural del país.

29 de abril de 1999 – Muere Manuel D’Ornellas Suárez, referente del periodismo peruano contemporáneo

La muerte de D’Ornellas en 1999 dejó un vacío en el periodismo peruano, donde su mirada crítica había marcado el pulso del debate nacional. (LUM)

El 29 de abril de 1999 falleció Manuel D’Ornellas Suárez, periodista, escritor y analista político que marcó varias décadas de la prensa peruana. Nacido en 1925, desarrolló una carrera influyente en medios escritos, destacando por su estilo crítico y su capacidad para interpretar la realidad nacional.

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Dirigió importantes publicaciones y participó activamente en el debate público, consolidándose como una voz respetada en el ámbito político y periodístico.

Su legado permanece ligado a la defensa de la libertad de expresión y al ejercicio riguroso del periodismo en el Perú.

29 de abril de 2006 – Perú retira a su embajador en Venezuela por crisis diplomática con Hugo Chávez

La tensión entre Perú y Venezuela alcanzó su punto crítico en 2006, cuando Lima decidió retirar a su embajador tras declaraciones consideradas inaceptables. (Andina)

El 29 de abril de 2006, el gobierno peruano ordenó el retiro inmediato de su embajador en Venezuela, Carlos Urrutia, en medio de una fuerte tensión diplomática.

La decisión respondió a las reiteradas declaraciones del presidente Hugo Chávez, consideradas una intromisión en la política interna del Perú durante el proceso electoral. Sus críticas e insultos hacia el entonces presidente Alejandro Toledo y el candidato Alan García motivaron una protesta formal por violación de normas internacionales.

El episodio marcó uno de los momentos más tensos en las relaciones bilaterales entre ambos países en la década.

29 de abril – Día del Vendedor en el Perú

El Día del Vendedor pone en valor la constancia y habilidad de miles de peruanos que, con su trabajo, mantienen vivo el movimiento económico. (Andina)

Cada 29 de abril se celebra en el Perú el Día del Vendedor, una fecha dedicada a reconocer el esfuerzo y la habilidad de quienes dinamizan el comercio en el país.

Su labor, presente tanto en el sector formal como en el informal, resulta esencial para conectar productos con consumidores y sostener la economía cotidiana.

La jornada resalta su perseverancia, capacidad de comunicación y espíritu emprendedor. Es también una oportunidad para expresar gratitud hacia estos trabajadores que, con constancia y creatividad, mantienen en movimiento el mercado y fortalecen el tejido económico nacional.