Jorge Montoya advierte a Pedro Castillo: “No permitiremos que cierren el Congreso”

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular.

Claro y directo. El parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, advirtió que no permitirán que se cierre de Congreso de la República, tal como pasó el 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra.

El vocero del partido celeste utilizó su cuenta de Twitter para dar este mensaje ante las constantes confrontaciones que existen entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Añadió que ellos cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas, institución que estaría del “lado de la Constitución”.

“Como lo hemos mencionado, innumerables ocasiones ‘Jamás permitiremos que el Congreso sea cerrado’, esa nefasta experiencia que se tuvo con el ciudadano Vizcarra no se volverá a repetir”, se lee en su comunicado.

“El Congreso aprendió su cara lección y las Fuerzas Armadas también conocen perfectamente de que lado de la historia les corresponde estar y es el lado de la Constitución”, continúa la misiva.

Según lo expuesto por el almirante, quien no respete la Carta Magna será considerado como un “traidor de la patria”, en clara referencia al presidente de la República, Pedro Castillo. “Si ese traidor está al mando del Ejecutivo, será puesto a disposición de las autoridades y las FF. AA. estarán defendiendo la Constitución al lado del bastión de la democracia”, concluye el pronunciamiento del congresista, el cual lleva su firma.

Pronunciamiento del congresista Jorge Montoya.

El mensaje de Montoya llega días después de que el Congreso censurara a Dimitri Senmache como ministro del Interior, quien solo permaneció en el cargo por cinco semanas. Entre los motivos que expusieron los parlamentarios para tomar tal decisión, la mayoría que votó a favor coincidió en que es el responsable político de la fuga de Juan Silva, extitular del Ministerio de Transporte, y de la ola de inseguridad ciudadana que azota las calles del Perú.

Sin embargo, Castillo Terrones consideró que la censura de Senmache responde a que primaron “razones políticas”. “No puedo dejar de referirme en esta oportunidad a la decisión que ha tomado en la víspera el Congreso de la República, que ha censurado al ministro del Interior, Dimitri Senmache, apenas a cinco meses (semanas) de haber asumido el cargo”, manifestó.

“Como presidente de la república, lamento que en esta decisión hayan primado razones políticas antes del propósito de fiscalizar con objetividad la labor del Ejecutivo”, agregó el viernes 1 de julio desde Trujillo.

En esa línea, criticó que el Poder Legislativo no haya pensado en que la ciudadanía es quien más sale perjudicado con esta decisión. Por lo que espera que, más adelante, ambos poderes puedan trabajar en el marco de la unidad.

“Con estas decisiones, quienes pierden más son nuestros ciudadanos. Esperamos avanzar en el marco de la unidad y en la lucha contra la delincuencia, que esos son los grandes objetivos nacionales que tenemos”, enfatizó.

En esto coincidió el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien manifestó que ya es momento de que los miembros del Parlamento trabajen de la mano con el Poder Ejecutivo para solventar las distintas problemáticas sociales que suscitan en el país.

“Espero que ya nos sentemos a trabajar un poco más unidos para afrontar las cosas más importantes como es la inseguridad ciudadana y seguridad alimentaria”, expresó el funcionario tras ser consultado sobre la destitución de Senmache.

“Realmente, a mí me da bastante pena. Lamentablemente, la decisión que ha tomado la mayoría del Congreso ha sido en un momento muy dramático. Estamos luchando contra un flagelo como es la inseguridad ciudadana. No lo dejaron trabajar, pero ni una semana al ministro del Interior en situación de crisis. Lamento bastante esta situación, pero tenemos que seguir para adelante. No que de otra”, indicó en entrevista con Canal N.

