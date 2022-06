Martín Vizcarra critica a gobierno de Pedro Castillo: “Hace ofrecimientos que después no se van a cumplir”

Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Foto: Composición.

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, criticó al gobierno de Pedro Castillo, en particular, a la realización de los Consejos Descentralizados de Ministros, al considerarlos improductivos e inconsecuentes a las necesidades que tiene el país.

A través de su cuenta de Facebook, Vizcarra Cornejo también se quejó de que el actual jefe de Estado haya llegado tarde a su cita con la ciudad de Arequipa, en donde se desarrolló otra sesión de la PCM.

“Pedro Castillo llegó tres horas tarde al Consejo Descentralizado de Ministros, es un decir Consejo Descentralizado de Ministros porque no son consejos, son simple y llanamente reuniones con autoridades para hacer ofrecimientos que después, sabemos, que no se van a cumplir”, dijo desde Moquegua, en donde finalizó una gira por el sur del Perú para realizar actividades partidarias.

En otro momento de su monólogo, se refirió a los nuevos audios filtrados del Congreso de la República, en los cuales se le escucha decir a la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Lady Camones, que la bancada de Acción Popular es una “banda delincuencial”.

“Hay una pugna muy fuerte entre las bancadas del Parlamento, porque cada una quiere poner al próximo presidente o presidenta del Congreso, porque ellos suponen, que el próximo titular del Congreso, después de la vacancia de Castillo, va a asumir la presidencia del Perú”, manifestó.

“Pero que equivocados están. Como lo hemos dicho una y varias veces, lo que el Perú quiere es, sí el cambio del presidente Castillo porque no está gobernando bien, pero también quiere cambios de congresistas porque solamente están trabajando en intereses particulares y de grupo, por eso, lo que reclama la población es que se vayan todos”, continuó.

Como se recuerda, Martín Vizcarra cerró el Congreso de la República el 30 de setiembre del 2019, tras el rechazo del Poder Legislativo para otorgarle el voto de confianza al gabinete liderado por Salvador del Solar.

Mientras que el 10 de noviembre del 2020, el nuevo Parlamento decidió vacar a Vizcarra por “permanente incapacidad moral”, cinco meses antes de las elecciones generales.

Este martes se desarrolló la audiencia sobre ampliación de regla de conducta en el proceso contra el expresidente por el supuesto delito de colusión agravada y otros por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Durante la reunión, el fiscal Osías Castañeda le recordó al exmandatario su presunta infidelidad con la excandidata al congreso Zully Pinchi, del partido Somos Perú. La mención del funcionario incomodó a Vizcarra Cornejo.

“El pedido no versa respecto a si salió con la señorita Zully, si se reunió con ella en el hotel o sí fue infiel. No, señora magistrada. Pero tenemos que decirlo: ‘Si miente para salir con una mujer que no es su esposa, ¿por qué no mentiría al juzgado?’”, dijo el fiscal.

Ante ello, el exjefe de Estado calificó de “infamias” lo señalado por Castañeda y pidió que respeten su vida “privada”.

“Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada [...] señor fiscal, usted debió regular su comportamiento y forma de actuar”, enfatizó Vizcarra.

Tras el tenso momento, la jueza a cargo de la audiencia solicitó a ambas partes mantener la calma y la compostura al encontrarse en una reunión de carácter legal. “Voy a solicitar que guarden compostura. Estamos en una audiencia, en una diligencia judicial, no estamos en un mercado”, mencionó.

Al respecto, el excandidato de Somos Perú resaltó que “siempre” mantuvo el respeto durante la diligencia. Martín Vizcarra enfatizó que no se debe permitir el uso de “argumentos vedados”.

“Yo siempre he guardado respeto. Muchas gracias por esto [espacio para declarar], pero hay que dejar claro que no puede usar argumentos vedados para lograr lo que pretende. De ninguna manera voy a permitirlo”, precisó.

