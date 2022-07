Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante los constantes cambios de ministros en la actual gestión

El 'club del tarot' también penetró en el Ministerio del Interior y el Ejército.

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, fue censurado por el Congreso de la República tras ser acusado de tener responsabilidad política en la fuga de Juan Silva, Bruno Pacheco y demás personajes involucrados en las investigaciones en contra de Pedro Castillo. Al respecto, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los constantes cambios de ministros desde que inició la gestión de Castillo Terrones. De acuerdo a la institución, se trata de una problemática que impide el desarrollo de políticas públicas.

“A través de su cuenta de Twitter, el órgano defensor recordó que, hasta la fecha, seis personas se han designado como titular de la cartera del Interior. “Expresamos nuestra preocupación por constantes cambios de los titulares del Ministerio del Interior. Recordamos que, hasta la fecha, han sido seis las personas designadas en dicho cargo durante la actual gestión del Gobierno”, describió.

De acuerdo a la Defensoría, la gran cantidad de ministros que se han designado perjudican la gestión pública, pues no permite la “continuidad de políticas públicas”. Asimismo, resaltó que esta problemática afecta directamente a los peruanos.

“Esta situación debilita la continuidad de las políticas públicas y el trabajo articulado contra la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que afecta los derechos de la ciudadanía”, mencionó.

Defensoría del Pueblo se pronunció sobre Dimitri Senmache. (Foto: Defensoría del Pueblo)

Por otro lado, la entidad pública consideró que es necesario elegir a un nuevo ministro del Interior que cumpla con un perfil idóneo para desenvolverse en el cargo.

“Reiteramos la necesidad de designar al nuevo titular de dicho sector bajo los estrictos criterios de idoneidad, experiencia y meritocracia, garantizando así el cumplimiento de su función con un enfoque de Derechos Humanos”, acotó.

MINISTRO DE CULTURA NO DESCARTÓ REEMPLAZAR A SENMACHE

Días antes de la censura del ministro del Interior, Alejandro Salas, actual titular de la cartera de Cultura, señaló que existen “rumores” sobre su reemplazo a Dimitri Senmache. No obstante, no descartó la posibilidad de ocupar dicho cargo.

“Son rumores. En realidad, no he sido comunicado en lo absoluto de ello y no he tenido ninguna versión oficial. Sin embargo, trabajo para un Gobierno democrático y lo que el Gobierno determine para mi persona, siempre estoy dispuesto a trabajar por el país. Son rumores que están allí, son rumores”, dijo.

El ministro, al igual que otros titulares de la PCM, rechazó la decisión del Congreso de la República y denominó “sentencia política” a este accionar.

“El ministro no tenía ni un mes, había presentado una política nacional para poder establecer el tema de la inseguridad ciudadana, sin embargo, ni siquiera lo ha podido implementar. Creo que hay cosas en el país, como la seguridad ciudadana, que no esperan”, manifestó [...] Sin embargo, el Congreso ha tomado nuevamente una determinación de esta manera, el campo constitucional, pero sí consideramos que es una situación que lamentablemente está paralizando mucho el trabajo del Poder Ejecutivo”, declaró.

El presidente Pedro Castillo también se refirió a la censura de Senmache y, al igual que Salas, recalcó que dicha decisión está basada en “razones políticas”. El anuncio fue brindado desde Trujillo, durante la inauguración de de Flagrancia en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ), en el distrito de El Porvenir, región La Libertad.

“No puedo dejar de referirme en esta oportunidad a la decisión que ha tomado en la víspera el Congreso de la República, que ha censurado al ministro del Interior, Dimitri Senmache, apenas a cinco meses (semanas) de haber asumido el cargo”, manifestó [...] Como presidente de la república, lamento que en esta decisión hayan primado razones políticas antes del propósito de fiscalizar con objetividad la labor del Ejecutivo”

