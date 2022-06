Juan Silva conocía al presidente Pedro Castillo desde la época escolar

El exministro Juan Silva habría conocido al presidente Pedro Castillo desde la época escolar y lo acompañó en toda la campaña. | VIDEO: Panorama

El pasado 27 de mayo, el exministro Juan Silva Villegas respondió a un total de 94 preguntas en la Fiscalía de la Nación, en una visita al despacho del fiscal Pablo Sánchez por alrededor de nueve horas. En esa ocasión, si bien pretendió primero negar todas las acusaciones, dejó entrever que es amigo íntimo del presidente Pedro Castillo y propietario de terrenos de 2,614 metros cuadrados.

El programa periodístico Panorama tuvo acceso al último interrogatorio del ministro, donde primero intentó negar ser “amigo íntimo” del mandatario. Pero luego reconoció conocerlo desde la época escolar.

“Somos amigos, lo he conocido en mi educación secundaria, en el colegio Arturo Osores Cabrera, del distrito de Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca”, señaló.

Además, Silva Villegas formó parte de la vida adolescente del mandatario, su época sindical e incluso en su candidatura a la presidencia. Lo acompañó en cada viaje.

“Yo lo he apoyado desde el primer instante que se inició la primera vuelta hasta el final de la campaña. Yo he sido del equipo de avanzada que organizaba el lugar donde se realizarían las presentaciones públicas del candidato en todas las regiones. No soy miembro del partido”, aseguró.

En cuanto a su designación en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, dijo que fue notificado de la idea el mismo 28 de julio de 2021 y aceptó sin dudarlo.

“No sé quién propone, me llaman en la noche del día 28 de julio del 2021. La señorita, no recuerdo su nombre, dijo que era la encargada del protocolo de la investidura del presidente. Ella me convocó, me dijo que el presidente había dicho que me convoquen para asumir la cartera de Transportes y Comunicaciones y yo le dije que sí”, aseguró.

“Le pregunté (a Pedro Castillo) si era cierta la propuesta, me dijo que sí. Me preguntó ‘¿puedes o no puedes?’ y yo le dije ‘Sí, te voy a apoyar’. Al día siguiente juramenté”, contó.

El lazo de amistad entre ambos, formado desde la época de la adolescencia, habría sido tan fuerte que el mandatario no lo removió del cargo pese a las denuncias en su contra. No fue hasta la interpelación y posible censura que el presidente “activó la carta de renuncia”.

“El presidente activó la carta de renuncia. Cuando somos nombrados se firma una carta anticipada de renuncia. El presidente activó mi carta de renuncia”, dijo.

“Días antes, cuando hubo un consejo de ministros, pedí una audiencia con él, conversé personalmente con él en su despacho. Al ver los temas que estaban pasando en el Congreso sobre la censura. Me dijo que si el Congreso no aceptaba el proceso interpelatorio y pasan a la censura, se activaría la carta de renuncia”, contó.

Juan Silva es una de las cuatro figuras vinculadas a Pedro Castillo hoy prófugos de la justicia.

ES DUEÑO DE TRES TERRENOS

Juan Silva aseguró desde un inicio que él y el mandatario se habían dedicado solamente a la docencia. Sin embargo, el exministro prófugo es propietario de tres terrenos, no inscritos en registros públicos. En total, es dueño de 2,614 metros cuadrados de tierra.

En 1998, pagó $4,000 por un terreno de 150 metros cuadrados en Puente Piedra. El terreno contiguo de 300 m² está registrado a nombre de la madre de sus hijos y lo compró en 2006.

“Tengo mi negocio privado del colegio José Carlos Mariátegui Zapallal. Se pagó $9,000 y por el lote 2 de 24 m², se pagó S/ 200. Ese contrato de compraventa está a nombre de su esposa”, justificó.

“Soy posesionario por adjudicación, pagué un derecho de inscripción, S/ 200 aproximadamente, un terreno de aproximadamente 1,900 m2. Estoy construyendo una sede de mi colegio privado”, dijo en la interrogación con el fiscal.

En la misma zona hay otro terreno de 240 m2, que adquirió en 2014.

ASEGURÓ NO TENER DINERO

Sin embargo, el ministro ha asegurado no tener dinero, pese a haber sido ministro del Estado. Dijo que su cuenta del Banco de la Nación está inactiva, que su cuenta en BCP solo tiene sus CTS con S/ 7,600 y su cuenta de AFP sin fondos. Declaró que tiene una cuenta corriente común, donde le depositaban el dinero del colegio y su sueldo de ministro. En ella tendría “S/ 200″.

Sin embargo, a inicios del año pasado pudo comprarse una camioneta 4x4 Comfort Diesel, color negro, modelo 2022 Pick Up, de la marca JAC. Esto según un documento de Sunarp. Le costó $20,090, lo cual en ese entonces equivalía a S/ 74,300; y lo pagó al contado.

Además, en el mes de noviembre eliminó S/ 95,000 de deudas, exactamente en el mismo mes que Zamir Villaverde asegura haberle entregado los “100 grandes”.

Sin embargo, Juan Silva ha negado conocer a Zamir Villaverde. “No lo conozco, no ha llegado a mi despacho, nunca lo he atendido”, fue lo que dijo.

Peor reconoció haber vivido en un septiembre en una vivienda en Jesús María, jirón Pablo Bermúdez número 143, la cual fue señalada por un colaborador eficaz como “el bunker”.

