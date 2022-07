Melissa Paredes habría presentado pruebas falsas ante la Fiscalía, según abogado de Rodrigo Cuba | VIDEO: América TV / América Hoy

El abogado de Rodrigo Cuba, César Nakazaki, declaró para el programa América Hoy sobre la denuncia que interpuso el futbolista contra Melissa Paredes, que incluye los delitos de extorsión y chantaje. El letrado negó tajantemente que su patrocinado haya afectado la indemnidad sexual de su hija y acusó a la modelo de presentar pruebas falsas ante la Fiscalía.

“El tema ha sido claro, el contenido de la llamada yo lo he escuchado, es bastante claro, es bastante persuasiva. ‘O te acomodas y te alineas, o te denuncio’. Exacto”, manifestó en un principio al espacio de América TV.

Tras ello, señaló que la grave acusación de la exanimadora de América Hoy contra el ‘Gato’ Cuba carece de sustento, pues no tendría pruebas que justifiquen todo lo dicho. Incluso, le advirtió que podría tener problemas con la justicia a futuro debido a las evidencias que presentó ante las autoridades.

“Melissa se va a comer un problema mucho más grande, ya no con nosotros, sino con Fiscalía por presentar pruebas falsas (...) Una vez que ya se pone en conocimiento de Fiscalía, ya no es ‘retiro la denuncia y se acabó’. Eso no pasa”, manifestó.

MENOR PASÓ POR EVALUACIÓN MÉDICA

Por otro lado, César Nakazaki resaltó la inocencia de su cliente, alegando que la niña pasó por un médico luego que su exesposa lo acusara de haber vulnerado su indemnidad sexual. Los resultados arrojaron que la menor se encontraba en buen estado de salud.

“Nos negamos al 100%, no solo porque no pasaron, nadie se va a echar la culpa, sino que al día siguiente la revisó el médico de la niña. El médico confirmó que esa niña no tiene absolutamente nada, ni gripe”, expresó.

Cabe resaltar que este jueves 30 de junio, la menor asistió a una cita psicológica en compañía de sus padres. Se desconoce si fue por mandato judicial o por iniciativa propia de los apoderados. Lo que sí se informó es que Melissa Paredes se encontraba muy afectada por el nuevo escándalo mediático que atraviesa su familia.

MELISSA PAREDES PIDE RESPETO POR SU HIJA

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre difundió las imágenes de la modelo, quien se acercó a un edificio de Miraflores para reunirse con su exesposo, su niña y una psicológa tras ser denuncida por extorsión y chantaje. Los reporteros de Amor y Fuego la abordaron, mostrándose en todo momento cabizbaja.

“No he hablado del tema porque es algo muy privado, sinceramente. Esperemos que se solucione rápido y pedirle que respeten la privacidad de mi hija. No hay forma que yo hable de eso, nadie debería tocarlo, nadie, ni ustedes de prensa. Se trata de una menor”, manifestó.

Melissa Paredes se mostró afectada tras denuncia por chantaje y extorsión. (Foto: Captura de Willax)

Tras ello, explicó que el dichoso video que usaría en un eventual juicio no tiene nada que ver con la supuesta denuncia que interpondría a su exesposo por afectar la “indemnidad de su hija”.

“El video no tiene nada que ver, son temas de mi hija… no puedo hablar del tema. Lo están tomando como que, supuestamente, yo estaba amenazando desde antes, eso no es. Esos videos son de otra cosa que se pueden usar en un inicio, es algo sentimental, pero no puedo hablar de esos temas”, agregó afectada.

SEGUIR LEYENDO: