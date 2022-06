Congresista de Acción Popular pide no ampliar legislatura para descansar y tener vacaciones: “Por la familia, ojo”

Edwin Martínez, congresista de Acción Popular. | Foto: Congreso de la República

El parlamentario de Acción Popular, Edwin Martínez, aprovechó su intervención en el pleno del Congreso de este 30 de junio para hacer sentir su disconformidad sobre la ampliación de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022, que ahora será hasta el próximo 8 de julio, y no hasta el 15 de junio, como se tenía planteado en un inicio.

Esto fue oficializado hace unas semanas por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, quien señaló que se toma esta decisión debido a que existen temas importantes que están pendientes de debate, por lo que se debe extender la actual legislatura.

Ante ello, Martínez consideró que no sería “justo”, porque ellos (los congresistas) no pueden descansar ni tener vacaciones , tal como pasó en diciembre del año pasado. “Por la familia, ojo, por la familia considero que no debemos ampliar esta legislatura. También somos padres, somos hijos y somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre, y no considero justo que vuelvan a ampliar la legislatura. Yo no sé bajo que intereses”, manifestó.

En su argumentación también sostuvo que la efectividad no se verá si continúan extendiendo la legislatura una y otra vez. “La eficiencia, la productividad, no se estaría demostrando si se sigue ampliando la legislatura, entonces no estamos siendo eficientes en el periodo en el que debemos serlo, por la eficiencia no se debe ampliar y espero que todos estén de acuerdo con eso”, añadió el legislador.

Estas declaraciones tuvieron lugar en referencia a las disculpas que brindó minutos antes el congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, quien se dejó ver en la playa mientras participaba de una sesión congresal.

DISCULPAS DE HERNANDO GUERRA GARCÍA

Hernando Guerra García realizó un ‘mea culpa’ por el escándalo que se desató luego de sesionar desde el norte del Perú. El congresista consideró que se equivocó al intentar compartir un momento con su familia, mientras tenías labores como parlamentario.

“Hace pocos días por una imagen poco feliz he sido objeto de críticas y comentarios de todo tipo... Al igual que muchas personas busqué el espacio para estar con mi familia. El trabajo en las comisiones y sesiones se extienden más allá de lo planeado y no permite manejar nuestras agendas como yo siempre lo he hecho en mi vida, por ello cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo. Estar con mi hija, a la que veo muy poco desde que viajó a estudiar fuera, a atender mis temas como vocero, cumplir mi función como congresista y me equivoqué”, reflexionó Guerra García.

Dijo que “uno no puede hacer todo a la vez y es por eso que pido disculpas a ustedes colegas y a todos los peruanos. Pensé que la tecnología me ayudaría, como a millones de personas, desde inicios de la pandemia y que ayudó profesores, alumnos y funcionarios a estar en casa con los suyos y a trabajar con la misma calidad o mejor que antes”.

“Una tecnología que creo nos ha hecho más eficientes, incluso en este congreso y que permite eliminar distancias, ahorrar tiempos y creía yo, poder mantener nuestros vínculos familiares. Pienso que podríamos ver esto como una oportunidad y ver que el trabajo a distancia puede ayudar a millones a tener más calidad de vida y liberarnos poco a poco de ese concepto negativo que muchas veces se le da al trabajo”, agregó el vocero de Fuerza Popular.

