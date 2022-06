Pedro García y su frustración porque no llamaron a Luis Iberico a la selección por Santiago Ormeño

El comentarista deportivo halago al futbolista luego del partido ante Deportivo Cali por los octavos de final. VIDEO: Movistar Deportes.

Luis Iberico fue uno de los mejores de la cancha en el Melgar 0-0 Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. El delantero se mostró muy activo en ofensiva y siempre fue para adelante, teniendo incluso la opción más clara del compromiso. Por estas razones, Pedro García se mostró frustrado porque no hayan llamado al jugador de la seleccióm peruana y lo destacó muy por encima de Santiago Ormeño.

“¿Santiago Ormeño en algo es mejor que Iberico? (..) En algo, dime una, más buena gente, no sé, dime algo. Luis Iberico es cinco veces más jugador que Ormeño , por donde lo quieras mirar, no tiene perdón de Dios, Ormeño por Iberico, no tiene ningún sentido”, comentó el panelista en el progrma Al Ángulo de Movistar Deportes.

El futbolista de 24 años estuvo los 90 minutos del compromiso y también provocó la expulsión de un defensor de Deportivo Cali, quien le metió un codazo y luego de que el árbitro revisara el VAR terminó saliendo del campo de juego. Recordemos que los colombianos jugaron con nueve futbolistas en los últimos minutos del compromiso.

El jugador ofensivo habló al final del compromiso y mostró algo de molestia porque sintió que debieron ganar. “Esperamos que el partido se desarrollara de esta manera porque sabemos a qué jugamos. Creo que merecíamos más, pero ahora toca pensar en el siguiente partido. Fue un rival demasiado duro... Nos merecíamos ganar, pero no se dio ”, comentó.

Luis Iberico suma 26 partidos en la temporada con 1701 minutos en el terreno de juego. Aportó con cinco goles y una asistencia en lo que va del 2022, siendo pieza clave en el esquema del técnico argentino Néstor Lorenzo, quien dirigirá a la selección colombiana luego del partido de vuelta ante Deportivo Cali.

Melgar 0-0 Deportivo Cali: resumen del partido por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

CUÁNDO SE JUEGA EL PARTIDO DE VUELTA

El partido de vuelta entre el club peruano y colombiano se llevará a cabo en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa el próximo miércoles 6 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana). El compromiso será televisado por DirecTV Sports. En caso se mantenga la igualdad se jugará tiempo extra y si todo sigue parejo irán a la tanda de penales.

LO QUIEREN EN COLOMBIA, PERO IBERICO BUSCA LA MLS

El buen nivel de Luis Iberico en el fútbol peruano hace que empiece a sonar en el exterior. El delantero ya fue considera para la selección peruana para las Eliminatorias Sudamericanas y amistosos internacionales, por lo que su nombre es bien visto a nivel internacional. Recientemente reveló que un equipo colombiado lo pretende (Once Caldas), pero el busca llegar a la MLS.

“Sí, me han contactado de la liga de Colombia. Yo tengo una meta: llegar a la MLS porque me gusta mucho. Hablar de la selección es muy complicado porque siempre hay jugadores que son convocados y otros no en ciertos partidos. Es difícil, siempre tratan de escoger a los mejores y uno trata de estar al 100% para poder llegar ahí”.

