Patricia Chirinos expresó su apoyo a Hernando Guerra García tras ola de críticas por sesionar desde la playa

Presentan moción de censura contra Patricia Chirinos, quien es la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso.

Esta mañana, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, mostró su apoyo hacia Hernando Guerra García por las críticas que viene recibiendo a raíz de ser descubierto sesionando desde una playa norteña.

El Pleno del Congreso estuvo presidido hoy por Patricia Chirinos, quien escuchó las disculpas de Guerra García por no trabajar en las condiciones adecuadas. Al respecto, la chalaca se dirigió al fujimorista y señaló: “Todos cometemos errores, la vida continúa”.

Al respecto, los usuarios en redes sociales reaccionaron a esta acción de la parlamentaria.

“Patricia Chirinos le dice al congresista Hernando Guerra García “todos cometemos errores, la vida continúa” en el pleno del Congreso. Ah, mira tú, son errores con el dinero de todos los peruanos, se nota que a todos no se mide con la misma vara”. “Escucharon las disculpas de Nano Guerra?? Peor aún, ¿escucharon la respuesta de Patricia Chirinos?”, escribieron.

Hernando Guerra García se disculpa por sesionar desde la playa | VIDEO: Canal N





Como se recuerda, Guerra García pasó un incómodo momento cuando activó su cámara por equivocación y mostró que se encontraba en la playa mientras se desarrollaba la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República a la que pertenece.

Esta escena fue arduamente criticada por cientos de usuarios en redes sociales, quienes manifestaron su rechazo a la forma de trabajo del parlamentario.

“Tranquilos, Nano Guerra está reactivando la economía de las playas”. “Hoy le pasa esto a Nano Guerra. Son presagios de que el fujimorismo desaparecerá y vendrán mejores tiempos para el país”. “A Nano Guerra la cámara playera le hizo un ampay”. “El teletrabajo debe estar prohibido para ellos. Todos los parlamentos del mundo van a trabajar”. “En la playita tomando su solcito… como si no existieran problemas que él como congresista debe de solucionar.....Ahí está tu plata”, indicaron.

Las críticas hacia el miembro de Fuerza Popular también se hicieron notar cuando este explicó los motivos por los cuales sesionó desde la playa. El fujimorista lamentó tener que trabajar cuando planificó un viaje con su familia.

“Yo tenía separado desde hace un buen tiempo el viaje en el norte del Perú con mi familia para descansar y pidiendo licencia para ello para poder estar tranquilo y lo que ha sucedido es que en esta semana, según los cálculos que había hecho y preguntado, no iban a haber comisiones ni plenos (...) Lamentablemente he tenido que trabajar estos días y me tuve que conectar desde las 8:30 de la mañana para votar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, declaró.

“BUSQUÉ EL ESPACIO PARA ESTAR CON MI FAMILIA”

Esta mañana, el parlamentario se pronunció respecto a la sesión en la que participó desde la playa y aseguró que se trató de un momento en el que quería compartir con su familia. De acuerdo a Guerra, intentó “querer hacerlo todo”.

“Hace pocos días por una imagen poco feliz he sido objeto de críticas y comentarios de todo tipo... Al igual que muchas personas busqué el espacio para estar con mi familia. El trabajo en las comisiones y sesiones se extienden más allá de lo planeado y no permite manejar nuestras agendas como yo siempre lo he hecho en mi vida, por ello cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo. Estar con mi hija, a la que veo muy poco desde que viajó a estudiar fuera, a atender mis temas como vocero, cumplir mi función como congresista y me equivoqué”, mencionó.

El fujimorista ofreció disculpas a la población y manifestó que pensó en apoyarse en la tecnología para trabajar y estar junto a su familia a la vez. “Uno no puede hacer todo a la vez y es por eso que pido disculpas a ustedes colegas y a todos los peruanos. Pensé que la tecnología me ayudaría, como a millones de personas, desde inicios de la pandemia y que ayudó profesores, alumnos y funcionarios a estar en casa con los suyos y a trabajar con la misma calidad o mejor que antes”, expresó.

SEGUIR LEYENDO