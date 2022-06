Francisco Sagasti consideró absurdo pensar que reunión con Pedro Castillo fue clandestina

La reunión entre Castillo y Sagasti del 2 de noviembre se habría realizado a pedido de este último.

El expresidente Francisco Sagasti ha sido duramente cuestionado por haber ingresado a Palacio de Gobierno y no haber registrado de manera oficial su visita a la casa de gobierno. En aquella oportunidad sostuvo una reunión con el presidente Pedro Castillo, la misma que ha sido calificada de “clandestina” y “secreta” por sus críticos. Al respecto, el líder del Partido Morado mostró su rechazo a dichos calificativos.

“Absurdas y tontas” fueron los términos utilizados por Sagasti para responder a los cuestionamientos de su reunión con el jefe de Estado, la misma que se habría realizado el 2 de noviembre del 2021. Esta sería una de las cinco reuniones sostenidas con Castillo. Dos de ellas sucedieron antes del 28 de julio, y el resto cuando el presidente había asumido funciones.

El registro de la puerta seis, entrada por la que también han cruzado los prófugos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, muestra el ingreso de Sagasti, pero hecho a mano. No se empleó el sistema de registro de visitas como suele ocurrir en diversos establecimientos del Estado. Al respecto, el expresidente señaló que lo sucedido “es responsabilidad de la Secretaría de Palacio”.

Francisco Sagasti señaló que trató temas de política exterior con el presidente Pedro Castillo.

La primera, de carácter protocolar, se realizó en Palacio de Gobierno. La segunda sucedió en la casa de Sagasti donde este asegura haber abordado el tema de adquisiciones de vacuna con el reciente electo mandatario. La tercera habría sido a pedido del expresidente por su preocupación ante el deseo de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología y que parecía contar con el respaldo del mismo Castillo.

CONTROVERSIAL VISITA

El cuarto encuentro, el que ha generado controversia durante los últimos días, se enfocó en tratar un tema reservado de negociaciones internacionales iniciado en el gobierno de transición que presidió Sagasti y cuyo “desenlace final iba a ser a fines de noviembre”. El expresidente indicó que solicitó una cita con anticipación que no se concretó hasta la noche del 2 de noviembre, cuando lo llamaron para que acuda a Palacio de Gobierno.

Sagasti indicó que arribó a la Casa de Pizarro pasadas las nueve de la noche y se le indicó que debía ingresar por la entrada de “residencia”. “Para que vean que no es secreto, cuando alguien se dirige a la residencia por la calle Loreto, donde está la estación de Policía, hay un control que anota quién entra y luego otro [...] Llego, entro, me hacen pasar, me reúno con el presidente y le explico todos estos tema”, afirmó.

Francisco Sagasti señaló que trató temas de política exterior con el presidente Pedro Castillo.

Entre los temas discutidos, también se encontró la relación que existe entre la presidencia de la república y la presidencia del Consejo de ministros. Esta consulta habría sido planteada por Castillo al encontrarse ad portas del pedido del voto de confianza del gabinete de Mirtha Vàsquez ante el Congreso realizado el 4 de noviembre de 2021. “(Le dije) que era mejor una relación armónica, continua [...] (con) alguien de su confianza [..] que conozca bien todo el aparato del Estado”, dijo Sagasti.

“La reunión duró aproximadamente una hora y diez minutos. Pregunté por dónde entrar y me dijeron por la puerta de residencia. Tengo entendido que se registró, tal como lo reportó un programa televisivo”, dijo Sagasti días atrás. El ingreso de Sagasti se realizó a las 8:40 p.m. a bordo de un vehículo color gris platino de placa. Una publicación de El Comercio señala que la Sunarp tiene registrado el vehículo como propiedad del Ministerio del Interior. Respecto a la salida de Sagasti, se realizó tres horas después a las 11:46 p.m.

VIDEO RELACIONADO

Congresista se mostró incómodo por el actuar del presidente. Al retornar al congreso sufrió aparatosa caída. Tuvo que se auxiliada por compañeros de la delegación.

SEGUIR LEYENDO