Elecciones 2026: ONPE responde a críticas por traslado de actas electorales del extranjero

Actas electorales del extranjero arribaron para su cómputo oficial| Cancillería

La controversia por el voto exterior marca la etapa final de las Elecciones 2026. El partido Juntos por el Perú (JP), liderado por Roberto Sánchez, presentó una demanda para anular todos los votos emitidos en el extranjero.

Argumentaron que la nueva resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que dispuso el traslado físico de actas a Lima en valijas diplomáticas en lugar de digitalizarlas en consulados, vulneró el principio de intangibilidad electoral.

El reclamo sostiene que el cambio de procedimiento, aprobado mediante la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE, generó incertidumbre sobre la cadena de custodia y el debido proceso.

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JP subrayó que la ventaja lograda por Keiko Fujimori en el exterior podría definir el resultado presidencial, donde Sánchez obtuvo mayoría en territorio nacional. El partido ya había planteado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la nulidad de mesas en Argentina y Estados Unidos por supuestas irregularidades, sin obtener respuesta favorable.

El pedido de nulidad incluyó la instalación, sufragio, escrutinio y cómputo de votos de todas las mesas extranjeras, abarcando tanto los procedimientos como los resultados.

¿Quién ganó en cada país? Los resultados del voto extranjero que favorecieron a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú/IA/Andina)

ONPE defiende el procedimiento

Ante la polémica, la ONPE emitió un comunicado aclarando los fundamentos normativos y operativos del voto exterior. El organismo explicó que el marco legal para la participación de peruanos en el extranjero no ha sido modificado y que los lineamientos aprobados para la segunda vuelta tienen carácter operativo, sin contravenir la Ley Orgánica de Elecciones.

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La ONPE precisó que la medida de trasladar las actas físicas a Lima respondió a una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, manteniendo el sistema utilizado en procesos previos cuando no se habilitó el aplicativo digital.

Entre el 8 y el 10 de junio, el material electoral fue remitido bajo el protocolo habitual, acompañado de una rigurosa cadena de custodia y con la participación de las oficinas consulares.

El organismo recordó que desde 2016 emite directivas para organizar actividades electorales en el exterior, en coordinación con la Cancillería, y que estas disposiciones administrativas buscan garantizar la adecuada ejecución de los comicios fuera del territorio nacional.

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JNE rechaza los pedidos de nulidad

El JNE y el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 resolvieron rechazar las solicitudes de Juntos por el Perú para anular cientos de mesas en Estados Unidos y Argentina.

El principal argumento para la inadmisibilidad de los pedidos fue la presentación fuera de los plazos legales y la falta de pago de tasas requeridas.

En el caso de Estados Unidos, los reclamos buscaban anular 647 mesas en varias ciudades, mientras que en Argentina se solicitó la nulidad de 294 mesas.

Las autoridades electorales determinaron que los documentos ingresaron fuera del plazo máximo establecido, y que los representantes no contaban con la autorización legal para actuar en determinadas jurisdicciones.

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El JNE reiteró que el calendario electoral debe respetarse estrictamente y que no existen prórrogas para la presentación de recursos. Además, subrayó que los votos de los peruanos en el extranjero mantienen plena validez y forman parte del resultado final, que otorga a Keiko Fujimori una ventaja de más de 30.000 votos sobre Roberto Sánchez.