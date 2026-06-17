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Steve Palao defiende a Said Palao tras ampay en el yate y lanza polémica frase: “Si te casas, no quiere decir que estés amarrado”

El padre del exchico reality sostuvo que una persona casada mantiene su libertad, pese a la polémica por las imágenes en una fiesta privada y a la crisis que vivieron Alejandra Baigorria y su esposo

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Steve Palao salió a defender a su hijo Said Palao tras el escándalo que generaron las imágenes del yate en Argentina y lanzó una frase que generó más controversia que alivio: “Si tú te casas con alguien, eso no quiere decir que tú estés amarrado. Puedes ir donde tú quieras. Es el derecho de cualquier persona libre, ¿o quieren que estemos en una dictadura?”, declaró el popular ‘Thanos’ en entrevista con el programa Amor y Fuego.

La postura del padre del chico reality no tardó en generar reacciones, dado que minimizó el episodio que llevó a Said Palao y a su esposa, Alejandra Baigorria, a atravesar una de las crisis más mediáticas de su matrimonio. Las imágenes que desataron la polémica fueron difundidas por Magaly TV La Firme meses atrás: Said Palao aparecía en un yate en el Delta del Tigre, en Buenos Aires, durante una despedida de soltero compartida con Mario Irivarren, Patricio Parodi y otros amigos, en compañía de varias mujeres en una fiesta privada.

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Aunque en los videos no se le vio en actos explícitos de infidelidad, la cercanía con las mujeres y el hecho de que Baigorria no habría tenido conocimiento previo de la naturaleza del evento generaron un fuerte cuestionamiento público sobre el respeto dentro del matrimonio. Además, en otro momento, nuevas imágenes mostraban a Said Palao evitando ser grabado, lo que incrementó las sospechas.

Consultado por el reportero de Amor y Fuego sobre si Said habló previamente con Alejandra sobre lo que ocurriría en ese viaje, Steve Palao optó por la ambigüedad. “Eso yo no sé, porque yo no sé si él habla con Ale. Como te digo, yo no sé cómo ellos, como familia, como pareja, se están manejando”, respondió. Pese a esa cautela, su posición de fondo fue clara: para él, una persona casada conserva plena libertad de ir a donde quiera sin tener que dar explicaciones.

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Pantalla dividida con Steve Palao, un hombre calvo con barba y gafas de sol, hablando en un micrófono, y Said Palao con una mujer sonriendo
Steve Palao defendió a Said Palao tras el ampay en el yate y sostuvo que el matrimonio no implica estar “amarrado”.

La defensa del padre y el rechazo a la etiqueta de “mantenido”

La entrevista con el padre de Said no se limitó al tema del yate. Steve Palao también respondió a las críticas que señalan a su hijo como alguien que vive a expensas de Baigorria, una empresaria con una trayectoria consolidada en el rubro textil. El padre rechazó esa lectura y apuntó a lo que considera una cobertura mediática sesgada.

“Hay prensa que debería hacer su trabajo, investigar bien y saber cómo son las cosas. Said tiene una empresa inmobiliaria, aparte ha estudiado cosas, sabe muchas cosas, sabe muchos temas y él es una persona de perfil bajo. Más bien deberían sacar también, cuando lo vean a Said, que es campeón nacional, nos ha representado al Perú en judo y ha ganado. Esas cosas también deberían sacar porque hay gente que no sabe que él es campeón”, afirmó Steve.

El argumento del padre apunta a que la trayectoria deportiva de Said —campeón nacional de judo y representante del Perú en competencias internacionales— queda opacada por la cobertura de su vida sentimental.

Sobre la reconciliación entre Said y Baigorria, Steve se mostró entusiasta y elogió a la empresaria. “Alejandra es una mujer exitosa, todo el mundo va a querer hacerle la leña, pero ella es fuerte y supera todo. Yo feliz viéndolos felices a ellos. Yo creo que las parejas solucionan sus problemas dentro del núcleo familiar como debe ser”, declaró en Amor y Fuego.

Alejandra Baigorria rompe su silencio y responde con firmeza a quienes cuestionan su decisión de regresar con Said Palao. En un podcast, la empresaria dejó claro que ella toma sus propias decisiones y no le importan las críticas. Video: TikTok @josepastord

El padre del chico reality remarcó que su postura habitual es no intervenir en la vida sentimental de sus hijos y que respeta las decisiones que toman en pareja.

El ampay que sacudió al matrimonio y la reconciliación que siguió

El escándalo del yate puso a prueba el matrimonio de Said Palao y Alejandra Baigorria durante semanas. Tras la difusión de las imágenes, Said pidió disculpas públicamente, aunque en redes sociales muchos cuestionaron la autenticidad del arrepentimiento y lo acusaron de actuar solo porque fue expuesto.

Baigorria, visiblemente afectada, pidió respeto y tiempo para procesar lo sucedido, y evitó tomar decisiones apresuradas. La influencer argentina Flor Ortola agregó una versión que complicó aún más el panorama al asegurar que Baigorria sí estaba al tanto del viaje de su esposo a Argentina y de la presencia de mujeres en la fiesta, lo que insinuaba acuerdos tácitos dentro de la pareja.

Imagen dividida: a la izquierda, Alejandra Baigorria con auriculares y micrófono. A la derecha, ella y su esposo Said Palao saliendo de la iglesia tras su boda
Alejandra Baigorria, a la izquierda, revela la cantidad que ganó por las suscripciones de Instagram el día de su boda con Said Palao, quienes aparecen a la derecha saliendo de la iglesia.

Baigorria no confirmó esa versión, y las críticas en redes sociales se mantuvieron durante días. La pareja finalmente optó por la reconciliación, una decisión que también recibió cuestionamientos públicos.

Para Steve Palao, ese desenlace es el correcto y refleja la fortaleza de ambos. Lo que sí quedó claro tras sus declaraciones a Amor y Fuego es que el padre del chico reality tiene una visión particular sobre los límites del matrimonio, una postura que el propio reportero del programa resumió con ironía al cierre de la entrevista: “Ya nos damos cuenta de qué escuela viene”.

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