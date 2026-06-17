Anna Carina, hermana de María Pía Copello, preocupa a sus seguidores tras aparatoso accidente: terminó con heridas, puntos y un diente roto

La hermana de María Pía Copello relató cómo una maniobra para evitar un hueco terminó en una caída que pudo tener un desenlace mucho peor. La cantante destacó la importancia del casco y la rápida ayuda que recibió. IG

Anna Carina Copello vivió uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos. Lo que comenzó como una jornada deportiva junto a su esposo terminó en una emergencia que la llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de actuar con precaución.

La artista decidió contar lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías de las heridas que sufrió tras una caída durante una ruta en bicicleta por Cieneguilla. Su testimonio generó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresarle su respaldo.

Anna Carina Copello es vista pedaleando en una ruta al aire libre, reapareciendo en la escena pública tras el accidente que sufrió en Cieneguilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>¿Cómo ocurrió el accidente de Anna Carina Copello en Cieneguilla?</b>

La intérprete explicó que había retomado sus entrenamientos después de varias semanas de descanso. Según relató, el recorrido avanzaba con normalidad hasta que un imprevisto cambió todo en cuestión de segundos.

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Durante una bajada, intentó evitar un hueco en la vía. Sin embargo, la maniobra no salió como esperaba.

“Mi reacción fue frenar en seco… y literalmente me fui de cara al piso. Si no hubiera sido por el casco y los lentes, probablemente hoy estaría contando otra historia”, sostuvo.

Anna Carina attends the 25th Annual Latin Grammy Awards in Miami, Florida, U.S., November 14, 2024. REUTERS/Marco Bello

<b>Las graves lesiones que sufrió Anna Carina tras la caída</b>

Tras el fuerte impacto, la cantante sufrió diversas heridas en distintas partes del cuerpo. A pesar del susto, destacó que el resultado pudo haber sido mucho más grave.

“Terminé con puntos en el mentón, en la pierna, golpes, heridas, parte de un diente roto y el susto más grande que he tenido en mucho tiempo, pero también con una sensación enorme de gratitud”, detalló la artista.

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Las imágenes difundidas en sus redes sociales evidenciaron la magnitud de las lesiones. Los golpes en el rostro y las heridas visibles alarmaron a sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.

<b>La ayuda que recibió tras la emergencia</b>

Pese a la gravedad de la situación, Anna Carina resaltó la solidaridad de las personas que aparecieron en el momento justo para auxiliarla.

“Dentro de todo, tuve mucha suerte. Después del accidente, una camioneta que justo pasaba nos auxilió inmediatamente y nos pudo llevar a Nieve Nieve para poder tomar una movilidad que nos lleve a nuestro carro y así poder llegar pronto a la emergencia”, agregó.

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La cantante agradeció especialmente el apoyo de quienes no dudaron en detenerse para ayudarla. Gracias a esa rápida intervención pudo recibir atención médica oportuna y evitar mayores complicaciones.

<b>Anna Carina Copello reaparece y actualiza su estado de salud</b>

Días después del accidente, la hermana de María Pía Copello reapareció en sus historias de Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud. Aunque todavía mostraba señales visibles del golpe, se mostró optimista respecto a su recuperación.

“En primer lugar agradecerles por todos sus mensajes de preocupación. De verdad que el sábado para mí fue una pesadilla… pero dentro de todo tuve mucha suerte porque mucha gente tan buena onda me pudo auxiliar en el momento justo”, expresó.

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<b>¿Cuál es el estado de salud actual de Anna Carina Copello?</b>

La cantante explicó que la evolución ha sido favorable y aclaró que no presenta lesiones de gravedad que comprometan su movilidad. Por ello, se mostró tranquila respecto a su recuperación.

“Dentro de los daños que tengo no han sido tan graves, puedo moverme bien, no tengo ninguna fractura en la pierna ni en los brazos. Justo ahora me estoy yendo a quitar los puntos, todavía tengo golpes en la cara, hinchados los labios pero digamos que todo está evolucionando súper bien”, comentó.

Anna Carina preocupa a sus seguidores tras aparatoso accidente: terminó con heridas, puntos y un diente roto. Captura: IG.

<b>La reflexión de Anna Carina tras el accidente y su deseo de volver a entrenar</b>

Más allá de las heridas, la experiencia dejó una importante reflexión en la cantante. El accidente le recordó lo vulnerable que puede ser cualquier persona ante un imprevisto y la importancia de tomar precauciones al realizar actividades deportivas.

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Asimismo, aseguró que este episodio no la alejará de las cosas que disfruta hacer. Por el contrario, espera recuperarse completamente para retomar sus rutinas y proyectos.

“Les estaré contando cómo sigue mi evolución, espero volver muy pronto a entrenar, a hacer música, lo que me gusta hacer”, concluyó.

Anna Carina Copello se presentó en la Noche Crema Femenina 2024 (Fútbol Femenino de Universitario).