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Eugenio Derbez invita a fans peruanos a ver el trailer de Shrek 5: “Me dijeron que Perú es clave” 

El actor mexicano, voz de Burro en el doblaje latino de Shrek 5, envió un mensaje a los fans peruanos y los invitó a ver el primer tráiler en las redes de Universal Pictures Perú.

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Eugenio Derbez invita a fans peruanos a ver trailer de Shrek 5: “Me dijeron que Perú es clave” .

Eugenio Derbez se sumó a la expectativa por Shrek 5 con un mensaje dirigido especialmente a los fans peruanos. El actor mexicano, reconocido por ser la voz de Burro en el doblaje latino, envió un saludo a Perú y los invitó a ver el primer tráiler de la película, con una frase que rápidamente se viralizó: “Me dijeron que Perú es clave”.

El video circuló en redes asociadas a la promoción local y se convirtió en un guiño directo a una de las audiencias más activas de la saga en la región.

El mensaje de Eugenio Derbez a Perú: “¿Aún no han visto el primer tráiler?”

En el clip, Derbez se dirigió al público peruano con el estilo que suele asociarse al personaje. “Hola, amigos de Perú, ¿cómo están? ¿Qué les panzó? Oigan, ¿aún no han visto el primer tráiler de Shrek cinco? ¿Qué esperan?”, dijo.

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Luego reforzó el llamado con una referencia directa al peso del público peruano en el fenómeno: “A mí me dijeron que Perú es clave, así que vayan a las redes sociales de Universal Pictures Perú y vean este primer avance”.

El mensaje cerró con una despedida orientada a la llegada de la cinta: “Nos vemos pronto en el cine”.

Eugenio Derbez invita a fans peruanos a ver el trailer de Shrek 5
Eugenio Derbez invita a fans peruanos a ver el trailer de Shrek 5

Por qué el guiño a Perú se volvió tendencia entre los fans de la saga

El comentario de Derbez conectó de inmediato con una comunidad que suele reaccionar con fuerza a cualquier novedad de Shrek. En redes, el doblaje latino ha sido señalado durante años como una de las claves del impacto regional de la franquicia, y el regreso de voces reconocibles se convirtió en un tema central apenas apareció el avance.

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En esa conversación, Perú aparece como una plaza especialmente ruidosa en términos de memes, clips y consumo digital ligado al ogro verde y sus personajes. El “Perú es clave” terminó funcionando como combustible para ese entusiasmo, replicado en cuentas de fans y páginas de entretenimiento.

Qué muestra el primer tráiler de Shrek 5 y qué se sabe del estreno

El primer avance presentado por DreamWorks y Universal muestra el regreso al universo de Muy Muy Lejano y adelanta que la familia de Shrek y Fiona tendrá un rol central. En el tráiler aparecen sus hijos Felicia, Fergus y Farkle, ya no como bebés, sino como jóvenes.

También hay escenas con Burro y situaciones de humor físico y parodias, una marca habitual de la saga. En la secuencia final del tráiler, se ve a parte de la familia junto a Burro encerrada en una celda, mientras el personaje canta fragmentos de canciones.

La película tiene su estreno programado para 2027. De acuerdo con información difundida por la industria, Shrek 5 terminó fijando su fecha de llegada a salas para mediados de ese año, tras cambios de calendario en el cronograma de estrenos.

Shrek y sus amigos regresarán en 2027

El doblaje latino: lo que está confirmado y lo que sigue en duda

El tráiler también reactivó el debate sobre el doblaje latino. En el avance, numerosos usuarios identificaron el regreso de Eugenio Derbez como Burro y el de Dulce Guerrero como Fiona.

Sin embargo, el reparto completo del doblaje latino para la versión final aún no cuenta con un anuncio definitivo por parte de DreamWorks Animation o Universal Pictures. La conversación se concentra especialmente en la voz de Shrek, un tema que viene generando comentarios entre seguidores desde hace meses.

Por ahora, lo que sí quedó claro en la campaña es que Derbez está activamente involucrado en la promoción del lanzamiento y que su vínculo con el personaje vuelve a ser parte del atractivo para el público hispanohablante.

Shrek 5 - imágenes del teaser oficial
Shrek 5 - imágenes del teaser oficial (Dreamworks)

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