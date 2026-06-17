Adrián Quiroz se reportó a los entrenamientos de Los Chankas mientras se define su futuro con Universitario en el horizonte

Adrián Quiroz se ha reintegrado a los entrenamientos de Los Chankas. - Crédito: Difusión

Era una verdad que Universitario se había interesado en Adrián Quiroz. También lo han sido los acercamientos formales para llevarlo pronto a Campo Mar, pero las negociaciones no avanzaron más de lo previsto. En ese contexto, el mediocentro nacional ha tenido que responder al llamado de Los Chankas.

Después de un extenso periodo de vacaciones, los futbolistas se han reportado a la intertemporada en Andahuaylas dispuesta por el técnico Walter Paolella. La novedad en los trabajos ha sido la presencia de Quiroz, quien no tuvo un descanso como tal debido a que representó a Perú en los amistosos contra Haití y España.

PUBLICIDAD

Adrián Quiroz se acerca a Universitario. - Crédito: Composición Infobae

Con mucho profesionalismo, ‘Adri’ acudió a los trabajos y se ejercitó en distintos turnos bajo la supervisión del DT Paolella, quien considera el centrocampista peruano como una piedra angular en su proyecto para alcanzar un cupo internacional para el siguiente ejercicio.

Correcto y sin intenciones de polemizar, Quiroz se ha mantenido muy hermético con respecto a su futuro y mientras no haya más luces, seguirá abocado a defender la camiseta de Los Chankas, club con el que cuenta con un contrato vigente hasta diciembre del próximo año.

El organizador de juego de Los Chankas reconoce que su compañero, de 26 años, ha alcanzado una madurez plena y será un aporte sustancial en el equipo nacional. | VIDEO: Renzo Galiano

Tratativas ralentizadas

A Universitario de Deportes le agradó demasiado cómo Adrián Quiroz ha llegado a su cénit con los ‘guerreros’, disputando palmo a palmo el primer lugar del Apertura 2026 con Alianza Lima. De ahí que se estableciera un contacto formal para incorporarlo a las filas ‘cremas’.

PUBLICIDAD

A ‘Adri’ le interesó inmediatamente la propuesta de la ‘U’. Un factor importante para dar luz verde a las negociaciones ha sido su hinchaje confeso por el club, en el que además se forjó durante su etapa formativa. Un retorno sería visto como una revancha toda vez que aumentaría su valor en el mercado.

¿Se cayó el fichaje de Adrián Quiroz por Universitario? El factor económico complica las negociaciones con Los Chankas. - Crédito: Composición Infobae

Así las cosas, la directiva de Universitario trabajó con celeridad el fichaje de un Quiroz creciente en fútbol y personalidad. Sin embargo, en las últimas horas, los diálogos se ralentizaron por problemas en el pago de club a club. Desde Los Chankas quieren el monto definido sin fracciones. Por lo tanto, Adrián deberá seguir entrenándose con Los Chankas mientras se define la situación.

PUBLICIDAD

Al respecto, el entrenador Walter Paolella dijo a Ovación: “Todos sabemos lo que Adrián Quiroz ha jugado este Apertura. Él está entrenando con nosotros, pero hay cuestiones que exceden mi posición como entrenador y son temas que la directiva debe comunicar. La idea es que cualquier decisión sea beneficiosa tanto para él como para la institución”.

El volante de la selección peruana se lució con definición para ratificar su gran momento futbolístico - Crédito: L1MAX.

Quiroz sólido

‘Adri’ ha ido de menos a más. El año anterior fue su campaña de consolidación y ahora se dio su consagración con Los Chankas. Ubicado en el centro del campo no solo hace jugar a los suyos, también se asoma la frontera del área para asediar al rival.

PUBLICIDAD

Tiene, posiblemente, una de las mejores visiones de juego en la actualidad. Cualidad que no ha pasado desapercibida para Mano Menezes, quien lo llevó a la selección peruana, por primera vez, e inmediatamente lo incluyó en sus planes para las siguientes Clasificatorias Sudamericanas.

El mediocampista de Los Chankas privilegia una salida internacional sobre cualquier negociación con la Liga 1, pese a los recientes contactos formales del cuadro blanquiazul y su vigente contrato hasta diciembre del 2027 (Instagram: adrianquirozf10)

La pregunta, ahora, gira en torno al porvenir de Quiroz. Si continúa en Andahuaylas no podrá ver más allá, pero si se traslada a Ate podrá romper su techo de cristal y ganaría mayor jerarquía en un plantel que se ha acostumbrado a la gloria.

Un desplazamiento al exterior tampoco sería mal visto. De hecho, sería un paso más relevante y sustancial, aunque un último paradero en un club grande del Perú serviría para que ‘Adri’ ganase más enteros y así pueda llegar con otro roce a una liga foránea.

PUBLICIDAD