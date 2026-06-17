Inti Raymi 2026: qué es, cuándo se celebra y cuál es su significado

El Inti Raymi, o “Fiesta del Sol”, es una celebración ancestral inca dedicada al dios Inti. Marca el solsticio de invierno en el hemisferio sur y el inicio del año nuevo inca, con rituales para asegurar la prosperidad de las cosechas

En el calendario peruano, el 24 de junio marca la celebración del Inti Raymi, una de las festividades más emblemáticas de la cultura andina. La ciudad de Cusco se convierte en un escenario vivo donde la tradición y la historia confluyen en un evento que convoca a más de 100.000 personas cada año.

El Inti Raymi, que en quechua significa “Fiesta del Sol”, constituye un homenaje al dios Inti, deidad principal del antiguo Imperio Inca.

La ceremonia original tenía lugar durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur, momento en el que el sol alcanza su punto más alejado de la Tierra. El evento marcaba el inicio del año nuevo inca y buscaba asegurar prosperidad en las cosechas venideras.

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La versión contemporánea del Inti Raymi se realiza desde 1944, cuando el dramaturgo Faustino Espinoza Navarro impulsó la recreación del ritual basándose en crónicas como las del Inca Garcilaso de la Vega.

Desde 1944, el Inti Raymi se representa de manera contemporánea en Cusco, impulsado por Faustino Espinoza Navarro y basado en crónicas históricas. Este año se realiza la edición número 82, con más de 800 artistas en escena

El evento de este año será la edición número 82 de esta representación moderna, caracterizada por la participación de más de 800 artistas, entre actores, bailarines y músicos, que interpretan escenas inspiradas en la tradición incaica.

El programa de Inti Raymi 2026 contempla tres locaciones clave en Cusco: el Qoricancha o Templo del Sol, la Plaza de Armas y la explanada de Sacsayhuamán. Según la información oficial, la ceremonia inicia a las 9:00 horas en el Qoricancha, donde el Inca realiza su primer saludo al sol.

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Hacia las 10:30, la procesión se traslada a la Plaza de Armas, donde se produce el encuentro entre el Inca y el alcalde de Cusco ante miles de asistentes. El acto central ocurre a las 13:45 en Sacsayhuamán, fortaleza situada a 3.701 metros sobre el nivel del mar, donde se desarrolla la representación principal.

El acceso a las zonas abiertas del Qoricancha y la Plaza de Armas es gratuito, mientras que la entrada a las tribunas de Sacsayhuamán requiere la compra de boletos anticipados a través de canales oficiales. Cusco espera temperaturas entre 1°C y 20°C (34°F a 68°F) durante la jornada, en pleno corazón de la temporada seca.

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El programa 2026 contempla tres locaciones clave: Qoricancha (inicio a las 9:00 horas), Plaza de Armas (10:30) y Sacsayhuamán (acto central a las 13:45). El acceso es libre en los dos primeros puntos, pero requiere boleto en Sacsayhuamán

La puesta en escena incluye danzas, música andina y la recreación de rituales de agradecimiento al sol. El Inti Raymi tiene una duración de seis a ocho horas y se realiza íntegramente en quechua, aunque se ofrece narración en español para el público. El evento cuenta con la presencia de autoridades regionales y representantes de comunidades indígenas, quienes participan en la ceremonia como símbolo de identidad cultural.

Históricamente, fue prohibido tras la llegada de los colonizadores españoles en 1535. El retorno de la festividad como espectáculo público ha generado un renovado interés por el patrimonio incaico y la cosmovisión andina. El festival ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación y aspira a figurar entre las celebraciones de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

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Cada año, la ciudad de Cusco experimenta un notable incremento en la llegada de turistas nacionales y extranjeros durante la semana del Inti Raymi. El evento se ha convertido en un motor para la economía local y en un punto de encuentro para quienes buscan conectarse con las raíces prehispánicas del Perú. En esta edición, espera superar la cifra de 100.000 asistentes.