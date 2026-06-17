Gonzalo Bueno se reencuentra con la victoria en el Challenger 100 de Poznan luego de cuatro eliminaciones al hilo

Luego de cuatro caídas al hilo, Gonzalo Bueno se reencontró con la victoria en el Challenger 100 de Poznan. Crédito: X Tenis Peruano.

Gonzalo Bueno (#183) volvió a sonreír en el circuito profesional. Luego de atravesar una racha adversa de cuatro eliminaciones consecutivas, el tenista peruano recuperó sensaciones y firmó una convincente victoria en la primera ronda del Challenger 100 de Poznan, en Polonia, donde derrotó al local Tomasz Berkieta por 7-6(4) y 6-3 para asegurar su presencia en los octavos de final del certamen.

El triunfo representa un importante alivio para el deportista nacional, que llegaba al torneo europeo tras varias semanas complicadas. Su última victoria se remontaba a la fase previa de Roland Garros, donde protagonizó una destacada campaña sobre la arcilla parisina. En aquel Grand Slam, Bueno encadenó varios triunfos de mérito y alcanzó la tercera ronda de la clasificación, quedando a tan solo un partido de ingresar por primera vez al cuadro principal del torneo.

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Sin embargo, después de aquella alentadora actuación, los resultados dejaron de acompañarlo. La primera derrota de esta serie llegó precisamente en el duelo decisivo de la ‘qualy’ de Roland Garros. Posteriormente, el peruano emprendió una gira por Italia en busca de mantener el ritmo competitivo, pero no logró encontrar su mejor versión. Las eliminaciones en los estrenos de los Challengers de Vicenza, Perugia y Cattolica prolongaron una racha negativa que comenzaba a generar preocupación.

Gonzalo Bueno se instala en los octavos de final del Challenger 100 de Poznan. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

Por ello, el triunfo conseguido en Poznan adquiere un valor especial. Más allá del resultado, Bueno mostró solidez desde el fondo de la cancha, paciencia para construir los puntos y una fortaleza mental que resultó decisiva para quedarse con un primer set muy disputado. Tras imponerse en el ‘tie-break’, el peruano tomó el control del encuentro y cerró el segundo parcial con autoridad para sellar su clasificación.

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Partido por octavos de final

Con este resultado, Gonzalo Bueno avanzó a los octavos de final del Challenger 100 de Poznan, instancia en la que tendrá una prueba exigente frente al portugués Frederico Ferreira (#232).

El encuentro está programado para este miércoles 17 de junio en la cancha central del torneo y comenzará aproximadamente a las 06:40 horas de Perú. Los aficionados podrán seguir las incidencias del compromiso a través de Challenger TV, la plataforma gratuita de transmisión de la ATP para los torneos de esta categoría.

Gonzalo Bueno intentará continuar en carrera en Poznan. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

El objetivo del peruano será prolongar su permanencia en el torneo y sumar puntos importantes para continuar acercándose al grupo de los mejores jugadores del circuito Challenger.

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Próximo destino: Wimbledon

Más allá de lo que ocurra en Poznan, el horizonte inmediato de Bueno tiene un nombre marcado en rojo: Wimbledon. El tenista de 22 años se ganó el derecho de disputar la fase clasificatoria del tercer Grand Slam de la temporada gracias al notable crecimiento que ha experimentado en el ranking durante los últimos meses.

Su desempeño en Roland Garros fue una clara muestra de esa evolución. El trujillano compitió de igual a igual frente a rivales de gran experiencia y estuvo muy cerca de concretar uno de los mayores logros de su carrera al ingresar al cuadro principal del torneo parisino.

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Gonzalo Bueno disputará la clasificación de Wimbledon 2026. Crédito: Difusión.

El ranking ATP ha respaldado ese progreso. Actualmente ocupa el puesto 183 del mundo, una ubicación que le permite afrontar con optimismo los próximos desafíos y que lo ha colocado dentro del cuadro clasificatorio de Wimbledon, donde intentará trasladar su buen rendimiento de la arcilla al césped londinense.

Antes de pensar en el All England Club, sin embargo, Bueno tiene una misión clara en Polonia: aprovechar el impulso de esta victoria para recuperar la confianza y volver a encadenar resultados positivos. El primer paso ya está dado.