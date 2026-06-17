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Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo, pide dinero a sus seguidores para pagar reparación civil: “Me pueden yapear”

La audiencia del 26 de junio será clave para definir la situación judicial del exalcalde de Trujillo en un proceso por difamación

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Exalcalde de Trujillo Arturo Fernández solicita apoyo económico para cubrir reparación civil de S/ 50 mil. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Exalcalde de Trujillo Arturo Fernández solicita apoyo económico para cubrir reparación civil de S/ 50 mil. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, volvió a generar atención pública tras solicitar apoyo económico a sus seguidores a través de redes sociales. El exburgomaestre pidió transferencias de dinero para reunir S/ 50 mil, monto que —según indicó— necesita para cumplir con el pago de una reparación civil impuesta en un proceso judicial.

La solicitud fue realizada durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, donde señaló que no contaría con alternativas de financiamiento bancario para cubrir la deuda. En ese contexto, apeló directamente a sus simpatizantes para recibir aportes mediante transferencias digitales.

Fernández sostuvo que el objetivo del pedido es cumplir con una obligación derivada de un proceso judicial en su contra, por lo que insistió en la necesidad de reunir el dinero en el plazo establecido. En su mensaje, incluso utilizó la frase “me pueden yapear” al referirse a los aportes que solicitaba.

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El exburgomaestre Arturo Fernández aseguró que enfrenta dificultades para acceder a financiamiento bancario para cumplir con una obligación judicial. (Crédito: FB/@N60 Noticias)

Proceso judicial y condena por difamación

El pedido de apoyo económico está relacionado con una querella por difamación en la que Arturo Fernández fue sentenciado previamente. De acuerdo con sus propias declaraciones, el caso fue iniciado por Víctor Burgos Mariños, quien obtuvo una resolución favorable en el proceso judicial.

Según lo expuesto por el exalcalde durante su transmisión, el querellante ha solicitado la revocatoria de la pena suspendida que se le impuso, lo que podría implicar el cumplimiento de una pena más severa en caso de que el Poder Judicial lo determine.

Fernández indicó que fue citado a una audiencia programada para el 26 de junio a las 9:00 de la mañana, instancia en la que se evaluará el pedido presentado por la parte demandante.

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Arturo Fernández enfrenta proceso judicial y pide aportes a seguidores para pagar deuda de reparación civil. (Foto: Difusión)
Arturo Fernández enfrenta proceso judicial y pide aportes a seguidores para pagar deuda de reparación civil. (Foto: Difusión)

Posible revocatoria de pena suspendida

El exburgomaestre advirtió que la audiencia judicial podría definir su situación legal, ya que el pedido de revocatoria estaría vinculado al presunto incumplimiento del pago de la reparación civil establecida en el proceso por difamación.

De acuerdo con sus declaraciones, el incumplimiento de dicha obligación económica sería uno de los argumentos que sustenta la solicitud para convertir la pena suspendida en una medida más estricta.

En este contexto, el caso será revisado por el Poder Judicial, que determinará si corresponde mantener las condiciones actuales de la sentencia o modificar la medida impuesta anteriormente.

No puede pedir préstamo

Durante su transmisión en redes sociales, Arturo Fernández aseguró que intentó acceder a un préstamo bancario para cubrir el monto de la reparación civil, pero afirmó que las entidades financieras rechazaron su solicitud.

Según indicó, la negativa estaría relacionada con una investigación por presunto lavado de activos. Sin embargo, durante la transmisión no presentó documentación que respalde dicha afirmación ni precisó qué entidad bancaria habría emitido la respuesta.

Ante esta situación, el exalcalde insistió en que la única alternativa que le quedaba era solicitar apoyo económico a sus seguidores mediante transferencias digitales.

Vacado alcalde Arturo Fernández abandonó carceleta y audiencia fue reprogramada. (Foto: Agencia Andina)
Vacado alcalde Arturo Fernández abandonó carceleta y audiencia fue reprogramada. (Foto: Agencia Andina)

Controversia por su mensaje en redes sociales

La solicitud de dinero generó reacciones en redes sociales, especialmente por el lenguaje utilizado durante sus transmisiones. Según informó el Diario Correo, en una de sus intervenciones, Fernández se refirió a parte de sus seguidores con el término “esclavos”, lo que provocó críticas y controversia.

Posteriormente, aclaró que la expresión estaba dirigida a simpatizantes de otras agrupaciones políticas que también siguen sus transmisiones, aunque el comentario continuó generando cuestionamientos en plataformas digitales.

El exalcalde de Trujillo ha protagonizado diversas controversias públicas en los últimos años debido a sus declaraciones y enfrentamientos con autoridades, situación que mantiene su figura en constante exposición mediática.

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