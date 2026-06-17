Perú

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. son captados pasando la noche juntos tras salir de una discoteca

Los influencers fueron captados por ‘Amor y Fuego’ saliendo tomados de la mano de una discoteca, luego abordaron un taxi y fueron grabados en la puerta del domicilio de Samahara.

Guardar
Google icon
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.son captados pasando la noche juntos tras salir de una discoteca
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.son captados pasando la noche juntos tras salir de una discoteca

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. volvieron a quedar en el centro de los rumores tras ser captados juntos de madrugada. A tres meses de haberse conocido en La Granja VIP, la influencer y el hijo de Renato Rossini fueron grabados saliendo de una discoteca en Barranco y, según el reportaje televisivo, habrían pasado parte de la noche en el domicilio de ella.

Las imágenes difundidas este martes por 'Amor y Fuego’ mostraron gestos de confianza entre ambos y reactivaron el debate sobre si se trata de una amistad cercana o del inicio de una relación.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron captados por Amor y Fuego saliendo tomados de la mano de una discoteca en Barranco alrededor de las 4:40 de la mañana. Luego abordaron un taxi y fueron grabados en la puerta del domicilio de la influencer, donde permanecieron parte de la madrugada.

La salida en Barranco: tomados de la mano a las 4:40 de la mañana

El reportaje indicó que Samahara y Renato salieron de una conocida discoteca en Barranco alrededor de las 4:40 de la mañana. En el video se les ve caminando tomados de la mano.

PUBLICIDAD

La influencer, que llevaba un vestido elegante, aparece rozando el brazo de Rossini Jr., un gesto que, para el programa, evidencia cercanía. Ambos continúan su camino sin separarse mientras avanzan por la vía pública.

Ese tramo del registro se convirtió en el principal sustento del rumor: no solo estaban juntos, sino que se mostraban con confianza y contacto físico frente a cámaras.

Las cámaras registraron a la influencer y al chico reality caminando juntos al salir de un local nocturno. Amor y Fuego.
Las cámaras registraron a la influencer y al chico reality caminando juntos al salir de un local nocturno. Amor y Fuego.

El taxi y el destino: el registro en la puerta del domicilio de Samahara

Según el mismo informe, después de salir del local, Samahara y Renato abordaron un taxi que los llevó al domicilio de la influencer. Las cámaras los grabaron afuera, en la puerta, mientras intentaban ingresar.

La voz en off del reportaje describió la escena: un conserje les abrió la puerta y, antes de entrar, ambos miraron hacia los lados, como si revisaran si alguien los observaba. En el video, Rossini Jr. aparece mirando alrededor mientras están en la entrada.

PUBLICIDAD

El programa también sostuvo que “pasaron parte de la madrugada” en el lugar y deslizó que no se trataría solo de una “acompañada a la puerta”. Con esa narrativa, instaló la pregunta: “¿Estamos ante una nueva historia de amor?”.

El reportaje mostró a la pareja en la puerta del domicilio de Samahara Lobatón, antes de ingresar. Amor y Fuego.
El reportaje mostró a la pareja en la puerta del domicilio de Samahara Lobatón, antes de ingresar. Amor y Fuego.

Antecedentes recientes: gestos cariñosos en vivo y fotos en redes

No es la primera vez que ambos aparecen en una situación cercana. Días antes, se difundió un momento posterior a una transmisión en vivo del actor Pablo Heredia, en la que Samahara recostó la cabeza en el hombro de Renato Rossini Jr. durante un espacio de apoyo a Shirley Arica, ganadora de La Granja VIP.

Además, se mencionó una fotografía en la que se aprecia a Samahara tomando de la mano a Renato, mientras él la abraza del cuello. Esos contenidos se acumularon como señales que sostienen el rumor de un vínculo más allá de la convivencia televisiva.

La seguidilla —fotos, gestos en vivo y una salida nocturna registrada por un programa— terminó por instalar la historia como uno de los temas más comentados en redes.

Días antes del ampay, circularon imágenes en las que Samahara y Renato aparecían cercanos en la final de la Granja VIP. IG.
Días antes del ampay, circularon imágenes en las que Samahara y Renato aparecían cercanos en la final de la Granja VIP. IG.

La reacción de Melissa Klug

En medio de los comentarios, Melissa Klug se pronunció sobre el posible romance. La figura televisiva respondió a un seguidor en sus historias de Instagram, luego de que le preguntaran si le molestaría que su hija tenga una relación con Renato Rossini Jr.

“Como mamá, claro que me preocupa y me gustaría que mi hija se tome el tiempo necesario para sanar después de sus experiencias pasadas. Sin embargo, entiendo que es una mujer adulta y que sus decisiones le pertenecen”, contestó.

Klug agregó que puede opinar “desde el amor y la experiencia”, pero que la decisión final corresponde a Samahara. “Aunque a veces no coincida con sus decisiones o no siempre escuche mis consejos, seguiré apoyándola y deseándole lo mejor, porque lo que más quiero es verla feliz y en paz”, concluyó.

Melissa Klug sonriendo, vestida de negro, junto a Samahara Lobatón con una blusa rosa, posando delante de una gran mansión de diseño moderno y difuminada.
Melissa Klug y Samahara Lobatón posan juntas con una mansión moderna de fondo, en una imagen que ha captado la atención del público y los medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Samahara LobatónRenato Rossini Jr.La granja VIPperu-entretenimientoAmor y Fuego

Más Noticias

Anna Carina, hermana de María Pía Copello, preocupa a sus seguidores tras aparatoso accidente: terminó con heridas, puntos y un diente roto

La cantante compartió imágenes de sus heridas tras sufrir una fuerte caída durante una ruta en Cieneguilla. La artista terminó con puntos en el mentón y la pierna, un diente roto y múltiples golpes, aunque agradeció haber evitado consecuencias más graves

Anna Carina, hermana de María Pía Copello, preocupa a sus seguidores tras aparatoso accidente: terminó con heridas, puntos y un diente roto

Mónica Sánchez responde a Aldo Mariátegui tras pedirle que abandone el Perú ante posible gobierno de Keiko Fujimori: "Ya cálmate"

La actriz, recordada como Charito en 'Al fondo hay sitio', usó X para rechazar versiones del comunicador. Asegura que jamás anunció una salida del país por motivos electorales

Mónica Sánchez responde a Aldo Mariátegui tras pedirle que abandone el Perú ante posible gobierno de Keiko Fujimori: "Ya cálmate"

Gonzalo Bueno se reencuentra con la victoria en el Challenger 100 de Poznan luego de cuatro eliminaciones al hilo

El trujillano hizo gala de su mejor tenis en Polonia para apear al local Tomasz Berkieta en sets corridos y acceder a los octavos de final

Gonzalo Bueno se reencuentra con la victoria en el Challenger 100 de Poznan luego de cuatro eliminaciones al hilo

Elecciones 2026: ONPE responde a críticas por traslado de actas electorales del extranjero

El organismo electoral defiende el marco legal y los procedimientos aplicados para el voto exterior. El JNE desestimó las solicitudes de anulación presentadas por Juntos por el Perú

Elecciones 2026: ONPE responde a críticas por traslado de actas electorales del extranjero

Día del Padre 2026: Frases cortas, emotivas y llenas de gratitud para enviar a papá por WhatsApp y redes sociales

Las dedicatorias suelen resaltar enseñanzas, sacrificios, apoyo y valores familiares transmitidos por los padres

Día del Padre 2026: Frases cortas, emotivas y llenas de gratitud para enviar a papá por WhatsApp y redes sociales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones 2026: ONPE responde a críticas por traslado de actas electorales del extranjero

Elecciones 2026: ONPE responde a críticas por traslado de actas electorales del extranjero

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Rafael López Aliaga se baja del Senado y confirma que será número dos de Luis Rubio en la carrera por la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga amenaza con desaparecer la ONPE y el JNE: “Somos vergüenza mundial, se han equivocado de enemigo”

Mark Vito se libra de acusación por lavado de activos en caso Cócteles mientras Keiko Fujimori obtiene virtual victoria

ENTRETENIMIENTO

Anna Carina, hermana de María Pía Copello, preocupa a sus seguidores tras aparatoso accidente: terminó con heridas, puntos y un diente roto

Anna Carina, hermana de María Pía Copello, preocupa a sus seguidores tras aparatoso accidente: terminó con heridas, puntos y un diente roto

Mónica Sánchez responde a Aldo Mariátegui tras pedirle que abandone el Perú ante posible gobierno de Keiko Fujimori: "Ya cálmate"

Eugenio Derbez invita a fans peruanos a ver el trailer de Shrek 5: “Me dijeron que Perú es clave” 

Steve Palao defiende a Said Palao tras ampay en el yate y lanza polémica frase: “Si te casas, no quiere decir que estés amarrado”

Deysi Araujo celebra triunfo judicial contra vecinos de San Isidro y mantiene denuncia por discriminación: “Voy a festejar con mis amigas”

DEPORTES

Gonzalo Bueno se reencuentra con la victoria en el Challenger 100 de Poznan luego de cuatro eliminaciones al hilo

Gonzalo Bueno se reencuentra con la victoria en el Challenger 100 de Poznan luego de cuatro eliminaciones al hilo

Adrián Quiroz se reportó a los entrenamientos de Los Chankas mientras se define su futuro con Universitario en el horizonte

Gino Vegas asegura que Perú es el único país que paga sueldos por jugar en la selección: “Se acostumbraron a recibir un sueldo”

Así se jugará la fecha 1 del Clausura de la Liga 1 2026: día, hora y canales para ver el reinicio de la Liga 1

Deportivo Garcilaso se mueve en el mercado: contrató al delantero Facundo Castelli para disputar el Torneo Clausura en Liga 1 2026