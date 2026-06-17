Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.son captados pasando la noche juntos tras salir de una discoteca

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. volvieron a quedar en el centro de los rumores tras ser captados juntos de madrugada. A tres meses de haberse conocido en La Granja VIP, la influencer y el hijo de Renato Rossini fueron grabados saliendo de una discoteca en Barranco y, según el reportaje televisivo, habrían pasado parte de la noche en el domicilio de ella.

Las imágenes difundidas este martes por 'Amor y Fuego’ mostraron gestos de confianza entre ambos y reactivaron el debate sobre si se trata de una amistad cercana o del inicio de una relación.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron captados por Amor y Fuego saliendo tomados de la mano de una discoteca en Barranco alrededor de las 4:40 de la mañana. Luego abordaron un taxi y fueron grabados en la puerta del domicilio de la influencer, donde permanecieron parte de la madrugada.

La salida en Barranco: tomados de la mano a las 4:40 de la mañana

El reportaje indicó que Samahara y Renato salieron de una conocida discoteca en Barranco alrededor de las 4:40 de la mañana. En el video se les ve caminando tomados de la mano.

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La influencer, que llevaba un vestido elegante, aparece rozando el brazo de Rossini Jr., un gesto que, para el programa, evidencia cercanía. Ambos continúan su camino sin separarse mientras avanzan por la vía pública.

Ese tramo del registro se convirtió en el principal sustento del rumor: no solo estaban juntos, sino que se mostraban con confianza y contacto físico frente a cámaras.

Las cámaras registraron a la influencer y al chico reality caminando juntos al salir de un local nocturno. Amor y Fuego.

El taxi y el destino: el registro en la puerta del domicilio de Samahara

Según el mismo informe, después de salir del local, Samahara y Renato abordaron un taxi que los llevó al domicilio de la influencer. Las cámaras los grabaron afuera, en la puerta, mientras intentaban ingresar.

La voz en off del reportaje describió la escena: un conserje les abrió la puerta y, antes de entrar, ambos miraron hacia los lados, como si revisaran si alguien los observaba. En el video, Rossini Jr. aparece mirando alrededor mientras están en la entrada.

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El programa también sostuvo que “pasaron parte de la madrugada” en el lugar y deslizó que no se trataría solo de una “acompañada a la puerta”. Con esa narrativa, instaló la pregunta: “¿Estamos ante una nueva historia de amor?”.

El reportaje mostró a la pareja en la puerta del domicilio de Samahara Lobatón, antes de ingresar. Amor y Fuego.

Antecedentes recientes: gestos cariñosos en vivo y fotos en redes

No es la primera vez que ambos aparecen en una situación cercana. Días antes, se difundió un momento posterior a una transmisión en vivo del actor Pablo Heredia, en la que Samahara recostó la cabeza en el hombro de Renato Rossini Jr. durante un espacio de apoyo a Shirley Arica, ganadora de La Granja VIP.

Además, se mencionó una fotografía en la que se aprecia a Samahara tomando de la mano a Renato, mientras él la abraza del cuello. Esos contenidos se acumularon como señales que sostienen el rumor de un vínculo más allá de la convivencia televisiva.

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La seguidilla —fotos, gestos en vivo y una salida nocturna registrada por un programa— terminó por instalar la historia como uno de los temas más comentados en redes.

Días antes del ampay, circularon imágenes en las que Samahara y Renato aparecían cercanos en la final de la Granja VIP. IG.

La reacción de Melissa Klug

En medio de los comentarios, Melissa Klug se pronunció sobre el posible romance. La figura televisiva respondió a un seguidor en sus historias de Instagram, luego de que le preguntaran si le molestaría que su hija tenga una relación con Renato Rossini Jr.

“Como mamá, claro que me preocupa y me gustaría que mi hija se tome el tiempo necesario para sanar después de sus experiencias pasadas. Sin embargo, entiendo que es una mujer adulta y que sus decisiones le pertenecen”, contestó.

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Klug agregó que puede opinar “desde el amor y la experiencia”, pero que la decisión final corresponde a Samahara. “Aunque a veces no coincida con sus decisiones o no siempre escuche mis consejos, seguiré apoyándola y deseándole lo mejor, porque lo que más quiero es verla feliz y en paz”, concluyó.

Melissa Klug y Samahara Lobatón posan juntas con una mansión moderna de fondo, en una imagen que ha captado la atención del público y los medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)